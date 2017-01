Devotion Diaries: Estrella Roja gana otra vez. Los de arriba no fallan. Vesely, MVP

Estrella Roja sigue ganando y Barça perdiendo.

Maccabi gana el partido más feo de la temporada con un Langford terrible.

Sólo dos victorias visitantes: Zalgiris en Estambul y Baskonia en Barcelona.

Vesely aprovecha la baja de Udoh y se corona MVP.

RESULTADOS JORNADA Fenerbahçe - Galatasaray 85-80 Crvena Zvezda - Panathinaikos 72-66 Maccabi Tel Aviv - UNICS Kazan 60-52 CSKA Moscow - Anadolu Efes 80-77 Dogus Darussafaka - Zalgiris Kaunas 66-69 FC Barcelona - Baskonia 79-93 Olympiacos - Brose Bamberg 83-77 Real Madrid - EA7 Milano 94-89

ASÍ LE FUE A LOS NUESTROS

El drama del Barça se alarga con una humillante derrota ante el Baskonia (79-93)

Llull y Doncic lideran el triunfo blanco ante EA7 Milano (94-89)

MOMENTOS DE LA SEMANA

1. El Fenerbahçe gana a última hora a un peleón Galatasaray.

Video of Highlights: Fenerbahce Istanbul-Galatasaray Odeabank Istanbul

El Fenerbahçe Ulker consiguió otro apretado triunfo y sigue afianzándose en las primeras posiciones de la clasificación. El Galatasaray no lo puso nada fác il y en muchos momentos de la primera parte tuvo el partido totalmente bajo control, llegando a ganar de hasta 13 y 14 punto s al término de la primera mitad. El descanso cambió la cara a los locales, y en el minuto 30 el marcador ya lucía un apretado 64-65 gracias al acierto de Jan Vesely y Bobby Dixon . Se llegó al último minuto del partido con un 79-80 y de ahí hasta el final el Galatasaray se hundió, perdiendo balones y fallando tiros, circunstancia que aprovechó e l Fenerbahçe para sentenciar con un parcial final de 6-0. El mejor del partido fue Jan Vesely (20p, 7r), que batió su récord de la temporada de valoración con 30 e hizo olvidar al nuevamente ausente Udoh, y el mejor visitante, Blake Schilb, con 21 puntos y 7 asistencias.

2. ¡Séptima victoria seguida del Estrella Roja!

Gentile estuvo inédito y no consiguió anotar (euroleague.net)

El Estrella Roja de Belgrado sigue contando sus partidos por victorias y si el miércoles ganó al Baskonia y hace algunas semanas al CSKA, Madrid y Fener, ayer hizo l o propio con el Panathinaikos . El marcador si empre fue favorable al conjunto serbio, aunque no hubo lugar para la relajación, pues el PAO fue haciendo la goma del primer al último minuto del partido, con un Kenny Gabriel inspiradísimo (23p, 5/7 3PT) y Mike James (19) y KC Rivers (12) acompañando. Se llegó al minuto 35 c on un 64-63 que se mantendría en el marcador hasta el 38, momento en el cual dos tiros libres de Simonovic y un a canasta de Kuzmic abrieron una brech a de 5 puntos que ni James ni Calathes pudiero n cerrar. El MVP del partido fue Ognjen Kuzmic (10p, 14r, 24 val).

3. Maccabi fue el menos malo y vuelve a sonreir.

Video of Highlights: Maccabi FOX Tel Aviv-Unics Kazan

En el que sin duda fue uno de los peores partidos de la temporada, el Ma ccabi Tel Aviv supo ser algo mejor que un UNICS Kazan negado de cara al aro (31% 2PT, 20% 3PT). Gracias al acierto de Goudelo ck (17p) y al horrendo partido del gran referente visitante , Keith Langford , que anotó 12 puntos con un 4/21 en tiros de campo, los amarillos pudieron mantener una cómoda ventaja de 8-10 puntos durante todo el partido y llegar al final del mismo sin apreturas. El Kazan en conjunto valoró 39, con Coty Clarke como "hombre más destacado" (10 val), mientras que por parte local, además de Goudelock destacó Victor Rudd, con 7 puntos, 8 rebotes y 5 asistencias.

4. CSKA afianza su coliderato ganando por la mínima al Anadolu Efes.

Video of Highlights: CSKA Moscow-Anadolu Efes Istanbul

Nuevamente con T eodosic o ut, el CSKA si gue compartiendo liderato con el Real Madrid al ganar con mucho trabajo al Anadolu Efes . A los rusos les costó escaparse en el marcador, pero lo consiguieron a mediados del tercer cuarto y acabaron el periodo con un+13 que prácticamente daba por cer rado el partido. Pero el Efes jamás se rindió, y con un parcial de 15-25 comandado por Thomas Heurtel (24p) y Tyler Honeycutt (16p, 6r) se plantó en la última posesión con una desventaja d e 3 puntos y el balón en sus manos para empatar. Derrick Brown falló el triple y la remontada quedó en agua de borrajas. Kyle Hines fue el mejor de los rojos con 13 puntos, 10 rebotes y 21 de v aloración.

