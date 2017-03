Budinger y Shengelia lideran el huracán vitoriano en Alemania (71-96)

Cada conjunto llegaba al encuentro en una dinámica bien diferenciada. Mientras que Baskonia llevaba tres victorias seguidas, la última ante el todopoderoso CSKA de Moscú, Brose Bamberg ha perdido cuatro de los últimos cinco partidos y ocupa la decimotercera posición. Los vascos llegaban a Alemania con ganas de seguir su buena racha y mantenerse en buena posición de playoff, mientras que los locales querían recuperar sensaciones.

Hanga es agarrado por Causeur (euroleague.net)

Sin embargo, cualquier ánimo germano desapareció en un abrir y cerrar de ojos: Baskonia salía a un nivel tremendo, en contraposición al esperpéntico juego de su rival, y destrozaba los primeros diez minutos con un parcial de 11-31. Todo ello habiendo comenzado con 1-11, rubricado con un triple de Budinger, y dando paso al 5-22 que colocaría Shengelia con un 2+1.

Brose no encontraba el acierto y dejaba bastante que desear en la faceta defensiva, mientras que los vitorianos, que eran liderados por el alero norteamericano (10 puntos al final del período), seguían sumando a cada posesión. También dominaban el rebote, con algunos rechaces ofensivos que aportaban mucho a la causa. Todo ello para llegar al mencionado 11-31.

Heckmann busca el pase con Diop muy cerca (euroleague.net)

Tras el tiempo muerto entre cuartos, los muchachos de Trinchieri se colocaron el mono de trabajo, y aunque Baskonia no daba su brazo a torcer con facilidad, los porcentajes aumentaron (40% en triples locales al descanso) y las diferencias decrecieron, llegando a colocarse hasta a once: 34-45.

Pero de la mano de un Larkin que quería ser protagonista (13 puntos en estos momentos), así como el trabajo oscuro de Toko y Budinger, sumado a algunos triples muy oportunos de Hanga, las cosas volvían a enderezarse para los baskonistas. Las diferencias volvieron a los 16-17 puntos, llegando al descanso con 37-53 (36-65 la valoración). No obstante, el parcial era favorable al conjunto alemán, por 26-22.

Esto podría hacer pensar en una leve mejora de los jugadores de Bamberg ​tras el descanso, más teniendo en cuenta la bajada en intensidad defensiva de los alaveses durante el lapso de tiempo anterior. Pero las cosas siguieron por unos derroteros que no convenían para una posible remontada, llegando a un 41-60 gracias a un mate de Toko y a Budinger, que estaba en todos los lugares.

Solo unos medianamente activos McNeal y Theis (quien había dejado un matazo anteriormente) intentaban poner freno a la apisonadora en la que se había convertido hoy el equipo dirigido por Sito Alonso, anotando 17 y 11 puntos, respectivamente. Pero el cuarto acabaría con una amplia ventaja para Baskonia, que se iba a los 21 de ventaja: 53-74.

Melli bota el balón ante dos defensores (euroleague.net)

Los últimos diez minutos sobraron completamente. El equipo germano bajó, durante muchos minutos, los brazos, mostrando una gran desmotivación cada uno de los jugadores. Los baskonistas, por su parte, aprovechaban ese ánimo del rival y aumentaban la renta hasta a diferencias que casi alcanzaron la treintena, dejando como anécdota la intensidad que hubo hasta el final. El resultado: 71-96.

El rebote fue dominado desde el minuto uno hasta el cuarenta, acabando 31-39. La valoración: 69-121. Budinger mostró un gran nivel en ambos lados de la cancha. Poco a poco se va haciendo un hueco sólido y de calidad en la rotación, aportando en todas las facetas (cuando le entren los triples, veremos). El alero se fue a los 17 puntos, 5 rebotes y 25 de valoración. Por su parte, Shengelia puso otra nota positiva, acabando con 16 puntos y 12 rechaces muy trabajados.

Finalmente, Baskonia demuestra su gran momento, tras las victorias ante Fenerbahçe y CSKA, y olvidando la derrota en Manresa de la Liga Endesa. Brose no levanta cabeza, aunque es verdad que no se juega mucho a nivel clasificatorio. No obstante, no es una imagen aceptable para una plantilla como la que posee, que tiene nivel Euroliga perfectamente.

Estadísticas:

Estadísticas Brose (euroleague.net)