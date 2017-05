ANGT Estambul (J3): El Real Madrid cumple pero se queda fuera de la final (VÍDEOS)

La tercera y última jornada de la fase de grupos del Adidas Next Generation Tournament de Estambul nos dejó un sabor de boca amargo, ya que ninguno de los dos representantes españoles logró el pase a la final. El FC Barcelona Lassa tenía matemáticamente imposible luchar por revalidar su título de campeón de Europa U18 pero se despidió con una plácida victoria contra el Estrella Roja. Los de Alfred Julbe gozaron de una ventaja máxima de 34 puntos al término del tercer cuarto y tan solo en los diez últimos minutos se dejaron ir y vieron reducida la diferencia.

El Real Madrid, por su parte, se sobrepuso a un mal primer cuarto y cumplió con su obligación de ganar al Zalgiris pero no dependía de sí mismo. Necesitaba que en el otro partido del grupo se diera una victoria del Fenerbahce por 3 o más puntos y no fue así. El Mega Bemax no falló, sumó su tercera victoria para liderar en solitario la tabla clasificatoria y se aseguró el pase a la final, chafando cualquier esperanza que pudiera haber por parte del conjunto madridista.

Resultados

Grupo A:

CFBB París 73-61 CSKA Moscú (ver partido)

Video of EB ANGT Finals Highlights: U18 CFBB Paris-U18 CSKA Moscow

Estrella Roja 66-87 FC Barcelona Lassa (ver partido)

Video of EB ANGT Finals Highlights: U18 Crvena Zvezda mts Belgrade-U18 FC Barcelona Lassa

Grupo B:

Real Madrid 63-49 Zalgiris (ver partido)

Video of EB ANGT Finals Highlights: U18 Real Madrid-U18 Zalgiris Kaunas

Fenerbahçe 74-77 Mega Bemax (ver partido)

Video of EB ANGT Finals Highlights: U18 Fenerbahce Istanbul-U18 Mega Bemax Belgrade

Clasificaciones

El líder de cada grupo, CFBB París y Mega Bemax, disputarán la final el domingo, día 21 de mayo, a las 09:00 (hora peninsular).