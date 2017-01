UF Oviedo cae en Pumarín. Leyma y Melilla, sólidos triunfos. Burgos, líder

SÓLIDAS VICTORIAS LOCALES DE LEYMA CORUÑA Y MELILLA BALONCESTO El equipo gallego no encontró apenas oposición en un Magia Huesca que solo aguantó un cuarto ante un superior Leyma Coruña. Sexta derrota consecutiva para el equipo oscense, que sigue en zona peligrosa. Por su parte, Melilla también fue superior de principio a fin a un Marín Peixegalego que encadena ocho derrotas y que se hunde en la tabla.

OURENSE Y ARABERRI, TRIUNFOS AJUSTADOS VISITANTES Los otros dos encuentros de la jornada se decantaron del lado visitante por escaso margen. Araberri se llevó un trabajado triunfo en un igualadísimo encuentro en Castellón con Hearts-Alvarado-Berhanemeskel como tripleta referencia. Ourense llegaba a Pumarín para enfrentarse a un Oviedo Baloncesto pletórico después de su clasificación como primero para la Copa Princesa y aprovechó la ocasión para lograr un importante y trabajado triunfo que le mantiene en la lucha por los puestos altos de la tabla.

RESULTADOS JORNADA 18 LEB ORO

ASÍ FUE LA JORNADA

LEYMA CORUÑA 95-66 MAGIA HUESCA

Zyle en acción defensiva (Foto: Basquet Coruña)



MAGIA HUESCA AGUANTÓ UN PRIMER CUARTO IGUALADO Iniciaban el nuevo año sedientos de un triunfo con el que recuperar la buena senda y así se lo hicieron saber a su rival desde el salto inicial los jugadores de un Leyma Coruña muy serio durante los primeros compases. Con Joan Creus especialmente inspirado (8p) y el equipo aliándose con el perímetro llegó un primer parcial (11-4) con el que hacer mucho daño al estado anímico del conjunto oscense. Pero la cara de los visitantes comenzó a cambiar cuando Sergio Jiménez tiró de rotaciones introduciendo en pista a un Albert Fontet que se echó el equipo a las espaldas para frenar a Sergio Olmos en defensa y liderar un ataque con el que lograron igualar muy pronto el partido (18-18).

CORUÑA ROMPE EL PARTIDO Leyma aguantó el tirón incluso durante los primeros compases del segundo cuarto pero un triple del capitán Lafuente (24-23) dio paso a un periodo de escasez anotadora fruto de la furia defensiva local. Con un parcial de 15-0 y Dago Peña superando la decena de puntos anotados, los coruñeses comenzaban a disfrutar de un encuentro en el que las rentas comenzaban a apuntar al triunfo al descanso (48-31).

PARTIDO DECIDIDO Poco cambiaron las cosas tras el paso por vestuarios. Leyma Coruña siguió a lo suyo reforzando con el paso de los minutos sus señas de identidad especialmente en defensa para poder alejar de su aro a un Magia Huesca que tenía cada vez más problemas para poder sumar en el marcador (72-48). Con la victoria prácticamente sentenciada a los de Tito Díaz les bastó con aguantar el pulso anotador propuesto por su rival en el tramo final de un encuentro en el que los coruñeses supieron jugar con cabeza hasta alcanzar un bocinazo final con el que demostrar que están de nuevo en el buen camino (95-66).

Leyma Coruña vs Magia Huesca (95-66)

Tito Díaz (Leyma Coruña): Escuchar audio

Sergio Jiménez (Magia Huesca): Escuchar audio

LOS MEJORES DEL PARTIDO JUGADOR NÚMEROS Dago Peña (Coruña) 18 puntos, 5 asistencias, 3 faltas recibidas (20 valoración) Zach Monaghan (Coruña) 11 puntos, 7 asistencias, 2 rebotes (19 valoración) Joan Creus (Coruña) 13 puntos, 2 rebotes, 3 asistencias 17 valoración)

MELILLA BALONCESTO 91-63 MARÍN PEIXEGALEGO

Suka-Umu en acción (Foto: Nuria Rioja)

ALTERNANCIA DE INICIO Con la baja de Andrés Miso en el bando visitante tras haber recibido un golpe en la cadera durante el último encuentro de Marín Peixegalego el destino pareció querer igualar la lucha dejando a Oliver Arteaga fuera de combate con una inoportuna lesión muscular durante el calentamiento. De este modo, Alejandro Alcoba se veía obligado a retocar sobre la marcha un cinco inicial en el que la dupla Gatell-Manzano no tardó en hacer de las suyas. Los pontevedreses resistían de la mano de un Tim Derksen acertado desde el perímetro lo que aportó oxígeno a un equipo que, sin embargo, comenzaba a tener algunos problemas en el rebote (20-16).

