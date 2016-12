Devotion Diaries: Doncic destruye y Langford avasalla; Milano se hunde más

El mundo se rinde al talento del base esloveno tras su exhibición en Estambul

El americano del UNICS se lleva otro galardón de MVP en otro partidazo

Los italianos encadenan 11 derrotas en los últimos 13 encuentros

Se terminó la primera vuelta de este nuevo formato sin demasiadas sorpresas

RESULTADOS JORNADA Anadolu Efes - Real Madrid 78-80 Crvena Zvezda - CSKA Moscow 78-67 Olympiacos - Fenerbahçe 71-62 EA7 Milano - Zalgiris Kaunas 70-78 Baskonia - Maccabi 101-88 UNICS Kazan - Panathinaikos 83-81 Galatasaray - Brose Bamberg 75-90 FC Barcelona - Dogus Darussafaka 81-77

ASÍ LE FUE A LOS NUESTROS

Luka Doncic, magistral en el ajustado triunfo del Real Madrid ante Efes

Baskonia impone su ritmo y apaga al Maccabi. Voigtmann y Larkin, determinantes

Un Barça orgulloso consigue doblegar a los pupilos de David Blatt

LOS MOMENTOS DE LA SEMANA

1. El Kombank Arena manda un mensaje a la Euroleague

Celebración del Crvena Zvezda (Euroleague)

Visitar Belgrado esta temporada se va a convertir en una auténtica pesadilla para cualquier equipo que se digne a pisar tierras serbias. El Kombank Arena aguarda a un equipo cargado de talento dispuesto a comerse el mundo bajo el cobijo de una afición entregada que aprieta sin cesar, algo que le ha pasado factura a todo un CSKA que ya tenía toda la artillería pesada disponible para la cita. El Crvena Zvezda puso en valor el factor pista y dominó el encuentro de principio a fin, sabiendo sufrir y manteniendo una regularidad que les acabaría dando un triunfo donde Ognjen Kuzmic brilló con luz propia. El que quiera ganar en Belgrado tendrá que hacer muchos méritos para conseguirlo.

2. Olympiacos anula a un Fenerbahçe que reaccionó tarde

Spanoulis busca la canasta (Euroleague)

Tras una derrota en la que no parecieron ser ellos mismo, el Olympiacos volvió a casa para disputar un complicado encuentro ante Fenerbahçe y los del Pireo respondieron. El conjunto de Sfairopoulos dominó a placer y comenzó a marcar distancias desde el principio del partido gracias a una gran defensa y a una toma de decisiones bastante más acertada en ataque. La defensa helena cortocircuitó a un Fener que no se encontraba cómodo y al que las individualidades no le estaban salvando. Olympiacos llegó a tener hasta 20 puntos de ventaja en algún momento del partido, pero los turcos son tan cabezotas como su entrenador. Los hombres de Obradovic remaron y llegaron a colocarse a 4 puntos, pero otro pequeño estirón griego fulminó cualquier resquicio de machada. Birch, con un doble-doble, el mejor de los rojiblancos.

3. La Capital de la Moda ya no es lo que era

Dragic intenta encontrar la pelota (Euroleague)

Ya no hay glamour ni fama en Milano, y es que la Capital de la Moda lleva varias semanas sin poder disfrutar de buen baloncesto. Esta semana ha sido el Zalgiris Kaunas el encargado de volver a ganar en la ciudad milanesa gracias a un partido bastante más regular que el de su rival. Durante el encuentro, el dominio se cambió de bando muchas veces, algo que hizo que ambos estuvieran empatados a diez minutos del final. Sin embargo, Milano volvería a hundirse otra jornada más y el Zalgiris jugó mucho mejor sus bazas, hizo daño donde tenía que hacerlo y los italianos volvieron a dar una imagen bastante pobre. La realidad es que el conjunto de repesa sólo ha ganado 2 partidos de los últimos 13, una cuestión que evidencia que las cosas no se están haciendo bien. La Capital de la Moda ya no es lo que era.

4. Para Keith Langford no existen imposibles

Langford lanza a canasta ante la intimidación de Rivers (Euroleague)

El norteamericano volvió a liderar al UNICS Kazan una semana más para conseguir un triunfo remontando 14 puntos ante un Panathinaikos que venía lanzado. El conjunto ruso hizo una primera parte en la que la solidez griega les hizo dar un paso atrás, no encontraban tiros y tampoco estaban concentrados atrás. Eso consiguió que los hombres de Pascual tomaran la delantera en el marcador en la primera parte y tuvieran un lenguaje corporal mucho mejor. No obstante, en la segunda mitad Langford tomó las riendas del partido y comenzó a dirigir a los suyos formidablemente. El UNICS dio un paso al frente y empezó a darle muchos problemas a su rival, consiguiendo ponerse por delante en el marcador. Con los rusos uno arriba, Demetris Nichols tuvo un tiro para empatar, pero la suerte le dio la espalda.

