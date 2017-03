Devotion Diaries: Los turcos ganan. CSKA y Oly triunfan a domicilio. Tillie, MVP

El Barça vuelve a dar una pésima imagen en el Palau

Sigue la lucha por los últimos puestos: Baskonia, Efes y Dogus ganan; Panathinaikos pierde

El Madrid resbala en Estambul y ve como CSKA y Olympiacos le recortan terreno

RESULTADOS JORNADA Zalgiris Kaunas-Fenerbahçe 67-76 Galatasaray - Real Madrid 87-84 Crvena Zvezda - Brose Bamberg 74-60 Maccabi Tel Aviv- Olympiacos 71-82 Baskonia - EA7 Milano 87-74 UNICS Kazan - Anadolu Efes 92-99 Dogus Darussafaka - Panathinaikos 77-72 FC Barcelona- CSKA Moscow 61-85

ASÍ LE FUE A LOS NUESTROS

Nueva derrota en Turquía del Real Madrid, esta vez ante Galatasaray (87-84)

Tillie y su Baskonia ganan sensaciones a costa de un pobre Milano (87-74)

CSKA Moscú provoca una hecatombe en el Palau Blaugrana (61-85)

MOMENTOS DE LA SEMANA

1.Fenerbahçe sigue cuarto gracias a Bogdanovic y Udoh.

El Fenerbahçe Istanbul de Obradovic tiene ya muy cerca la clasificación para cuartos al ganar en la complicada pista del Zalgiris Kaunas. El partido estuvo en un puño durante la primera parte y se fue decantando a favor de los visitantes a finales del tercer cuarto, gracias al gran trabajo de Bogdan Bogdanovic y Ekpe Udoh y a la estelar aparición de Melih Mahmutoglu, que clavó sus 14 puntos (con 4/4 en triples) en este periodo. Los locales supieron manejar bien su ventaja y el partido tuvo un final tranquilo.

2.Estrella Roja exhibe músculo en casa contra un flojo Bamberg.

El Estrella Roja de Belgrado da también un gran paso hacia los cuartos al vencer a un Bamberg que con 8 victorias en 24 partidos se despide prácticamente de ellos. El partido fue un monólogo local de principio a fin, con una diferencia que ya al término del primer cuarto era considerable (17-9) y que al descanso se enfilaba ya hasta los 14 puntos, con el conjunto visitante incapaz de implicar a algunos de sus referentes como Darius Miller, Daniel Theis o Nico Melli. La segunda mitad no tuvo más historia que la primera, y el partido terminó tan plácido como había empezado para los intereses serbios, con Marko Simonovic (13p) y Charles Jenkins (18p) como jugadores más destacados.

3.Olympiacos responde al Fener venciendo en Tel Aviv.

El Olympiacos no quería ser menos que su inmediato perseguidor en la tabla y ganó con autoridad a un Maccabi que el jueves llegaba más en cuadro que habitualmente: no estaba Devin Smith, no estaba Quincy Miller, no estaba Andrew Goudelock y Joe Alexander estaba pero no jugó. Obviamente nada pudieron hacer ante un Oly que, aun sin Spanoulis, es un equipo inmensamente superior a ellos. De la mano de Printezis, que en el primer cuarto anotó 8 puntos, los visitantes tomaron la iniciativa (13-21, min.11) y no la volvieron a soltar. La renta se amplió a +12 al final del tercer cuarto y llegó a su máximo en el minuto 34 (55-74). Con esta victoria, Olympiacos está ya virtualmente clasificado para los cuartos, mientras que al Maccabi le queda muy poco para matemáticamente despedirse de sus opciones de acceder a los mismos.

4.45 minutos de lucha para seguir en la pomada.

El Anadolu Efes consiguió ayer un triunfo importantísimo en Kazan que le permite seguir dentro del TOP8. Importantísimo y trabajadísimo, pues se tuvo que resolver en la prórroga. Los visitantes se escaparon en el segundo cuarto tras un primero de màxima igualdad (22-22), y a mediados del tercero parecía que tenían el choque muy encarrilado (46-61, min.25). Pero el UNICS no se resignó, y de la mano de Latavious Williams consiguieron recortar hasta el -8 (61-69) con el que se cerró el tercer acto. Langford le cogió el relevo y tras meter tres tiros libres para empatar el partido y ver como Derrick Brown anotaba de 2 a falta de 3 segundos, asumió la responsabilidad de lanzar el último tiro y lo metió. La prórroga fue un monólogo estambulita, con Derrick Brown y Bryant Dunston desatados.

5.Dogus hace los deberes y sigue esperando que los de arriba fallen.

El Dogus Darussafaka no se resigna a quedarse fuera de los cuartos. A sabiendas que Baskonia y Efes habían ganado ellos tenían la obligación de hacerlo también para no descolgarse casi definitivamente, y así lo hicieron. Recibían a un Panathinaikos que con 14 victorias no podía ni puede relajarse, y el partido estuvo a la altura de las circunstancias. La igualdad fue la tónica dominante durante el primer cuarto (17-17), el segundo (35-33) y el tercero (53-53), al final del cual ya empezaban a destacar los dos mejores hombres del partido: Brad Wanamaker había anotado 17 puntos y Chris Singleton 15. Hasta el minuto 38 el partido siguió por sus fueros (72-72), pero a partir de ahí cambió todo. Por parte visitante, Mike James falló los tres tiros que lanzó y KC Rivers falló otro, mientras que por parte local un triple de Wanamaker y un tiro que bajó con nieve de Clyburn dejaron el +5 con el que se llegó al final del partido.