Devotion Diaries: Armani vuelve a ganar y Maccabi sigue para abajo. De Colo, MVP

Genial irrupción de Faverani con el Barça: 18+8 y victoria blaugrana

Los de arriba no fallan: CSKA, Madrid y Oly siguen distanciándose de sus perseguidores

Darussafaka y Estrella Roja siguen cerrando los ocho primeros puestos

RESULTADOS JORNADA CSKA Moscow - Brose Bamberg 85-64 Fenerbahçe - Panathinaikos 84-63 Maccabi Tel Aviv - Crvena Zvezda 67-71 EA7 Milano - Galatasaray 92-87 FC Barcelona - Anadolu Efes 89-78 Dogus Darussafaka - UNICS Kazan 71-64 Zalgiris Kaunas - Real Madrid 59-74 Olympiacos - Baskonia 92-62

ASÍ LE FUE A LOS NUESTROS

Vítor Faverani se hace dueño del Palau en su debut contra el Efes (89-78)

El Madrid sabe sufrir en Kaunas y rompe el partido en el último cuarto (59-74)

Kostas Papanikolau y el infierno griego amedrentan al Baskonia (92-62)

MOMENTOS DE LA SEMANA

1.De Colo capitanea la coral victoria moscovita.

Video of Highlights: CSKA Moscow-Brose Bamberg

Un gran CSKA de Moscú ganó c on mucha solvencia al Brose Baskets , ayer incapaz de dar la guerra a la que nos tiene acostumbrados. Comandados el N ando de Colo de los mejores tiempos, que anotó 26 puntos y valoró 35, y tras un primer cuarto de "toma de co ntacto" con los visitantes, los rojos rompieron el partido en el minuto 5 del segundo periodo y a partir de ahí se dedicaron a gestionar su ventaja hasta dejarla en +21. Hasta 7 jugadores del CSKA valoraron en dobles dígitos, mientras que por parte alemana sólo Nicolò Melli (15p, 5r, 20 val) y Daniel Theis (16p, 5r, 16 val) estuvieron a la altura, toda vez que hombres importantes como Causeur (4pt), Zisis (0), Strelnieks (5) y Miller (8) no tuvieron su mejor día.

2. Fenerbahçe se venga de PAO y le remonta el average.

Gigi Datome fue ayer el máximo anotador de su equipo (euroleague.net)

Ninguna opción tuvo el Panathinaikos de Xavi Pascual en el Fenerbahçe Ulker Sports Arena, y es que el conjunto local, con la baja por lesión de Udoh, ya empezó dejando las cosas muy claras (27-16, min 10). Todo lo que vino después fue un "quiero y no puedo" del conjunto visistante, en el cual sólo Mike James (25p, 33 val) parecía tener ganas de hacer ganar a su equipo, y un "quiero y puedo" de un Fener en el que todo el mundo aportava, con Datome anotando 16 puntos, Duverioglu y Vesely 13, Sloukas 12 y Nun nally 10. El que fuera nº1 del Draft hace algunos años, Anthony Bennett, no debutó con los locales pero sí vio desde la fila cero como su nuevo equipo le ganaba el average, que era de +11, a su oponente.

3. Nueva machada del Estrella Roja...y van cinco consecutivas.

Video of Highlights: Maccabi FOX Tel Aviv-Crvena Zvezda mts Belgrade

El Estrella Roja de Belgrad o lo volvió a hacer. Tras ganar al Madrid, al CSKA, al Zalgiris y al Fener el jueves venció a domicilio al Maccabi . A este Maccabi, cabe matizar, que ha ganado uno de los últimos nueve partidos (y por un punto de diferencia) y que marcha décimo tercero de la clasificación, habiendo sido entrenado ya en lo que va de temporada por tres "coaches" distintos. El partido en sí se decidió por pequeños detalles, como las 16 pérdidas de los locales frente a las 5 de los serbios o el parcial de 0-9 que endosaron éstos últimos a un Maccabi que lo falló todo (0/6 TC) en los últimos 3 minutos de juego. El MVP del partido fue un desatado Andrew Goudelock , que metió 19 puntos (23 val) y triples desde 9 metros, y el mejor hombre de los visitantes, Ognjen Kuzmic, con 8 puntos, 9 rebotes y 17 de valoración.



4. ¡Por fin gana el EA7!

Video of Highlights: EA7 Emporio Armani Milan-Galatasaray Odeabank Istanbul

El EA7 Milano deja atrás diez interminables jornadas de derrota tras derrota y de paso la cola de la clasifiación al ganar al nuevo colista de la competición, el Galatasaray . En un partido eminentemente ofensivo, el conjunto transalpino llevó siempre la iniciativa y hasta llegó a tener ventajas considerables (+11) a finales del tercer cuarto y inicios del cuarto. En ese momento un pequeño arreón visitante, de la mano de P leiss , Fitipaldo y Mi cov , apretó el marcador hasta dejarlo en empate (78-78, min 37), aunque a partir de ahí el mayor acierto del conjunto local le permitió asegur ar la victoria. Krunoslav Simon fue el mejor hombre de Repesa, con 19 puntos y 22 de valoración y Guler y Fitipaldo (17 puntos cada uno) los mejores visitantes.

