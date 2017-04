Basketball Champions League ofrecerá un millón de euros al campeón 2017-18

Esta temporada el campeón se llevará 500.000 euros de prima

El CEO de la Basketball Champions League, Patrick Comninos, ha concedido una entrevista a la web Basket Europe donde ha explicado el modelo de recompensas que tienen los clubes participantes en esta primera edición de la BCL y las modificaciones previstas de cara a la próxima temporada, con la intención de hacerla atractiva para los clubes participantes.

En esta primera edición se han destinado un total de 5,2 millones de euros, distribuidos entre los 40 equipos participantes. Según apunta Comninos, "cada equipo que ha disputado la fase regular ha obtenido 100.000 euros. El campeón gana un premio total de 500.000 euros, mientras que el resto de equipos van recibiendo una cifra que va disminuyendo en función de la fase en la que son eliminados. El segundo clasificado obtiene algo menos de 300.000 euros".

Video of View from Tenerife | Final Four Tenerife Promo - Basketball Champions League

Comninos apuntaba que para la próxima temporada van a hacer "una redistribución diferente. Partimos de que el ganador va a obtener un millón de euros. Lo que vamos a hacer es distribuir una gran parte del presupuesto que se dedicaba a la fase regular, y revertirlo en los clubes que tienen mejores resultados".

Además, confirmaba que "a partir de la próxima temporada, cubriremos todos los gastos de arbitrajes, los gastos de viajes y alojamento y todo el coste del partido en sí mismo".

Estos anuncios intentarán ayudar a que clubes importantes decidan apostar por participar en la competición, ante los sucesivos anuncios de que equipos de ligas como la francesa, italiana o turca van a apostar la próxima campaña por la Eurocup.

