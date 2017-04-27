Vuelve la Operación Talento: Convocatorias U13 y U14 para el puente de mayo
- Competirán en el Torneo Ciutat de Sant Adrià y Ciutat de Viladecans
El puente de mayo no será motivo de descanso para las categorías inferiores de la selección de española y ya han sido anunciadas las convocatorias U13 y U14 de cara a los torneos que disputarán en Sant Adrià y Viladecans. Las generaciones del 2003 y 2004, en categoría tanto masculina como femenina, tendrán la oportunidad de mostrar su evolución a lo largo de la temporada bajo la atenta supervisión de José María Panadero, Enric González, Juanan Serra y Elena Lahoz. Tiempo de aprendizaje para la ya conocida como ‘Operación Talento’.
SELECCIÓN U14M
TORNEO CIUTAT DE SANT ADRIÁ
SANT ADRIÁ, 29 abril al 1 de mayo
MIGUEL MALICK ALLEN (SANTO DOMINGO-CANARIAS)
RUBEN DOMINGUEZ (UNICAJA-ANDALUCIA)
CARLOS SANTIAGO (REAL MADRID-MADRID)
ALEJANDRO LOPEZ (OVIEDO B-PDO ASTURIAS)
GERARD ESTEBANELL (CB TARRAGONA-CATALUÑA)
ALVARO MARTINEZ (TACNYCONTA-ARAGON)
IVAN RUIZ (UNICAJA-ANDALUCIA)
VICTOR CHUKA (CB TORRELODONES-MADRID)
OWEN AQUINO (REAL MADRID-MADRID)
IÑAKI ORDOÑEZ (NAVARRO VILLOSLADA-NAVARRA)
PABLO LEON (UNICAJA-ANDALUCIA)
GERARD GUTIERREZ (SAMA VILLANOVA-CATALUÑA)
Entrenador: José María Panadero
SELECCIÓN U14F
TORNEO CIUTAT DE VILADECANS
VILADECANS, 29 abril al 1 de mayo
GALA CAMERANA (VALENCIA BASKET-VALENCIA)
ANNA PRIM (CB. LLEIDA-CATALUÑA)
ELENA RODRÍGUEZ (CAJA CANARIAS-CANARIAS)
AINA BORRAS (BASKET BUNYOLA-BALEARES)
NOA PADIN (CELTA-GALICIA)
TXELL ALARCÓN (SAN ADRIA-CATALUÑA)
MARTA MORALES (GRANADA MAS BALONCESTO -ANDALUCIA)
CLARA GOMEZ (SABADELL-CATALUÑA)
PAULA REUS (BAHIA SAN AGUSTIN-BALEARES)
GISELA SANCHEZ (SAN ADRIA-CATALUÑA)
NOA COMESAÑA (CELTA-GALICIA)
ISABEL GALIANA (LAS ROZAS-MADRID)
Entrenador: Enric González
SELECCIÓN U13M
TORNEO CIUTAT DE VILADECANS
VILADECANS, 29 abril al 1 de mayo
VALENTINO PINEDO (UCAM MURCIA-R. MURCIA))
RICARDO MARTIN (FUNDACIÓN CB GRANADA-ANDALUCIA)
SERGIO CALVO (BETIS ENERGIA PLUS-ANDALUCIA)
MARTIN IGLESIAS (PORRIÑO B– GALICIA)
MARC COLOMAR (LA SALLE PALMA-I. BALEARES)
PABLO PLASENCIA (CB1939 CANARIAS-CANARIAS)
JORGE ZARDAIN (C. SAN FERNANDO AVILES-PDO ASTURIAS)
IZAN ALMANSA (2005) (CB MURCIA-R. MURCIA)
LUCAS MARI TARDIO (2005) (L`HORTA GODELLA-C. VALENCIANA)
JESSEL HERNANDEZ (2005) (GRAN CANARIA—CANARIAS)
ANTONIO MORENO (FUNDACIÓN GRANADA-ANDALUCIA)
LUIS GARCIA (CB QALAT-ANDALUCIA)
Entrenador: Juanan Serra
SELECCIÓN U13F
TORNEO CIUTAT DE VILADECANS
VILADECANS, 29 abril al 1 de mayo
CARMEN RIGO (BAHIA SAN AGUSTIN-BALEARES)
CELIA GARCIA-CREUS (GRANADA MAS BALONCESTO-ANDALUCIA)
ANNA CABAÑAS (VALENCIA-BASKET- VALENCIA)
LUCIA NAVARRO (CBS BARSA-CATALUÑA)
ALEJANDRA CIVERA (PICKEN CLARET -VALENCIA)
EVA PARDO (CBO. OVIEDO-ASTURIAS)
EROLA ALIBERCH (FEMENI OSSONA-CATALUÑA)
MARTA MOYA (PICKEN CLARET-VALENCIA)
ANA PICOS (ALCORCON-MADRID)
LAIA VILA (UNI GIRONA-GERONA)
ARIADNA TERMIS (ST. CASABLACA-ARAGÓN)
MARINA ASENSIO (SABADELL-CATALUÑA)
Entrenadora: Elena Lahoz
Sobre el autor
- Inicie sesión o regístrese para comentar