5. Anula a Langford y vencerás.

Keith Langford acusó la buena defensa del Dogus y acabó desquiciado (euroleague.net)

El Dogus Darussafaka sigue enganchado a la octava posición de la tabla gracias a la trabajada victoria sobre el Unics Kazan . Una victoria fundamentada en la gran defensa que practicaron sobre el jugador más valorado de la competición, Keith Langford, autor de 16 puntos pero con un pésimo 4/18 en la serie de tiro. El partido llegó en un puño al cuarto cuarto, y ahí sería donde el amigo Langford acabaría de rubricar su pésimo partido, con un 0/5 en tiros de campo que enterró cualquier posibilidad de remontada de su equipo. Los mejores del partido fueron Artsiom Parakhouski (13p, 8r, 22 val) en el bando visitante y Brad Wanamaker (16p, 7r, 21 val) en el local.

TOP 10 DE LA SEMANA

Video of Top 10 Plays - Turkish Airlines EuroLeague Round 18

CLASIFICACIONES

Power Ranking Equipos

Nº Equipo Nº Anterior +/- 16 Galatasaray Odeabank Istanbul 14 -2 15 Macccabi FOX Tel Aviv 15 = 14 EA7 Armani Milano 16 +2 13 Zalgiris Kaunas 13 = 12 Brose Baskets Bamberg 11 -1 11 UNICS Kazan 12 +1 10 Anadolu Efes Istanbul 9 -1 9 FC Barcelona Lassa 10 +1 8 Dogus Darussafaka Istanbul 7 -1 7 MZT Estrella Roja Belgrado 8 +1 6 Baskonia Vitoria Gasteiz 6 =

Panathinaikos Superfoods Athens (-1) 5 Ninguna opción contra el Fener. Sólo Mike James estuvo a la altura. Hombre como Calathes, Bourousis, Nichols, Feldeine y Gentile no estuvieron. Y así es imposible. Fenerbahçe Ulker Istanbul (-1) 4 No jugó Bennett ni falta que hizo. Tampoco jugó Udoh. Y aun así, +21 contra los orgullosos verdes casi sin despeinarse. Olympiacos Piraeus (+2) 3 Victoria incontestable contra el que era su inmediato perseguidor, el Baskonia, con un gran juego colectivo. Tienen dos victorias de margen sobre el 4o y 5o clasificado y calendario inmejorable a corto plazo. Real Madrid (=) 2 Sufrieron un poco hasta que rompieron el partido al final del partido. Bien el conjunto, aunque preocupante la desaparición de Randolph.

1

CSKA Moscú (=)

Se mantienen en cabeza tras barrer a un inofensivo Brose. Han recuperado la mejor versión de De Colo.

Power Ranking Jugadores

Nº JUGADOR EQUIPO Nº ANTERIOR +/- 10 Derrick Brown Anadolu Efes Istanbul 4 -6 9 Andrew Goudelock Maccabi FOX Tel Aviv - - 8 Ognjen Kuzmic MZT Estrella Roja Belgrado - - 7 Luka Doncic Real Madrid = = 6 Sergio Llull Real Madrid = =

5 Nicolo Melli | Brose Baskets Bamberg (-)

Su equipo no tuvo ninguna opción de ganar pero él sí estuvo en sus números, con 14 puntos (5/6 TC) y 20 de valoración. Es el cuarto jugador más valorado del torneo y el que más rebotes captura. 4 Mike James | Panathinaikos Athens (+5) Segundo jugador más valorado de la jornada, el Fenerbahçe no encontró manera de pararlo pero parando a sus compañeros tuvo suficiente para vencer. 3 Milos Teodosic | CSKA Moscú (=) No disputó el partido de esta semana, así que vamos a dejarlo donde está. 2 Nando De Colo | UNICS Kazan (+3) Segunda semana valorando 30 y anotando 20 con unos porcentajes exquisitos. El mejor De Colo ha vuelto y otra semana en esos registros lo elevaría al primer cajón de forma inmediata.

1 Ekpe Udoh-Fenerbahçe Istanbul (=)

Está lesionado, así que su posición no puede variar hasta que vuelva.

MVP de la jornada: Nando De Colo

Video of Turkish Airlines EuroLeague Round 18 MVP: Nando De Colo, CSKA Moscow

EL CINCO IDEAL SOLOBASKET DE LA J17 Base

Mike James (Panathinaikos Athens)

25 puntos, 7 faltas recibidas (33 valoración) 25 puntos, 7 faltas recibidas (33 valoración) Escolta

Nando De Colo (CSKA Moscú)

26 puntos, 4 rebotes, 5 asistencias, 8 faltas recibidas (35 valoración) Alero

Sinan Güler (Galatasaray Odeabank Istanbul) 17 puntos, 4 rebotes, 5 asistencias (22 valoración) 17 puntos, 4 rebotes, 5 asistencias (22 valoración) Ala-pívot

Artsiom Parakhouski (UNICS Kazan)

13 puntos, 8 rebotes (22 valoración) Pívot

Vitor Faverani (FC Barcelona Lassa) 18 puntos, 8 rebotes, 4 faltas recibidas (23 valoración)