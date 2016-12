Devotion Diaries: Dixon y Langford se disfrazan de El Grinch; Maccabi toca fondo

El base de Fenerbahçe acaba con el CSKA en la prórroga

El americano del UNICS hunde a Zalgiris en el último cuarto

Los macabeos siguen para bingo en su crisis particular

RESULTADOS JORNADA Galatasaray - Anadolu Efes 76-86 Zalgiris Kaunas - UNICS Kazan 80-88 Crvena Zvezda - Real Madrid 82-70 Brose Bamberg - Olympiacos 82-68 CSKA Moscow - Fenerbahçe 79-95 Dogus Darussafaka - Maccabi Tel Aviv 86-84 Panathinaikos - Baskonia 69-68 FC Barcelona - EA7 Milano 89-75

ASÍ LES FUE A LOS NUESTROS

El Real Madrid sufre el calor del Pionir (80-72); Simonovic decide con 20 puntos

La garra helena se hace notar en el OAKA: Panathinaikos doblega a Baskonia

El Barça arrolla al EA7 Milán (89-75) y Tomic ejerce un dominio absoluto

LOS MOMENTOS DE LA SEMANA

1. Remontada de Anadolu Efes con sabor ACB

Granger y Paul, dos ex ACB en Estambul (Euroleague)

Perasovic continúa sobreviviendo en esta Euroleague tras conseguir un triunfo en un Abdi Ipekci Arena más hostil que nunca. Su víctima fue un Galatasaray que quiso hacerse fuerte bajo el influjo de su ferviente afición, y eso fue precisamente lo que les ayudó a entrar en el partido tras patinar de inicio. Los hombres de Ataman consiguieron reaccionar con un parcial de 10-0 y empezaron a dominar el partido, consiguiendo una ventaja de hasta de 11 puntos. A pesar de ello, el Efes fue recortando distancias y, en el momento justo, Brandon Paul y Jayson Granger se combinaron para endosarle un 2-14 que sería definitivo.

2. Langford, Colom y Parakhouski mandan al Zalgiris al rincón de pensar

Colom bota defendido por Pangos (Euroleague)

El UNICS consiguió su segundo triunfo seguido de la semana a costa de un Zalgiris que se durmió en los laureles. Los lituanos tuvieron que reaccionar en la segunda mitad tras unos primeros veinte minutos donde los rusos estuvieron más avispados. Los de Kaunas jugaron con más de inteligencia, seleccionando bien sus opciones en ataque y apretando en defensa, algo que al final no les valdría de demasiado. El conjunto dirigido por Jasikevicius terminó cortocircuitado en el inicio del último cuarto y Langford, apoyado por Colom, Parakhouski y Kaimakoglou, sentenció el partido para completar la semana fantástica del UNICS.

3. Olympiacos se olvidó de ser Olympiacos

Lojeski busca la canasta (Euroleague)

La visita del conjunto heleno a Alemania se ha saldado con una derrota sorpresa, no por inesperada pero sí por cómo sucedió. El Brose Bamberg marcó territorio desde el principio con dos primeros cuartos en los que el acierto teutón y la pájara de los griegos fueron claves, consiguiendo que el partido se terminara de romper por completa. Ya en la segunda parte, el Olympiacos intentó maquillar el resultado, pero los de Trinchieri no quisieron quitar el pie del acelerador en ningún momento y no dieron opción alguna.

4. Bobby Dixon explota en la prórroga y destroza a CSKA

Teodosic postea a Dixon (Euroleague)

Fenerbahçe y CSKA reeditaban la Final de la pasada Final Four de Berlín en un partido cargado de alicientes. Sin De Colo, pero con Teodosic, los rusos comenzaron el partido dominando y sometiendo a los turcos hasta el punto de que éstos comenzaron a recordar viejos fantasmas del pasado. Los de Obradovic reaccionaron, pero el CSKA volvió a poner la directa y se colocó con más de diez puntos de ventaja, pero los otomanos volvieron a responder de la mano de un Udoh que estaba de dulce. Con el partido igualado, ninguno de los dos fue capaz de ganar el encuentro a pesar de que los rusos tuvieron varias ventajas cruciales durante el último minuto y medio. De esa manera, Bobby Dixon tomó las riendas del encuentro y destrozó al CSKA en una prórroga que sólo tuvo color Fenerbahçe, anotando todo lo que tiraba hasta el punto de acabar con la resistencia rusa sin ningún tipo de compasión.

