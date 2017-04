Devotion Diaries: Dogus acaba octavo. Latavious Williams, MVP

Dogus gana al Estrella Roja y consigue acabar octavo. Su rival será el Madrid

CSKA-Baskonia, Oly-Efes y Fener-PAO, los otros cruces

Latavious Williams es el último MVP de la temporada regular

RESULTADOS JORNADA FC Barcelona - Fenerbahçe 68-65 Galatasaray Odeabank Istanbul - Brose Bamberg 79-84 Maccabi Tel Aviv - Panathinaikos 61-81 Baskonia - Zalgiris Kaunas 79-84 CSKA Moscow - Olympiacos 90-86 Dogus Darussafaka - Crvena Zvezda 78-62 EA7 Milano - UNICS Kazan 68-91 Real Madrid - Anadolu Efes 97-80

ASÍ LE FUE A LOS NUESTROS

Bogdanovic sentencia al Barça en una prórroga de vértigo (68-65)

Zalgiris condena a Baskonia a ser séptimo u octavo (79-84)

Festivan anotador de Jaycee Carroll para cerrar una excelente fase regular (97-80)

MOMENTOS DE LA SEMANA

1.Brose se deja remontar un partido sin historia.

Video of Highlights: Brose Bamberg-Galatasaray Odeabank Istanbul

El Galatasaray acaba con buen sabor de boca su periplo en Euroliga tras vencer al Brose en Bamberg. En un partido que estuvo igualado de principio a fin, siempre con pequeñas ventajas locales, los visitantes consiguieron darle la vuelta a la situación a mediados del último cuarto, gracias al buen trabajo de Sinan Guler y Blake Schilb, y tras conseguir su máxima ventaja (+8) a falta de un minuto, aseguraron el irrelevante triunfo y se lo llevaron para Estambul.

2.PAO tendrá factor cancha a favor al ganar en Tel Aviv.

Video of Highlights: Maccabi FOX Tel Aviv-Panathinaikos Superfoods Athens

Partido de contrastes en el Menora Mivtachim Arena. El Maccabi hace meses que está fuera de toda opción de clasificarse, sin embargo, el Panathinaikos llegaba a la cita con un ojo en el Fenerbahçe-Barçay la necesidad, si los turcos ganaban, de ganar también su compromiso para tener el factor pista a favor en cuartos. Los locales salieron a por todas, a recuperar el crédito que han ido perdiendo durante toda la temporada como consecuencia de sus resultados, y se fueron al descanso con un contundente +10 (42-32) tras un buen primer cuarto (26-20). Pero el tercer acto fue el infierno para los hombres de Bagatskis y la gloria para los de Pascual que, comandados por Mike James y sus 12 puntos en el periodo, endosaron un 12-31 de parcial que dejaba el partido muy de cara para los visitantes, 54-63. Y ya en el último cuarto, otro parcial muy favorable al PAO (7-18) dejó el partido visto para sentencia. Los verdes se enfrentarán al Fener con el factor cancha favorable.

3.El festival de De Colo da la victoria al CSKA.

Video of Highlights: CSKA Moscow-Olympiacos Piraeus

Otro partido con nada en juego, esta vez en Moscú. El CSKA ganó de principio a fin al Olympiacos y se enfrentará al Baskonia. Con un gran Nando De Colo, que ha acabado la temporada regular como el jugador más valorado de la competición (22,7) y que probablemente recibirá su segundo MVP de la temporada tras el del año pasado, los moscovitas marcaron el tono ya en el primer cuarto (25-15, min. 10) y mantuvieron la ventaja durante el segundo cuarto (47-37, min.20) y el tercero (71-63, min.30). En el último acto vieron como su rival llegaba a empatar el partido (81-81, min 39), aunque ahí apareció Teodosic con un 2+1 y 6 tiros libres anotados por Hines y Higgins para finiquitar toda opción de remontada. Los griegos, con el factor cancha a favor, se enfrentarán al Anadolu Efes.

4.Dogus barre a Estrella Roja y es el octavo clasificado.

Video of Highlights: Darussafaka Dogus Istanbul-Crvena Zvezda mts Belgrade

El partido más importante de la jornada se jugaba en Estambul y fue de claro color local. El Dogus Darussafaka y el Estrella Roja se enfrentaban para dirimir quién estaría en cuartos y quién no. Y ya desde el principio los locales demostraron que tenían más ganas de ganar que los de Belgrado: 25-14 al término del primer cuarto y 43-32 al descanso, con un Estrella Roja que no había sido capaz de anotar ni un triple (0/6). El paso por los vestuarios sirvió para serenar algo a los visitantes y con el despertar de Ognjen Kuzmic y Charles Jenkins el partido se apretaba (55-49, min.30). Pero el Dogus no estaba dispuesto a dar su brazo a torcer en su feudo y cortó de raíz cualquier conato de remontada: 22-13 de parcial, con Wanamaker y Zizic al mando, y para Madrid a jugar los cuartos.