MANZANO Y SUKA-UMU LIDERAN A MELILLA Fue a partir del segundo acto cuando los hombres de Alejandro Alcoba comenzaron a marcar diferencias gracias a un triple de Héctor Manzano que colocó a los suyos 10 arriba pero, en especial, gracias al acierto de un Marcos Suka sumamente acertado desde la línea exterior (44-32).

MARÍN, SIN OPCIONES Con el marcador en su contra, las opciones del Marín Peixegalego comenzaron a disolverse con el paso de los minutos a través del acierto exterior de un Melilla para el que la cuarta personal de Edu Gatell no fue sin embargo un inconveniente en una noche de necesidad interior (70-49).

Con el encuentro visto para sentencia los porcentajes de los gallegos se redujeron sensiblemente para terminar de decidir el signo de una noche en la que el plantel de Javi Llorente no pudo romper su racha negativa (91-63).

Melilla Bto vs Marín Peixegalego (91-63)

Alejandro Alcoba (Melilla Bto): Escuchar audio / Ver vídeo

Javi Llorente (Marín Peixegalego): Escuchar audio / Ver vídeo

LOS MEJORES DEL PARTIDO JUGADOR NÚMEROS Héctor Manzano (Melilla) 15 puntos, 10 rebotes, 3 faltas recibidas (23 valoración) Marcos Suka-Umu (Melilla) 19 puntos, 5 rebotes, 2 asistencias (23 valoración) Jason Cain (Marín) 13 puntos, 4 rebotes, 6 faltas recibidas (21 valoración)

TAU CASTELLÓ 81-83 SÁENZ HORECA ARABERRI

Sergio Rodríguez con el balón (Foto Pascual Cándido)

ARABERRI IMPONE SU RITMO Sabía el TAU Castelló que con su MVP Borja Arévalo de baja por lesión iba a resultar mucho más complicado el poder sorprender al equipo revelación de la competición. Pese a ello, los hombres de Toni Ten plantearon un buen inicio de partido en el que fueron capaces de mantener el pulso anotador ante un Sáenz-Horeca acertado en ataque gracias a los 11 tantos de Johnny Berhanemeskel (14-13). Pero fue a partir de ese momento cuando los hombres de Arturo Álvarez comenzaron a imponer su estilo de juego a través de la soltura en la dirección de un Óscar Alvarado realmente inspirado durante el primer cuarto (20-27).

TAU NO CEDE El intercambio de golpes se mantuvo con el inicio de un segundo cuarto en el que los visitantes no tardaron en aprovechar su acierto exterior para poder alcanzar la decena de tantos de renta en el marcador pero a base de pico y pala los castellonenses llegaron a reducir notablemente unas diferencias estiradas de nuevo al borde del descanso por el conjunto araberrista (41-48).

LOS LOCALES SE ACERCAN DESDE LA DEFENSA Con una notable mejoría en defensa el plantel local dio un paso al frente con el inicio de un segundo tiempo en el que Edu Durán y Maodo Nguirane asumieron el peso anotador ante un Sáenz-Horeca que atravesaba su “momento” complicado de un encuentro en el que los de Arturo Álvarez veían como su rival se acercaba peligrosamente en el marcador (60-61).

FINAL APRETADO Con apenas 10 minutos por jugarse y todo en el aire los vitorianos fueron capaces de controlar mejor que su rival la ansiedad mostrándose más acertados en los momentos calientes del partido. De hasta 9 puntos de renta llegaron a gozar los jugadores vascos a falta de 6 minutos pero los de casa fueron capaces de sobreponerse igualando de nuevo el choque (78-81). Un triple de Edu Durán igualó de nuevo el choque a falta de un minuto (81-81) pero esa sería la última ocasión que los locales verían el aro dejando una última posesión a manos de un Zaid Hearst que no fallaba entregando a los suyos el triunfo a dos segundos del final (81-83).

