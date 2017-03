Clyburn da un recital y sepulta al Barça en Estambul (67-56)

El FC Barcelona Lassa venía de ganar en casa contra Unics Kazan , mientras que el Darussafaka acababa de perder contra Olympiacos en Grecia. Los catalanes seguían a 4 partidos de puestos de Playoffs y con tan solo 5 partidos por jugarse este encuentro era de nuevo un match ball.

EL BARÇA SE ADELANTA A BASE DE TRIPLES

El partido empezó con un fallo de Tomic en la zona, que sería respondido rápidamente con una canasta de Moerman. La primera anotación del Barcelona llegaría de manos de Rice, que sumaría un triple. Los visitantes generarían una ocasión idónea para Perperoglou tras un buen movimiento de balón y el griego no perdonaría desde la línea de tres (2-6). Tras otro triple, esta vez de Claver, el Barça empezaba con un 3/3 en triples, pintaba bien la cosa.

La buena racha rival propiciaría que David Blatt pidiese un tiempo muerto con 4-11 en el marcador. Los turcos aprovecharían bien el parón y sumarían un triple tras este, pero Tomic volvería a sumar una canasta bajo los aros para poner las cosas en su sitio (7-13). Tras una defensa nefasta, Anderson sumaba un triple (llevaba 7 puntos consecutivos) y dejaba el partido 11-13.

CLYBURN HACE REACCIONAR A LOS TURCOS

El cuarto empezaba con dos puntos de Zizic, el futuro Celtic empataba el partido 13-13. Sería Koponen el que rompiese la igualdad con una buena suspensión de dos, pero Clyburn respondía rápidamente con una vertiginosa penetración. Tras otra acción de calidad, Clyburn ponía a los suyos por delante (17-15). En el siguiente ataque, el alero volvería a hacer de las suyas y esta vez sumaba un 2+1. La debacle de los últimos minutos provocó un tiempo muerto de Bartzokas.

La detención no serviría de mucho y tras un triple desde la esquina el Darussafaka dominaba 24-15. El parcial del cuarto ascendía a 13-2. Koponen rompería la mala racha del Barça con un triple, pero Wilbekin respondería con otro en pocos segundos (27-17). Con una nueva penetración, Clyburn ponía a su equipo 15 puntos por encima (34-19). El ataque del Barça estaba absolutamente colapsado y tras un triple de Harangody el electrónico indicaba 39-19. La situación volvía a ser patética. La primera parte acabaría 43-22. El equipo de Bartzokas era un conjunto sin alma que estaba siendo humillado de nuevo. El parcial del cuarto fue de 32-9.

PERPEROGLOU LIDERA LA REMONTADA BLAUGRANA

Perperoglou inauguraba la segunda parte con una canasta de dos puntos, pero la diferencia seguía siendo sangrante. El objetivo del Barça era ir poco a poco y al menos no hacer aún más el ridículo. Tras una buena racha, los catalanes se acercaban a 14 puntos mediante una bandeja de Perperoglou (49-35). El parcial ascendía a 4-13. Después de una asistencia de Tomic, Claver conseguía acercar a su equipo aún más (51-39).

La imagen del conjunto de Bartzokas estaba siendo diametralmente opuesta a la mostrada en el anterior cuarto, con una defensa muy intensa y con gran acierto en ataque. Tras un triple de Perperoglou, el partido se quedaba en 51-42. Los turcos habían llegado a doblar en el marcador al Barcelona pero la respuesta de los visitantes fue digna de admiración.

DARUSSAFAKA CIERRA FILAS

El cuarto empezaría con dos tiros libres de Faverani (53-44). Los blaugranas se acercarían a siete puntos tras un triple de Alex Renfroe (54-47). Después de conseguir un gran rebote ofensivo, Batuk firmaba otra canasta y ponía a su equipo 11 puntos por encima (58-47).

Tras un 2+1 de Tomic, los de Bartzokas estaban 9 puntos abajo (59-50). Quedaban 4 minutos y la remontada estaba difícil, pero no imposible. Rice rompía a su defensor y sumaba una buena bandeja, pero Clyburn volvería a responder de nuevo con eficacia (61-52). Perperoglou se inventaría una gran penetración para mantener a los suyos en el partido (63-54). Pese al ímpetu final, los blaugranas no fueron capaces de remontar. El resultado definitivo fue 67-56. El Barça aún no está eliminado matemáticamente, pero es prácticamente imposible que se termine clasificando.

