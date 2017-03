Alessandro Gentile y PAO se separan; David Doblas sigue último con el Loxa Lefkadas

El alero italiano no podrá fichar por ningún otro equipo de Euroleague tras pasar el Deadline. Doblas sigue su particular pesadilla en Grecia.

Alessandro Gentile, de nuevo en la boca de todos (2.01m/24 años), ha abandonado la disciplina del Panathinaikos según anuncia Eurohoops. Gentile no ha dado el plus que andaba buscando Xavi Pascual y él, parece que tampoco ha acabado de adaptarse al equipo por lo que ambas partes se han puesto de acuerdo para separar sus caminos. El alero Italiano ya sorprendió a todos cuando fue cedido desde su club, Olimpia Milano, el pasado mes de diciembre.

De nuevo es díficil de saber qué es lo que ocurrirá con el jugador, sus derechos pertenecen al Milano hasta el 2018 pero no está claro que vuelva a la escuadra italiana por lo que, si fuera finalmente así, sus opciones se reducen mucho, ya que después de pasar el deadline en la Euroliga no puede fichar por ningún equipo para jugar la competición continental.



David Doblas y su Loxa Lefkadas siguen en el pozo de la liga griega.

Muy duros están siendo los últimos años para el pívot cántabro que tras consumar el descenso con GBC y mantener un pulso legal con el mismo club de San Sebastian alegando pagos pendientes y despido improcedente, caso que ha ganado, se marchó a Grecia para fichar por el modesto Loxa Lefkadas. Allí las cosas no le están yendo, precisamente, bien. Este fin de semana perdieron en casa por la mínima (61-62. Doblas (2.06m/35 años) anotó 6 puntos y cogió un rebote en 13 minutos) ante el Kolossos y su equipo se mantiene como claro colista en la competición helena con un pírrico balance de 3-17. Doblas está promediando 6.8 puntos y 3.7 rebotes en poco más de 20 minutos de juego.