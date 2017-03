Ali Traoré jugará en el Byblos de la liga libanesa

Su agente apunta a que hay negociaciones abiertas con varios clubes libaneses

ACTUALIZACIÓN 15/MARZO

El club libanés hace oficial la incorporación del pívot francés:

El pasado mes de enero Ali Traore dejaba de formar parte de la disciplina de Movistar Estudiantes tras llegar ambas partes a un acuerdo de rescisión.

El pívot francés llegaba el pasado verano como refuerzo importante para la pintura estudiantil pero su rendimiento y su aportación no era del agrado del cuerpo técnico, lo que llevo a su salida.

El jugador, de 32 años, declaraba a L'Equipe que le gustaría continuar en España pero "una cosa es lo que no desea y otra realidad". No se cerraba la puerta a nuevos retos, aunque era claro: "A los 32 años, la retirada no es una opción".

Según apunta el portal BeBasket, el pívot podría recalar en la liga libanesa si cuajan las negociaciones en marcha. Su propio agente apunta que "hay contactos con tres clubes libaneses, como Byblos. Aunque no hay nada cerrado". De recalar en Byblos, coincidiría con otro ex ACB como es el escolta Clay Tucker, que militara en clubes como Valencia, Real Madrid, Joventut o Cajasol.