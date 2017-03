Bertomeu: "A medio plazo debemos llegar a 18 o 20 equipos en Euroleague"

"Nuestro objetivo es hacer llegar un buen producto a los aficionados"

Clubes turcos, franceses e italianos apuestan por el regreso a la Eurocup

En el marco del partido celebrado la pasada semana en Kaunas, Jordi Bertomeu sellaba un acuerdo con la Vytautas Magnus University para lanzar un programa de estudios. Además, asistía al encuentro que enfrentó a Zalgiris y Panathinaikos.

En una entrevista concedida en ZalgirisTV, analizaba diversos aspectos sobre el presente y el futuro del modelo de la Euroleague.

Sobre la valoración que hace del impacto del nuevo modelo de Euroleague que se ha implantado este año, Bertomeu destaca que "necesitamos al menos un par de temporadas para hacernos una idea. Pero los primeros datos son buenos, hemos aumentado la asistencia a los pabellones, hemos incrementado los puntos en los partidos, ha crecido la audiencia televisiva. Todos los datos apuntan a que los clubes tomaron la decisión adecuada". Bertomeu concluye que "nuestro objetivo es hacer llegar un buen producto a los aficionados".

Acerca del futuro de la competición, Bertomeu apunta que "a corto plazo seguiremos con el mismo número de equipos, pero creemos que el número debe crecer y tener nuevos mercados. Creo que a medio plazo debe aumentarse a 18 o 20 equipos".

Preguntado sobre si el Zalgiris Arena podría acoger una Final Four de Euroleague, Bertomeu apuntaba que "el pabellón es perfecto", pero hacía hincapié acto seguido en que "Una Final Four se ha convertido en un evento complejo con muchas necesidades en términos de infraestructura, transporte y alojamiento. Una Final Four acoge cerca de 10000 personas y, en mi opinión, la ciudad (Kaunas) no está todavía preparada".

Video of #ŽaliaBalta. J.Bertomeu – apie „Žalgirio“ sirgalius, Š.Jasikevičių ir savaitės dvikovas Kaune