TAU Castelló vs Sáenz-Horeca (81-83)

Toni Ten (TAU Castelló): Escuchar audio

Arturo Álvarez (Sáenz-Horeca): Escuchar audio

LOS MEJORES DEL PARTIDO JUGADOR NÚMEROS Maodo Nguirane (TAU) 20 puntos, 12 rebotes (27 valoración) Zaid Hearst (Araberri) 23 puntos, 7 rebotes, 4 faltas recibidas (26 valoración) Johnny Berhanemeskel (Araberri) 21 puntos, 5 asistencias, 5 faltas recibidas (23 valoración)

UF BALONCESTO OVIEDO 70-74 OURENSE PROVINCIA TERMAL

Christian Díaz defendiendo a Agustí Sans (Foto: Christian García)

GALERÍA DE IMÁGENES

CONTROL DE JUEGO VISITANTE durante la primera parte. Cristian Díaz y Fran Guerra dominaban el juego de pick and roll o en el poste bajo y Dimitry Flis castigaba desde el exterior (10 puntos en esta parte). Sólo Sonseca era capaz de mostrar notoriedad en el ataque local y en defensa intimidando (1 impresionante tapón a Fran Guerra) y reboteando (4), para evitar que las rentas fueran a mayores (31-34 al descanso).

EL MOMENTO MITROVIC. Llevaba un partido muy flojo el internacional bosnio, apenas un punto en 17 min. jugados cuando entrabamos en el último minuto del tercer cuarto. Se acababa de poner de nuevo por delante el conjunto gallego segundos antes por medio de Kapelan (45-47), cuando apareció por primera vez en el partido su estética suspensión desde la esquina para poner una ventaja de 5 puntos al final del tercero que empezaba a construir la victoria orensana. Nada más comenzar el último cuarto volvió a aparecer con otro triple para poner la máxima ventaja en ese momento (45-53) y 2 min. después volvería a repetir desde la misma distancia para establecer 7 puntos de diferencia a falta de 7 min. El Oviedo respondía a cada estirón de los gallegos, pero de nuevo aparecía la magia balcánica para a falta de 4:57 poner el 53-60 con una preciosa suspensión a 6 metros con defensor encima. Durante 5 minutos Nemanja fue el único bastión ofensivo de Ourense (con una única canasta de Guerra por el medio) para mantener a su equipo liderando el marcador con 11 puntos casi consecutivos.

GANAR LOS DUELOS INDIVIDUALES. Esa frase tan utilizada en los círculos futbolísticos sería muy trasladable al partido de hoy. Dos jugadores están manteniendo una regularidad al alza esta temporada en la extraordinaria temporada carbayona, Dani Pérez y Felipe Dos Anjos. Ourense lo sabía y los dos jugadores que les tocaron emparejarse con ellos durante más minutos en el partido salieron con las ideas claras para contrarrestar sus virtudes. Cristian Díaz pudo con Pérez desde el principio, con más piernas le ofreció el lado derecho, pasando los bloqueos por detrás le obligó a tirar y le aguantó en cada una de sus penetraciones para castigarle después con fuerza en ataque (11 puntos). Fran Guerra castigó y mucho en el poste bajo a Dos Anjos y sólo las faltas y la salida a pista de Sonseca le impidieron aumentar sus cifras.

CORTA ROTACIÓN EN LA SEGUNDA PARTE EN OVIEDO. Con un Dani Pérez más asfixiado de lo habitual (terminó con 6 pérdidas de balón) pareció extraño que el jugador culé no tuviera ni un solo min. de descanso en toda la segunda parte. Sonseca realizó uno de sus partidos más completos (fue el jugador con más val. de los locales con 18) y no disputó ni un solo min. en todo el último cuarto. Extrañas decisiones, poco entendibles desde fuera, que parecieron no ayudar al equipo ovetense a llegar con algo más de frescura a los momentos decisivos del encuentro, permitiendo tanto a Flis como a Cristian Díaz o Kapelan cerrar el partido después de tomar buenas decisiones en ataque para asaltar el “Fortín” por primera vez en esta temporada.

