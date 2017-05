Zornotza y Morón se hacen fuertes en su cancha. Granada y Valladolid, en la cuerda floja

La tercera entrega de las semifinales de los Playoff de ascenso a LEB Oro nos dejan emoción y al factor cancha haciendo efecto. Zornotza y Aceitunas Fragata Morón sacaron adelante sus partidos y ya preparan el partido del domingo como un match ball que puede consumar su pase a la final. Una prórroga necesitó Zornotza para superar a un Covirán Granada impreciso y que dejó escapar muchas opciones en el tiempo extra. Aceitunas Fragata Morón, por su parte, no cerró el triunfo hasta los últimos minutos del partido. Fiestas en las gradas de La Alameda y de Larrea. El domingo la tensión y la emoción de una LEB Plata imprevisible volverán a saltar al parqué.

Granada no supo ganar en Amorebieta. La estadística estaba a su favor, en las siete ocasiones precedentes en las que esta ronda eliminatoria se empataba a uno, el equipo que ganó el primer partido tomaba ventaja, pero las estadísticas también están para romperlas. Granada sigue con su particular maldición en tierras vascas, y no supo salir con la intensidad y la agresividad necesarias para doblegar a un equipo como Zornotza en su casa. El partido fue un intercambio de golpes sin mirar de proteger tus propios puntos débiles, y se consiguió llegar con empate al final de los 40 minutos reglamentarios, pero incomprensiblemente los granadinos se vinieron abajo en el tiempo extra, el pabellón de Amorebieta olió sangre y llevo a los suyos a la victoria, dejando la eliminatoria con un dulce sabor a txakoli que hace relamerse de gusto a los locales para el próximo partido. Granada tiene en su mano dar un golpe de efecto, empatar a 2 y decidir en tierras andaluzas, o rendirse ante el brío vizcaíno y ver cómo la LEB Oro debería esperar otro curso. Un imperial Salazar fue un auténtico imán con los rebotes (18 capturas) y se sumaba un gran Cadot que rozaba el triple doble (19p, 12r, 8 faltas recibidas) para acabar dejando el triunfo en Amorebieta. Bowie y Fernández no tuvieron su día, y solo Carlos Cobos no fue argumento suficiente para los granadinos. Domingo, cuarto envite.

Por Jesús Quero