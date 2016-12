Devotion Diaries: CSKA, intocable; Pascual sigue ganando y Prigioni debuta con triunfo

ASÍ LES FUE A LOS NUESTROS

El Real Madrid abusa del Bamberg en el último partido del año ante su afición

El Baskonia hunde más al Barça de la mano de Beaubois y Larkin

LOS MOMENTOS DE LA SEMANA

1. UNICS Kazan sobrevive sin Keith Langford

Los rusos afrontaban un partido complicado ante uno de esos rivales que, como tengan el día, pueden llegar a destrozarte. A pesar de ello, el conjunto de Ataman no tuvo el día en cuanto a porcentajes de tiro y tampoco consiguió encontrar nunca el ritmo de partido que mejor le venía, algo que bien supo aprovechar el UNICS para mantenerse durante casi todo el partido por delante. La aportación de Voronov (22 puntos con un 7/7 en tiros de campo) y Quino Colom (17 puntos y 7 asistencias) fueron claves en un encuentro que se terminó de romper en el tercer periodo gracias a un parcial de 14-5. Sólo Guler y Preldzic pusieron en aprietos a un UNICS Kazan que no echó de menos a Langford.

2. Zalgiris conquista Estambul en el segundo cuarto

Cada jornada de Euroleague que pasa se confirma la teoría, Zalgiris tiene una plantilla cargada de talento que puede competir contra cualquiera, y esta semana se volvió a comprobar. Los de Jasikevicius volvieron a poner su calidad al servicio del colectivo y su víctima fue un Anadolu Efes que, cuando no está todo lo centrado posible, suele perder el norte con facilidad. Los lituanos se aprovecharon del acierto de Ulanovas y de un Kevin Pangos que cada partido va a más. En un segundo cuarto mágico, el conjunto báltico puso tierra de por medio y, aunque los turcos pusieron de su parte para remontar, el Zalgiris se mantuvo firme.

"We played very solid." - Sarunas Javikevicius #EFSZAL pic.twitter.com/SE08rrnwh7

3. La solidez sigue siendo el gran aliado de Olympiacos

Pocos puzles se mantienen tan intactos como el de un Olympiacos que, en muchas ocasiones, utiliza su experiencia y solidez para ganar partidos. Los griegos volvieron a ganar en su pista ante un Crvena Zvezda que poco pudo hacer ante el oficio mostrado por su rival. Los hombres de Sfairopoulos jugaron un partido muy trabajado, con pocas fisuras y en el que todo el mundo tuvo su cuota de protagonismo, destacando las figuras de Lojeski, Erick Green y Milutinov. Sin hacer un encuentro especialmente brillante, el conjunto heleno sigue sumando y sigue mirando hacia arriba en la clasificación. Ni las buenas sensaciones de Ognjen Kuzmic (13 puntos y 14 rebotes) fueron capaces de darle al Crvena Zvezda la capacidad de combatir.

4. Dogus demuestra que va en serio

La victoria de los hombres de David Blatt en la pista del Fenerbahçe demuestra que los invitados a esta Euroleague quieren dejar claro que no han venido de paseo. De esa manera, cuajaron un partido muy serio, manteniéndose como dominador del marcador durante la mayor parte del encuentro. En ese sentido, la aparición de Clyburn (20 puntos) y Wilbekin (22 puntos) fueron determinantes para que el Dogus se llevase el triunfo, aunque el mal partido de del Fenerbahçe también ayudaron. El Subcampeón de Europa sigue echando en falta a Bogdanovic y, cuando no encuentran su ritmo, es difícil que salgan ganando. Sloukas y Udoh, los más destacados del cuadro de Obradovic.

5. El PAO se lleva el partido del morbo sin morbo

El nuevo equipo de Gentile, sin Gentile, visitaba a un EA7 Milano necesitado. Los italianos fueron los primeros en dar un golpe sobre la mesa, pero un parcial de 8-24 en el segundo periodo cambió el panorama. A partir de ahí, el conjunto de Xavi Pascual se mantuvo como dominador y comenzó a someter a un Milano que no levantó cabeza en ningún momento y que volvería a caer derrotado a pesar de que durante el último cuarto maquillaron el resultado. Mike James, que ya parece completamente recuperado de la lesión que le impidió empezar la temporada, fue el mejor de los helenos con 19 puntos, 7 rebotes y 3 asistencias.

6. Este Maccabi es un desastre

Parecía que un Ave Fénix iba a renacer de sus cenizas en Tel Aviv, pero los israelíes volvieron a demostrar que todavía les queda mucho por mejorar. La primera parte de los macabeos fue excelente, sobre todo, el primer cuarto, destrozando al CSKA a base de triples y de un baloncesto donde la pasión estaba por encima de cualquier cosa. A pesar de ello, los rusos resistieron bajo el influjo de un Mikhail Kulagin que se convirtió en invitado sorpresa a la fiesta. En la segunda mitad, el empuje de CSKA se mantenía y el Maccabi perdió el control del encuentro. Los hombres de Itoudis tiraron de colectividad, trabajaron el encuentro y terminaron llevándoselo para no perder de vista ese primer puesto de la clasificación que sostiene con mano de hierro. El Maccabi sigue siendo un conjunto de individualidades y el CSKA demostró una vez más, sin De Colo ni Teodosic, que son un equipo con mayúsculas.

.@IamLeagueRudd again. This time, all alone 'till the end #7DAYSMagicMoment #MTACSK pic.twitter.com/gKJkJ1uXcm