5. La fiesta sigue en Kaunas con la victoria del Zalgiris en Estambul.

Kevin Pangos aportó 14 puntos a la causa lituana (euroleague.net)

Semana redonda para Jasikevicius y sus hombres. El Zalgiris Kaunas consiguió su segunda victoria seguida y tiene a sólo dos partidos al que ayer fue su ri val y a la vez equipo que ocupa la octava posición de la tabla, el Dogus Darussafaka . El choque estuvo en un puño en todo momento, aunque con el Zalgir is siempre por delante en el marcador, y el final del partido acabo siendo más plácido de lo que el marcador indica, con ambos equipos negados de cara al aro y Jankunas s entenciando con 2 tiros libres a falta de 30 segundos. El MVP del partido fue Brad Wanamaker, con 17 puntos y 8 asistencias, y el mejor v isitante, Augusto Lima (11p, 14 val).

6. Birch y el Olympiacos se zampan a un Brose que vuelve a entrar en crisis.

Video of Highlights: Olympiacos Piraeus-Brose Bamberg

El Olympiacos supo rehacerse de la dolorosa derrota que sufrió el miércoles en Milán ganando a un Brose que encadena su cuarta derrota seguida y se aleja a tres victorias de la octava plaza. El partido siguió el mismo guión que la mayoría de los disputados esta jornada: un equipo coge el mando, con un dominio relativamente claro (+8-10), y lo mantiene durante todo el partido, llegando a un final más cómodo de lo que el marcador refleja. Los protagonsitas fueron el mejor Khem Birch de la temporada (15p, 14r, 27 val) y Fabien Causeur (12p, 4r, 5a, 19 val).



TOP 10 DE LA SEMANA

Video of Top 10 Plays - Turkish Airlines EuroLeague Round 20

CLASIFICACIONES

Power Ranking Equipos

Nº Equipo Nº Anterior +/- 16 Galatasaray Odeabank Istanbul 15 -1 15 Macccabi FOX Tel Aviv 16 +1 14 EA7 Armani Milano 14 = 13 UNICS Kazan 13 = 12 Brose Baskets Bamberg 12 = 11 FC Barcelona Lassa 10 -1 10 Anadolu Efes Istanbul 9 -1 9 Zalgiris Kaunas 11 +2 8 Dogus Darussafaka Istanbul 8 = 7 Panathinaikos Superfoods Athens 6 -1 6 Baskonia Vitoria Gasteiz 7 +1

MZT Estrella Roja Belgrado (=) 5 Se acaban las palabras. Séptima victoria seguida, octava en los últimos 9 partidos. Dentro de dos semanas van a Moscú. A lo mejor hasta ganan... Fenerbahçe Ulker Istanbul (-1) 4 El vecino Galatasaray no le puso las cosas nada fáciles pero ganaron. Sin Udoh y con Bennett de "agita toallas". Muy bien Vesely. Olympiacos Piraeus (+1) 3 Tercer cajón del podio para los irreductibles griegos, que olvidan su -16 en Milán batiendo al Brose. Espectacular Khem Birch. CSKA Moscú (=) 2 Pudo haber prórroga en su partido. Sin Teodosic no juegan tan bien como solían en la primera vuelta, pero aun así siguen arriba.

1

Real Madrid (=)

Otra semana de sufrimento pero otra victoria, la sexta consecutiva. Volvió Doncic a buen nivel (17p, 23 val).

Power Ranking Jugadores

Nº JUGADOR EQUIPO Nº ANTERIOR +/- 10 Shane Larkin Baskonia Vitoria Gasteiz - -- 9 Ognjen Kuzmic Estrella Roja Belgrado - - 8 Nicolo Melli Brose Baskets Bamberg 7 -1 7 Andrew Goudelock Maccabi FOX Tel Aviv 8 +1 6 Mike James Panathinaikos Athens = -=

5 Luka Doncic | Real Madrid (+2)

No estuvo en Bamberg pero ayer contra el EA7 volvió a rendir a su nivel, siendo el jugador más valorado de su equipo. Su techo es el cielo. 4 Nando De Colo | CSKA Moscú (=) Partido correcto del francés, con 14 puntos y 17 de valoración. Está más cerca de ser el jugador más valorado de la competición tras el pinchazo de Langford. 3 Milos Teodosic | CSKA Moscú (=) No disputó el partido de esta semana, así que vamos a dejarlo donde está. 2 Sergio Llull | Real Madrid (=) Otro gran partido del balear, con 20 puntos y 9 asistencias, y otra victoria del Real Madrid. Si no vuelve Udoh la semana que viene, habrá que subirlo al primer puesto.

1 Ekpe Udoh-Fenerbahçe Istanbul (=)

Está lesionado, así que su posición no puede variar hasta que vuelva.

MVP de la jornada: Jan Vesely

Video of Turkish Airlines EuroLeague Round 20 MVP: Jan Vesely, Fenerbahce Istanbul

EL CINCO IDEAL SOLOBASKET DE LA J17 Base

Thomas Heurtel (Anadolu Efes)

24 puntos, 4 asistencias (27 valoración) Escolta

Luka Doncic (Real Madrid)

17 puntos, 3 rebotes, 3 faltas recibidas (23 valoración) Alero

Blake Schilb (Galatasaray Odeabank Istanbul) 21 puntos, 7 asistencias (24 valoración) Ala-pívot



Khem Birch (Olympiacos Piraeus)

15 puntos, 14 rebotes (27 valoración) Pívot

Jan Vesely (Fenerbahçe Istanbul) 20 puntos, 7 rebotes, 9 faltas recibidas (30 valoración)