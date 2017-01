Ante Zizic y Milos Teodosic refrendan su deseo de ir a la NBA

En las últimas horas dos de los jugadores más determinantes en Europa, Ante Zizic y Milos Teodosic, ha expresado su deseo de ir próximamente a probar suerte a la NBA para continuar progresando en su carrera profesional. Ambos se encuentran disputando la Euroliga aparte de las competiciones locales en Turquía y Rusia respectivamente.

Zizic: "Iré este verano"

El caso de Zizic es bien claro, ya que así lo ha dejado él en una entrevista con Eurohoops. En ella habla sobre el último paso que ha dado, dejar la Cibona de Zagreb con una cesión al Darussafaka Dogus de David Blatt, a todo efecto campeón de la NBA el pasado curso. Con ello jugaba la máxima competición europea: "Elegí Darussafaka porque me quiero preparar para ir a la NBA. Creo que la mejor preparación es jugar al nivel más alto posible, y la Euroliga lo hace posible".

Ante Zizic, croata de 20 años, fue elegido en el 23º puesto del último draft por Boston Celtics, equipo que le lleva monitorizando desde entonces.

Teodosic: "Iré, sin duda, pero no sé cuando"

Para Teodosic poco más queda en Europa. "2016 ha sido mi mejor año", cuenta en una entrevista a Mozzartsport. Lógico, ya que ha ganado la liga continental y nacional con su club y la medalla de plata en los Juegos Olímpicos con su selección. Quiere dar un paso más.

"Sin duda iré a la NBA. Lo que no sé es cuándo, a qué equipo y en qué condiciones", dice el base serbio del CSKA. Deja claras, eso sí, sus prioridades: "Quiero jugar y no estar sentado en el banquillo. No firmaré ningún contrato que me haga ser suplente, esa es mi condición para ir a la NBA". Tampoco es que haya recibido ninguna oferta, ya que ha habido rumores que indicaban lo contrario y él se ha encargado de desmentirlos.

La clave en Teodosic es que termina contrato este próximo verano y aún no ha renovado con el CSKA de Moscú, su equipo actual.