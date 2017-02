Alessandro Gentile: "Xavi Pascual cree en mi y me está ayudando a adaptarme"

Alessandro Gentile firmaba 10 tantos en el último triunfo de Panathinaikos en Euroleague. Lo hacía después de varios encuentros inédito en anotación. El jugador italiano llegaba el pasado diciembre al equipo griego después de un inicio de temporada complicado en Milán y tomando la decisión de incorporarse al conjunto entrenado por Xavi Pascual.

Video of Highlights: Panathinaikos Superfoods Athens-Unics Kazan

Tras el triunfo de su equipo ante UNICS, hablaba sobre su adaptación al equipo en el medio griego Amna.gr.

"Estoy tratando de aclimatarme, estuve fuera de competición un mes antes de llegar al Panathinaikos y estoy tratando de encontrar mi nivel en el equipo. No es fácil, pero Xavi Pascual y los compañeros creen en mi y me están ayudando a adaptarme lo antes posible".

En relación a su irregularidad en el juego, Gentile apunta que "cada vez que salto a la cancha intentó dar el 100%. Algunas veces sale mejor que otras pero no me rindo... No me he olvidado de jugar al basket. Quiero mejorar en el lanzamiento. El asunto es principalmente psicológico y eso queda reflejado en el hecho de que en el partido ante Unics todos mis lanzamientos fueron cerca del aro".