MvP: DIMITRY FLIS (25 de val.). El ruso apareció con un partido espectacular para romper el maleficio de Pumarín en los equipos visitantes. Dobles figuras con 21 puntos y 11 rebotes con un fabuloso 50% en triples (3/6) para dominar el partido. Acertado durante todo el encuentro, tampoco se escondió en los momentos decisivos, con 58-60 en el marcador a algo menos de 4 min. para el final anotó un triple demoledor tras pick and pop y un tiro a tablero para volver a colocar la diferencia en 7 y ya con 64-68 a falta de 1:13 para el desenlace volvió a anotar con falta para prácticamente dejar el envite visto para sentencia.

Por Juan Carlos Iglesias

Unión Financiera vs Ourense P. Termal (70-74)

Carles Marco (Unión Financiera): Escuchar audio

Gonzalo García (Ourense P. Termal): Escuchar audio

LOS MEJORES DEL PARTIDO JUGADOR NÚMEROS Dmitry Flis (Ourense) 21 puntos, 11 rebotes, 3 faltas recibidas (25 valoración) Eduardo Hdez-Sonseca (Oviedo) 9 puntos, 7 rebotes, 6 faltas recibidas (18 valoración) Johan Lofberg (Oviedo) 17 puntos, 6 rebotes (16 valoración)

CLASIFICACIÓN POS EQUIPO PG PP 1 San Pablo Inmobiliaria Burgos 13 5 2 RETAbet.es GBC 13 5 3 Unión Financiera Oviedo 13 5 4 Quesos Cerrato Palencia 12 6 5 Leyma Coruña 11 7 6 Sáenz Horeca Araberri 11 7 7 Ourense Provincia Termal 11 7 8 Cafés Candelas Breogán 11 6 9 Club Melilla Baloncesto 10 8 10 Actel Força Lleida 10 8 11 TAU Castelló 8 10 12 Cáceres Patrimonio Humanidad 8 10 13 Palma Air Europa 8 10 14 CB Prat 7 10 15 Calzados Robusta 5 12 16 Magia Huesca 4 14 17 Marín Peixegalego 3 15 18 FC Barcelona Lassa B 2 15

Galería

Presentación del Club Ourense Baloncesto (Foto: Christian García)

Presentación del Oviedo Baloncesto (Foto: Christian García)

La grada de Pumarín previa al partido (Foto: Christian García)

Salto inicial entre Felipe Dos Anjos y Fran Guerra (Foto: Christian García)

Felipe Dos Anjos lanzando a canasta (Foto: Christian García)

Manu Rodríguez ante Zarko Jukic (Foto: Christian García)

Carles Marco siguiendo el ataque de su equipo (Foto: Christian García)

Mouhamed Barro desde la línea de tiros libres (Foto: Christian García)

Eduardo Sonseca celebrando un 2+1 con Manu Rodríguez (Foto: Christian García)

Eduardo Sonseca desde el tiro libre (Foto: Christian García)

Christian Díaz defendiendo a Agustí Sans (Foto: Christian García)

Diego Kapelan penetrando a canasta (Foto: Christian García)

La afición de Pumarín celebrando un triple (Foto: Christian García)

Christian Díaz defendido por Eduardo Sonseca (Foto: Christian García)

Miquel Salvó peleando el rebote ante Devin Wright (Foto: Christian García)

Johan Lofber a canasta (Foto: Christian García)

Víctor Pérez directo a canasta (Foto: Christian García)

Johan Lofber ganando el rebote ofensivo (Foto: Christian García)

Dani Pérez superando a Christian Díaz (Foto: Christian García)

Eduardo Sonseca celebrando un mate (Foto: Christian García)

Johan Lofber luchando por el rebote ante Dmitry Flis (Foto: Christian García)

Gonzalo García de Vitoria recriminando un fallo defensivo (Foto: Christian García)

Manu Rodríguez defendido por Diego Kapelen (Foto: Christian García)

Bandeja de Diego Kapelen (Foto: Christian García)

Mouhamed Barro tras ser sustituido durante el partido (Foto: Christian García)

Diego Kapelan lanzando a canasta (Foto: Christian García)

Panorámica de las gradas de Pumarín (Foto: Christian García)

Mate en contacto de Felipe Dos Anjos (Foto: Christian García)

Jugadores del Oviedo tras el partido antes de agradecer el apoyo a la grada (Foto: Christian García)

Jugadores del Ourense tras vencer en el encuentro (Foto: Christian García)

Eduardo Sonseca, MVP del encuentro (Foto: Christian García)