5. El Brose quiere que se le tenga en cuenta

El Brose no quiere alejarse de la fiesta (Euroleague)

La victoria del Brose Baskets Bamberg en la pista del Galatasaray le ha hecho dar un paso al frente de la clasificación y se coloca cerca de los puestos de prestigio. Los alemanes tomaron el Abdi Ipekci Arena gracias a una gran actuación coral que tuvo como punto de inflexión un tercer periodo en el que los de Trinchieri fueron más listos, más fuertes, más rápidos y más certeros. Aun así, el Brose llevó el ritmo de partido en todo momento y no se dejó amilanar por los buenos momentos de Pleiss o Austin Daye, dejando claro que no había venido de paseo a Estambul. Ya en el último periodo, el Galata intentó maquillar el resultado y lo consiguió.

TOP 10 DE LA SEMANA

CLASIFICACIONES

Clasificación

Power Ranking Equipos

Nº Equipo Nº Anterior +/- 16 Macccabi FOX Tel Aviv 16 = 15 EA7 Armani Milano 15 = 14 Galatasaray 14 = 13 UNICS Kazan 13 = 12 Zalgiris Kaunas 12 = 11 Brose Baskets Bamberg 12 = 10 Anadolu Efes 8 -2 9 MZT Estrella Roja 10 +1 8 FC Barcelona Lassa 9 +1 7 Dogus Darussafaka Istanbul 7 = 6 Panathinaikos Superfoods Athens 4 -2

Olympiacos (+1) 5 La semana pasada los dejamos fuera del Top5 por un partido en el que no les reconocimos, pero han vuelto. La victoria ante Fenerbahçe les devuelven a los puestos de privilegio. Cuando son fieles a su ADN son muy peligroso. Baskonia Vitoria (+1)

4 Un Buesa Arena entregado vale mucho, tanto como para que los vascos suban un puesto más tras derrotar a Maccabi. Uno de los equipos más atractivos de esta Euroleague sigue arriba. Fenerbahçe (-1) 3 Irregulares y sin ideas. Olympiacos les demostró que, con un juego ordenado y una defensa asfixiante, se les puede plantar cara cuando no tienen el día en el tiro. Los de Obradovic son una montaña rusa de sensaciones. Real Madrid (+1) 2 Sin Llull y con un Doncic espectacular, el Madrid salió vivo de Estambul ante un Anadolu Efes que se mostró como un rival muy rocoso. Por ello, suben un peldaño.

1

CSKA Moscú (=)

Caer en el Kombank Arena no es un delito demasiado gordo, aunque es cierto que con esta derrota encadenan dos jornadas sin saber ganar. Se mantienen en lo alto por ahora.

Power Ranking Jugadores

Nº JUGADOR EQUIPO Nº ANTERIOR +/- 10 Chris Singleton Panathinaikos Superfoods Athens - - 9 Luka Doncic Real Madrid - - 8 Ante Tomic FC Barcelona Lassa 10 +2 7 Derrick Brown Anadolu Efes Istanbul 6 -1 6 Shane Larkin Baskonia Vitoria 8 +2

5 Nick Calathes | Panathinaikos (=)

A nivel individual, Calathes estuvo como se esperaba aunque su equipo no consiguiera la victoria que buscaba. Esta semana batió su récord personal de anotación en un partido de Euroleague. Se desgastó por los suyos sin premio. 4 Sergio Llull | Real Madrid (-1) Se quedó sin jugar por unas molestias en la rodilla, pero quizás sería demasiado hacerle bajar o subir puestos esta semana. Le respetamos el turno. 3 Milos Teodosic | CSKA Moscow (-1) Lleva dos encuentros sin estar a su mejor nivel y esta semana le han hecho mucha pupa las 8 pérdidas que hizo en su Serbia natal. Milos no estuvo al nivel y su equipo lo pagó caro. 2 Ekpe Udoh | Fenerbahçe Istanbul (-1) Su pobre partido en Grecia le hacen bajar dos puestos seguidos. Sólo 3 puntos y 5 rebotes para alguien que nos tiene acostumbrados a dominar. Birch le comió la tostada

1 Keith Langford | UNICS Kazan (+2)

El americano ha sido el nombre propio de las dos últimas jornadas y el UNICS Kazan empieza a tomar forma en la clasificación gracias, en gran parte, a lo que este jugón está haciendo sobre la pista. Los rusos llevan tres seguidas y Langford tiene mucho que ver. Anota, asiste, rebotea y decide. Nadie ha podido frenarle estas Navidades.

MVP de la jornada: Keith Langford

EL CINCO IDEAL SOLOBASKET DE LA J15 Base

Luka Doncic (Real Madrid)

17 puntos, 5 rebotes, 9 asistencias (31 valoración) Base

Keith Langford (UNICS)

27 puntos, 5 asistencias, 11 faltas recibidas (38 valoración) Alero

Victor Rudd (Maccabi) 20 puntos, 5 rebotes, 5 asistencias (32 valoración) Ala-pívot

Johannes Voigtmann (Baskonia) 23 puntos, 9 rebotes, 3 robos (26 valoración) Pívot

Ognjen Kuzmic (Crvena Zvezda) 16 puntos, 10 rebotes, 2 tapones (31 valoración)