Sergio Rodríguez: "Ojalá pueda ir al Eurobasket y ojalá ganemos el oro"

También habló de la NBA y de Doncic

Sergio Rodríguez estuvo ayer en Madrid en un acto publicitario en el Consejo Superior de Deportes y luego atendió a los medios. En una entrevista concedida a Sergio Andrés del diario AS hizo balance de su vuelta a la NBA, de Doncic, de la selección entre otros temas.

Su segunda etapa en la NBA ha sido muy importante para él: “Ha sido muy positiva. Estoy muy contento de cómo ha ido el año. He podido hacer cosas diferentes a las que estaba acostumbrado. La temporada en Europa te exige mucho; en la NBA es diferente pero creo que me he encontrado bien. Los Sixers venían de ganar sólo 10 partidos y este año todo ha ido mejor en la organización y eso se ha notado en los resultados”. También habló de su actuación personal en el equipo: “Comencé de titular, después desde el banquillo y he disfrutado de poder competir contra los mejores y de vivir la NBA desde dentro”.

El Chacho se plantea el verano con tranquilidad, esperando qué ocurre con las ofertas NBA: “Firmé con Philadelphia un año. No me quiero obsesionar mucho porque todavía quedan casi dos meses y a partir del 1 de julio veremos qué pasa. Quiero estar tranquilo, recuperarme bien físicamente y después lo que pase, ya se verá”.

También fue preguntado por Luka Doncic y de cómo le ve para un posible futuro NBA: “Me han preguntado por él y todo lo que pueda decir es bueno. Juega un baloncesto muy avanzado, sabe y conoce el juego. Tiene muchísimo talento. Yo creo que el año que viene estará muy cotizado en la NBA y en el Draft”.

Sergio Rodríguez habló de cómo ve al Real Madrid de cara a la Final Four de Estambul: “Sólo he podido hablar por teléfono con alguno de ellos. Estoy muy contento por ellos y de que el proyecto siga adelante y con tantos éxitos. Tengo mucho cariño a mucha gente y deseo lo mejor para ellos. Ojalá ganen la décima.

Para finalizar dijo que este año desea ganar el oro con la selección española: “Me encantaría ir al Eurobasket este verano. Siempre digo que jugar con tu selección e ir a un europeo con el equipo que tenemos y las aspiraciones con las que acudimos son cosas que no puedes desperdiciar. Ojalá pueda estar y ojalá podamos ganar el oro”.