U18M España vence a Bosnia y se clasifica para el Mundial (77-65); Francia, campeona

Los de Luis Guil terminan en 5ª posición y consiguen su objetivo

Ignacio Rosa, MVP del encuentro: 27 puntos y 7 rebotes (25 de valoración)

Oro para Francia, plata para Lituania y bronce para Italia

Frank Ntilikina (Francia), MVP del campeonato con 31 puntos (7/10 T3) en la final

Conoce a las 16 selecciones que participarán en el Mundial U19 de 2017

El Europeo U18 masculino de Samsun (Turquía) ya es historia. La selección española terminó la primera fase como 2ª clasificada de su grupo con un balance de 2 victorias (Croacia y Suecia) y 1 derrota (Italia), consiguiendo así el pase a las rondas eliminatorias. En cuartos de final, sin embargo, cayó eliminada ante Alemania y se vio obligada a luchar por el 5º puesto para lograr un billete al Mundial U19 de 2017 que se disputará en Egipto. Una vez superado con éxito el primer partido de la repesca contra Rusia, todo quedó en un mano a mano ante Bosnia & Herzegovina.

ESPAÑA 77-65 BOSNIA & HERZEGOVINA

La selección española, consciente de lo que había en juego, arrancó algo nerviosa el partido y Bosnia tomó la delantera en los minutos iniciales. Poco tardaron los pupilos de Luis Guil, no obstante, en sumar puntos desde la zona gracias a penetraciones de jugadores como Ignacio Ballespín y acciones de segundas oportunidades de Sergi Martínez, principal referente ofensivo, hasta el punto de dar la vuelta al marcador. Ignacio Rosa tomó la alternativa en el ataque y España gozó de una renta de hasta 9 puntos antes de un pequeño arreón de los balcánicos antes de llegar al descanso (38-34).

En la vuelta de los vestuarios, el combinado nacional recuperó la máxima ventaja tras un acierto desde la larga distancia de Aleix Font. Los bosnios no bajaron los brazos y aprovecharon los 5 minutos en los que España no consiguió anotar ninguna canasta de campo para ponerse a un solo punto, pero ahí apareció el jugador del partido: Ignacio Rosa. España no perdió el mando del partido y en todo momento mantuvo una ligera renta, aunque Bosnia volvió a ponerse a 3 puntos a falta de 3 minutos. Dos triples de Rosa al límite de la posesión sentenciaron el choque y alzaron a los españoles al 5º puesto del campeonato (77-65).

ORO PARA FRANCIA

Detallamos todos los resultados correspondientes a la última jornada de competición. Sobre el marcador se puede consultar la estadística.

Suecia 66-90 Israel (15º puesto)

Letonia 90-76 Croacia (13º puesto)

Eslovenia 71-63 Turquía (11º puesto)

Grecia 74-67 Serbia (9º puesto)

Rusia 82-67 Finlandia (7º puesto)

ESPAÑA 77-65 Bosnia & Herzegovina (5º puesto)

Alemania 68-74 Italia (bronce)

Lituania 68-75 Francia (final)

La selección francesa se proclamó campeona de Europa tras superar a Lituania liderada por un espectacular Frank Ntilikina, autor de 31 puntos (7/10 T3), 4 rebotes, 3 asistencias y 28 de valoración, que dejó en nada el buen hacer de Arnoldas Kulboka: 28 puntos con 8/15 en triples. Italia, por su parte, se llevó la medalla de bronce ante Alemania con Alessandro Lever como jugador más destacado gracias a sus 18 puntos, 7 rebotes y 22 de valoración.

CUADRO DE HONOR

Destacamos a los jugadores que forman parte del quinteto ideal del campeonato, de los cuales Frank Ntilikina (Francia) fue elegido MVP.

Quinteto ideal del Europeo U18 masculino de 2016 (Foto: FIBA)

Davide Moretti (ITA): 14.8 puntos, 2.0 rebotes y 5.0 asistencias (12.0 val)

Frank Ntilikina (FRA): 15.2 puntos, 2.8 rebotes y 4.5 asistencias (17.2 val)

Sekou Doumbouya (FRA): 17.8 puntos, 7.0 rebotes y 1.2 tapones (15.7 val)

Tadas Sedekerskis (LIT): 14.5 puntos, 10.2 rebotes y 3.8 asistencias (20.3 val)

Isaiah Hartensein (ALE): 14.7 puntos, 9.5 rebotes y 3.5 asistencias (20.8 val)

CLASIFICACIÓN FINAL

Una vez disputado el Europeo U18 masculino, la clasificación final queda de la siguiente manera:

1º Francia

2º Lituania

3º Italia

4º Alemania

5º ESPAÑA

6º Bosnia & Herzegovina

7º Rusia

8º Finlandia

9º Grecia

10º Serbia

11º Eslovenia

12º Turquía

13º Letonia

14º Croacia

15º Israel

16º Suecia

* Los 3 últimos clasificados descienden a la División B.

LAS 16 SELECCIONES DEL MUNDIAL U19

Conocemos a continuación a los 16 combinados nacionales clasificados para el Mundial U19 masculino que tendrá lugar en Egipto del 1 al 9 de julio de 2017.

Europa: Alemania, España, Francia, Italia y Lituania

Asia: Corea, Irán y Japón

América: Brasil, Canadá, Estados Unidos y Puerto Rico

África: Angola, Egipto y Malí

Oceanía: Nueva Zelanda

El sorteo de la fase de grupos se celebrará el día 1 de enero.