Conoce al rey del pase en Europa: DJ Cooper promedia 10'4 asistencias por partido

DJ Cooper: el rey de la asistencia

Desconocido para la gran mayoría de los aficionados al baloncesto, Solobasket os presenta a unos de los destacados en el arte de la asistencia, que se encuentra brillando en el baloncesto Francés, a las órdenes de Eric Bartecheky, entrenador de Pau-Lacq-Orthez. Repasamos su carrera y analizamos algunas de las claves que le han convertido en el rey de la asistencia en Europa.

Baloncesto universitario

Reclutado por la universidad de Baylor, aunque finalmente decidió jugar para la universidad de Ohio, causaba impacto inmediato en su temporada “freshman”, yéndose a unos promedios prometedores, 13,4 puntos, 5,3 rebotes, 5,8 asistencias y 2,5 robos de balón en 35,5 minutos por partido le hicieron asentarse y hacerse un nombre en el equipo.

En su último año, el jugador de Chicago, hacía historia en su universidad, siendo el único jugador que lograba anotar 2,000 puntos, dar 900 asistencias, coger 600 rebotes y robar 300 balones en toda su carrera. Su gran trayectoria en el baloncesto universitario, le hizo ser nombrado por la prestigiosa ESPN, como uno de los mejores bases y asistentes del país.

Trayectoria profesional

Después de la dura noticia de no ser elegido en el Draft de 2013, pese a sus buenos años universitarios, el de Illinois ponía rumbo a la aventura europea, fichando por el Paok de Salónica de la liga griega, allí le esperaba su primer año como profesional donde comenzó a destacar siendo elegido en el mejor quinteto de la A1.

Terminaba la temporada jugando 35 partidos y con unas cifras de 10,6 puntos, 4,5 rebotes, 6,5 asistencias y 1,7 robos de balón en 30,8 minutos de media.

Abandonó la competición griega y en el verano de 2014 puso rumbo a Rusia, donde firmaba con el Enisey Krasnoyarsk. Fue en la VTB, donde el jugador americano con pasaporte Bosnio, sacaba a relucir una de sus mejores armas de su juego, la magia de la asistencia.

Video of DJ Cooper's performance with 18 pts, 7 reb, 7 ast (Olympiacos vs. PAOK 78-70)

Su adaptación al juego europeo, y su confianza dentro del equipo le hicieron promediar y brillar con unos muy buenos digitos; 11,3 puntos, 3,6 rebotes, 9,2 asistencias y 1,9 robos en 26 minutos en la competición doméstica. Allí posee el récord de asistencias de la VTB en un partido, donde repartió la friolera cifra de 23 contra el B.C Astana.

Video of All 23 D.J. Cooper assists against "Astana" in VTB United League

Tras estos magníficos numeros, muchos equipos se fijaron en el jugador americano de cara a afrontar los Play Offs, pero fue Panathinaikos quien lo ficharia en mayo de 2015, allí no tuvo demasiado protagonismo promediando 3,3 puntos, 2,5 rebotes y 2,5 asistencias en 14,7 minutos de juego.

Foto by V stolis

Al concluir la aventura griega en las filas de Panathinaikos, en 2015/2016 vuelve a Rusia donde había ofrecido su mejor nivel de juego, fichaba esta vez por el BC Krasny Oktyabr, aunque poco le duraría la aventura rusa, ya que abandonaba el equipo después de disputar 9 partidos promediando 12,3 puntos, 5,3 rebotes, 10,8 asistencias y 2 robos de balón en 33,6 min de media.

Problemas disciplinarios

El 21 de noviembre de 2015, DJ Cooper volvió a Grecia, firmando por dos temporadas en el AEK de Atenas, aunque tan solo pudo jugar 8 partido, ya que fue expulsado del equipo Griego por razones disciplinarias. Aunque fue apartado del equipo en Enero de 2016, el jugador de Chicago se encontraba hasta el momento promediando 10,8 puntos, 5,6 rebotes, 6,1 asistencias y 1,5 robos de balón en 30 min de media. Tras ser cortado del equipo griego, recalará en la Pro A francesa, en las filas de AS Monaco para suplir la baja de DeMarcus Nelson.

Video of D.J. Cooper - Mix (October)

El boom de DJ Cooper en Pau

Después de una falta de estabilidad en sus equipos anteriores, esta temporada 2016/2017 el jugador americano firmaba por Pau-Lacq-Orthez, equipo de la ProA francesa, donde está maravillando a Europa con su juego, y sobretodo con su enorme facilidad de regalar asistencias a sus compañeros.

En su mejor temporada en Europa, Cooper está promediando unos increíbles 14’1 puntos, 10’4 asistencias y 5’4 rebotes por partido, pese a su baja estatura. Unos números que le sitúan como uno de los mejores caramelos en el mercado de fichajes para la próxima temporada, pudiendo acabar en un equipo con aspiraciones europeas, teniendo a su favor la nacionalidad Bosnia.

Esto ha sido un breve resumen de este gran jugador llamado, DJ Cooper. Quién sabe si pronto veremos al mejor pasador de Europa regalando magia por las canchas de nuestra Liga Endesa.