5.MVP Williams deja al Milan último en la tabla.

Video of Highlights: EA7 Emporio Armani Milan-Unics Kazan

El tremendo partido de Latavious Williams (20+12) y la indolencia de los hombres de Repesa, sobretodo en la segunda parte, son argumentos suficientes para explicar la abultada victoria del UNICS Kazan en la pista del Armani Milano. Tras una primera parte muy igualada (39-36), los hombres de Evgeny Pashutin estuvieron simplemente más acertados y consiguieron borrar del mapa a los locales, con un 10-29 en el tercer cuarto y un 19-26 en el cuarto. Así pues, el UNICS se una pequeña doble alegría, evitando terminar en la última posición de la clasificación y llevándose el último MVP de la temporada regular con los 34 de valoración de Latavious Williams.

CLASIFICACIONES

Power Ranking Equipos

Nº Equipo Nº Anterior +/- 16 EA7 Armani Milano 16 = 15 UNICS Kazan 15 = 14 Maccabi FOX Tel Aviv 13 -1 13 Galatasaray Odeabank Istanbul 14 +1 12 FC Barcelona Lassa 11 -1 11 Brose Baskets Bamberg 12 +1 10 Zalgiris Kaunas 10 = 9 MZT Estrella Roja Belgrado 9 -1 8 Dogus Darussafaka Istanbul 8 +1 7 Baskonia Vitoria-Gasteiz 7 = 6 Anadolu Efes Istanbul 6 =

5Fenerbahçe Istanbul (=) Les ha costado acabar la fase regular y tendrán que ganar al menos una vez en el OAKA si quieren ir a la F4 de Estambul. Clave el rendimiento de Udoh. 4Panathinaikos Superfoods Athens (=)

Victoria fácil en Tel Aviv que asegura el factor cancha. Gran nivel de Mike James y Chris Singleton. 3Olympiacos Piraeus(=) Perdieron contra los de la derecha a pesar de lucharlo hasta el final. El Efes aguarda en cuartos. 2 CSKA Moscú (=) Ganaron al Olympiacos, a pesar de no jugarse nada ninguno de los dos equipos. Otro recital de De Colo

1

Real Madrid (=)

Terminan la fase regular con victoria abultada vs. Efes y primeros de la clasificación.

Power Ranking Jugadores

Nº JUGADOR EQUIPO Nº ANTERIOR +/- 10 Shane Larkin Baskonia Vitoria-Gasteiz - - 9 Paulius Jankunas Zalgiris Kaunas 6 -3 8 Luka Doncic Real Madrid - - 7 Sergio Llull Real Madrid 3 -4 6 Milos Teodosic CSKA Moscú 7 +1

5 Brad Wanamaker | Dogus Darussafaka Istanbul (+4) Ha acabado como un tiro y si el Dogus está en cuartos es en gran parte gracias a él. Cuarto en puntos y en valoración. 4 Chris Singleton | Panathinaikos Superfoods Athens(-1) Se ha consolidado como uno de los mejores PF de la competición. En cuartos le esperan Vesely y Udoh. 3 Keith Langford | UNICS Kazan (+1) Máximo anotador de la temporada y segundo más valorado, a pesar de ir el primero durante muchas jornadas. Su equipo ha dado guerra gracias a él. 2 Ekpe Udoh | Fenerbahçe Istanbul (=) Otro partido en su línea, con 15 rebotes y 27 de valoración. Ha acabado como máximo reboteador y taponador y tercero más valorado.

1 Nando De Colo-CSKA Moscú (=)

Acaba la temporada con otro recital (31 val) y siendo el más valorado de la temporada regular. ¿Segundo MVP "in a row"?

MVP de la jornada: Latavious Williams

EL CINCO IDEAL SOLOBASKET DE LA J17 Base

Nando De Colo (CSKA Moscú)

23 puntos, 6 rasistencias, 6 faltas recibidas (31 valoración) 23 puntos, 6 rasistencias, 6 faltas recibidas (31 valoración) Escolta



Jaycee Carroll (Real Madrid)

29 puntos, 3 faltas recibidas (29 valoración) Alero

Chris Singleton (Panathinaikos Superfoods Athens) 13 puntos, 8 rebotes, 6 asistencias, 4 faltas recibidas (26 valoración) 13 puntos, 8 rebotes, 6 asistencias, 4 faltas recibidas (26 valoración) Ala-pívot



Latavious Williams (UNICS Kazan)

20 puntos, 12 rebotes (34 valoración) Pívot

Ekpe Udoh (Fenerbahçe Istanbul) 9 puntos, 15 rebotes, 6 faltas recibidas (27 valoración)