Aparece un cartel recordando el tapón ilegal de Gonzaga a Northwestern

La jugada fue decisiva en la eliminación de Northwestern antes del Sweet 16

Hace algo más de una semana, Gonzaga se clasificaba para el Sweet 16 en un partido marcado por la polémica. Los Bulldogs ganaban de 18 tantos al descanso en el encuentro que les enfrentaba a Northwestern. Todo parecía encarrilado pero llegó una inesperada remontada que dejaba a Northwestern a cinco puntos de los Bulldogs a falta de cinco minutos. En este momento, Zach Collins realizaba un tapón con su mano por dentro de la canasta. Jugada que los árbitros no solo no señalaron, si no que sancionaron las airadas protestas del entrenador con una técnica que decidía el partido.

NCAA National Coordinator of Men's Basketball Officiating J.D. Collins comments on missed call in Northwestern game. #MarchMadness pic.twitter.com/vhDg0fgVVX — NCAA March Madness (@marchmadness) 19 de marzo de 2017

La propia NCAA renocía el error y pedía disculpas por ello.

Han pasado algunos días pero esa jugada no ha sido olvidada en el Campus de Northwestern

En la web InsideNU.com apuntaban que Coby Parker sería el encargado de la idea. En su muro de Facebook subía la imagen acompañada de unos versos en referencia a la jugada polémica:

Early we rose,

the trees still froze,

and trudged down there

in darkness and still air.

We hoisted our jolly flag,

to prove to the Zag

how clear of a call

goaltendings are.

Según apunta la propia web, esa misma tarde la propia universidad habría retirado una pancarta que no dejaba indiferente a quién pasaba por allí debajo.