5. El Dogus ahonda en la crisis de Maccabi

Clyburn, clave en la temporada del Dogus (Euroleague)

No hay quien levante a este Maccabi que cada jornada se hunde un poco más, y esta vez lo ha hecho cayendo en Estambul ante el Dogus con un guion de partido bastante parecido al que sucedió el pasado miércoles cuando cayeron ante CSKA. Los israelíes se pusieron por delante y tomaron una ventaja importantísima de hasta 17 puntos, pero cuando las cosas no salen, pues no salen. Los hombres de David Blatt se levantaron y remontaron hasta el punto de igualar la contienda. Con el encuentro en el alambre, el intercambio de canastas dejaba la victoria en el aire, pero fueron los otomanos los que más confianza tuvieron en el tramo final. ¿Hasta cuándo va a durar la crisis de este Maccabi?

TOP 10 DE LA SEMANA

CLASIFICACIONES

Clasificación

Power Ranking Equipos

Nº Equipo Nº Anterior +/- 16 Macccabi FOX Tel Aviv 16 = 15 EA7 Armani Milano 15 -1 14 Galatasaray 13 +2 13 UNICS Kazan 14 +1 12 Zalgiris Kaunas 9 -3 11 Brose Baskets Bamberg 12 +11 10 MZT Estrella Roja 10 +1 9 FC Barcelona Lassa 10 +1 8 Anadolu Efes Istanbul 8 = 7 Dogus Darussafaka Istanbul 7 = 6 Olympiacos Piraeus 4 -2

Baskonia Vitoria Gasteiz (=) 5 Cayó derrotado en un thriller ante el Panathinaikos en Atenas sin Bargnani y con Prigioni aún por adaptarse. Son uno de los equipos más competitivos de la competición y sería injustos dejarlos caer del Top5. Panathinaikos Superfoods Athens (+2)

4 Ya había ganas de meterles en el Top5, y es que su progresión ha sido meteórica desde que Xavi Pascual llegó. Ojo a este PAO cuando sumen a Gentile. Real Madrid (-1) 3 Vuelven a bajar un puesto tras un mal partido en Belgrado. El Pionir no es una pista fácil, pero que este Real Madrid se quede en 70 puntos indica que no han hecho un buen partido. Están irregulares fuera de casa. Fenerbahçe Ulker Istanbul (+1) 2 Su espectacular triunfo en la prórroga ante CSKA les hace subir un puesto. Esa victoria es un golpe sobre la mesa que los de Obradovic deberían aprovechar.

1

CSKA Moscú (=)

Cayeron por primera vez en casa esta temporada, pero todavía es pronto como para pensar que este primer puesto no es el sitio de CSKA.

Power Ranking Jugadores

Nº JUGADOR EQUIPO Nº ANTERIOR +/- 10 Ante Tomic FC Barcelona Lassa - - 9 Bobby Dixon Fenerbahçe 8 -1 8 Shane Larkin Baskonia Vitoria 8 = 7 Nicolo Melli Brose Baskets Bamberg 7 = 6 Derrick Brown Anadolu Efes Istanbul 6 =

5 Nick Calathes | Panathinaikos (=)

El griego sigue a buen ritmo y es el faro de un Panathinaikos que no para de ganar partidos. La jornada pasada entró en el Top5 y, de momento, sólo tiene papeletas para seguir subiendo. 4 Sergio Llull | Real Madrid (-1) La lesión le frenó cuando mejor estaba, y en su vuelta no ha desentonado, pero lo cierto es que la pujanza de Langford le ha hecho bajar un puesto 3 Keith Langford | UNICS Kazan (+1) Se perdió un partido por lesión y en su vuelta se hace con el MVP de la jornada. Está claro que Langford es, libra por libra, uno de los mejores jugadores de esta Euroleague y ya le tocaba estar entre los 3 primeros. 2 Milos Teodosic| CSKA Moscú (=) Su equipo necesitó un poco más del Teodosic decisivo ayer y no lo encontró, pero sería injusto hacerle bajar puestos por un partido en el que, realmente, no jugó mal. Siempre hay días tontos

1 Ekpe Udoh-Fenerbahçe Istanbul (=)

Dominó la zona ante el CSKA de una forma espectacular con rebotes, tapones y puntos. Udoh lleva varias semanas en este primer puesto y parece que no se quiere bajar. A día de hoy, es el jugador más dominante de la Euroleague.

MVP de la jornada: Keith Langford

EL CINCO IDEAL SOLOBASKET DE LA J14 Base

Bobby Dixon (Fenerbahçe)

25 puntos, 3 rebotes, 6 asistencias (27 valoración) Escolta

Keith Langford (UNICS)

26 puntos, 4 rebotes, 11 faltas recibidas (36 valoración) Alero

Chris Singleton (PAO) 23 puntos, 5 rebotes, 6 faltas recibidas (24 valoración) Ala-pívot

Ekpe Udoh (Fenerbahçe)

17 puntos, 11 rebotes, 5 tapones (33 valoración) Pívot

Ante Tomic (FC Barcelona) 19 puntos, 6 rebotes, 5 asistencias (32 valoración)