Vuelve la Operación Talento: Convocatorias U13 y U14 para el puente de mayo

27/04/2017 - 09:24
por: Irlentz Quiñones García
  • Competirán en el Torneo Ciutat de Sant Adrià y Ciutat de Viladecans

El puente de mayo no será motivo de descanso para las categorías inferiores de la selección de española y ya han sido anunciadas las convocatorias U13 y U14 de cara a los torneos que disputarán en Sant Adrià y Viladecans. Las generaciones del 2003 y 2004, en categoría tanto masculina como femenina, tendrán la oportunidad de mostrar su evolución a lo largo de la temporada bajo la atenta supervisión de José María Panadero, Enric González, Juanan Serra y Elena Lahoz. Tiempo de aprendizaje para la ya conocida como ‘Operación Talento’.

SELECCIÓN U14M
TORNEO CIUTAT DE SANT ADRIÁ
SANT ADRIÁ, 29 abril al 1 de mayo

MIGUEL MALICK ALLEN (SANTO DOMINGO-CANARIAS) 
RUBEN DOMINGUEZ (UNICAJA-ANDALUCIA) 
CARLOS SANTIAGO (REAL MADRID-MADRID) 
ALEJANDRO LOPEZ (OVIEDO B-PDO ASTURIAS) 
GERARD ESTEBANELL (CB TARRAGONA-CATALUÑA) 
ALVARO MARTINEZ (TACNYCONTA-ARAGON) 
IVAN RUIZ (UNICAJA-ANDALUCIA) 
VICTOR CHUKA (CB TORRELODONES-MADRID) 
OWEN AQUINO (REAL MADRID-MADRID) 
IÑAKI ORDOÑEZ (NAVARRO VILLOSLADA-NAVARRA) 
PABLO LEON (UNICAJA-ANDALUCIA) 
GERARD GUTIERREZ (SAMA VILLANOVA-CATALUÑA)

Entrenador: José María Panadero

SELECCIÓN U14F
TORNEO CIUTAT DE VILADECANS
VILADECANS, 29 abril al 1 de mayo

GALA CAMERANA (VALENCIA BASKET-VALENCIA) 
ANNA PRIM (CB. LLEIDA-CATALUÑA) 
ELENA RODRÍGUEZ (CAJA CANARIAS-CANARIAS) 
AINA BORRAS (BASKET BUNYOLA-BALEARES) 
NOA PADIN (CELTA-GALICIA) 
TXELL ALARCÓN (SAN ADRIA-CATALUÑA) 
MARTA MORALES (GRANADA MAS BALONCESTO -ANDALUCIA) 
CLARA GOMEZ (SABADELL-CATALUÑA) 
PAULA REUS (BAHIA SAN AGUSTIN-BALEARES) 
GISELA SANCHEZ (SAN ADRIA-CATALUÑA) 
NOA COMESAÑA (CELTA-GALICIA) 
ISABEL GALIANA (LAS ROZAS-MADRID) 

Entrenador: Enric González

SELECCIÓN U13M
TORNEO CIUTAT DE VILADECANS
VILADECANS, 29 abril al 1 de mayo

VALENTINO PINEDO (UCAM MURCIA-R. MURCIA)) 
RICARDO MARTIN (FUNDACIÓN CB GRANADA-ANDALUCIA) 
SERGIO CALVO (BETIS ENERGIA PLUS-ANDALUCIA) 
MARTIN IGLESIAS (PORRIÑO B– GALICIA) 
MARC COLOMAR (LA SALLE PALMA-I. BALEARES) 
PABLO PLASENCIA (CB1939 CANARIAS-CANARIAS) 
JORGE ZARDAIN (C. SAN FERNANDO AVILES-PDO ASTURIAS) 
IZAN ALMANSA (2005) (CB MURCIA-R. MURCIA) 
LUCAS MARI TARDIO (2005) (L`HORTA GODELLA-C. VALENCIANA) 
JESSEL HERNANDEZ (2005) (GRAN CANARIA—CANARIAS) 
ANTONIO MORENO (FUNDACIÓN GRANADA-ANDALUCIA) 
LUIS GARCIA (CB QALAT-ANDALUCIA) 

Entrenador: Juanan Serra

SELECCIÓN U13F
TORNEO CIUTAT DE VILADECANS
VILADECANS, 29 abril al 1 de mayo

CARMEN RIGO (BAHIA SAN AGUSTIN-BALEARES) 
CELIA GARCIA-CREUS (GRANADA MAS BALONCESTO-ANDALUCIA)
ANNA CABAÑAS (VALENCIA-BASKET- VALENCIA) 
LUCIA NAVARRO (CBS BARSA-CATALUÑA) 
ALEJANDRA CIVERA (PICKEN CLARET -VALENCIA) 
EVA PARDO (CBO. OVIEDO-ASTURIAS) 
EROLA ALIBERCH (FEMENI OSSONA-CATALUÑA) 
MARTA MOYA (PICKEN CLARET-VALENCIA) 
ANA PICOS (ALCORCON-MADRID) 
LAIA VILA (UNI GIRONA-GERONA) 
ARIADNA TERMIS (ST. CASABLACA-ARAGÓN) 
MARINA ASENSIO (SABADELL-CATALUÑA)

Entrenadora: Elena Lahoz

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