Asvel Villeurbanne será el rival de Iberostar Tenerife en cuartos de la BCL

El conjunto aurinegro tendrá la posibilidad de jugar el partido de vuelta en casa

El centro de Francia. Ese será el destino que debe abordar Iberostar Tenerife para continuar su cuento de hadas en la competición europea. Las caprichosas bolas del sorteo celebrado en el mediodía de hoy en Munich han determinado que sea el Asvel Villeurbanne de Tony Parker (en forma de presidente, menos mal...) el rival de cuartos de final en la novata competición europea.

En principio, no deben estar del todo descontentos los mandatarios laguneros: evitan un desplazamiento largo y, sobre todo, a los dos equipos turcos, los principales cocos de un sorteo que, a pesar de las confluencias de varios equipos, no ha supuesto ningún enfrentamiento fraticida entre equipos del mismo país. Pero sobre todo y ante eventuales complicaciones foráneas en el partido de ida, el equipo de Txus Vidorreta tendrá la posibilidad de sentenciar su pase a la Final Four frente a sus aficionados en el Santiago Martín, tal y como hiciera el pasado miércoles frente al PAOK de Salónica y donde sólo ha perdido dos partidos a lo largo de toda la competición europea.

No obstante, no debe relajarse ni un ápice el conjunto canario para intentar doblegar a un equipo galo liderado en puntuación por el ex baskonista Walter Hodge. El puertorriqueño, doble campeón universitario, aglutina mucho del juego ofensivo de su equipo, junto al internacional francés Charles Kahudi, las dos principales amenazas exteriores de su equipo. Otro ex acb, el estadounidense DeMarcus Nelson, jugador de Unicaja de Málaga la temporada pasada, completa una tripleta exterior de cuidado. Los San Miguel, Richotti y compañía deberán esforzarse al máximo en sus ejercicios defensivos para reducir los porcentajes de jugadores que llevan el peso ofensivo de su equipo en ataque.

Hodge es el estilete ofensivo de equipo francés

Pero no sólo de poderío exterior presumen los galos. Por dentro, aglutinan talento y centímetros a partes iguales, con la presencia del serbio Nikola Dragovic o del 2,11 Darryl Watkins. Con menos centímetros, pero con un gran talla física, el jamaicano Adrian Uter está completando una buena campaña en la competición europea, donde suma más de 9 puntos por partido.

Para llegar hasta aquí, el equipo dirigido por el canadiense JD Jackson ganó su grupo perdiendo sólo cuatro partidos y batiendo, entre otros, al último rival de los canarios en sus dos enfrentamientos directos. En la ronda de octavos, se desplazó también a Salónica, para empatar su choque frente al Aris y definir la eliminatoria a su favor, también con una cómoda victoria en su pabellón. Trayectorias muy similares que ahora se enfrentan en este duelo directo que tiene programada la ida en Francia para los días 21 ó 22 de marzo, mientras que la vuelta en el Santiago Martín de La Laguna tendrá lugar el 28 ó 29 del mismo mes, en una eliminatoria de cuartos de final que dará el billete para disputar una Final Four que, paradójicamente, aún no tiene sede decidida.

Video of ASVEL Lyon-Villeurbanne v Aris - Highlights - Basketball Champions League

En definitiva y a pesar de evitar rivales como el Banvit, el Pinar Karsiyaka o el líder actual de la liga francesa, el AS Mónaco, duro emparejamiento para Iberostar Tenerife, que tendrá que desplegar su mejor juego defensivo y ofensivo para doblegar a un equipo de ilustre presidente y gran historia presente.