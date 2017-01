Anthony Bennett: un número 1 del Draft para Fenerbahçe

Pocos días después de ser cortado en los Brooklyn Nets, el peor equipo de la NBA actualmente, Anthony Bennett (2'03 / 23 años) está a punto de recalar en Fenerbahçe bajo las órdenes de Zeljko Obradovic. Según adelanta David Pick, el acuerdo está cerrado a falta de su oficialidad.

Former No. 1 draft pick Anthony Bennett has signed with Euroleague power-club Fenerbahce, according to source.