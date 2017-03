Devotion Diaries PAO, Efes y Baskonia, a cuartos. Zalgiris, OUT. Llull y Randolph, MVPs

Madrid y CSKA siguen fuertes en cabeza. Oly se descuelga al perder contra los blancos

Baskonia y Efes entran matemáticamente a cuartos mientras que Dogus y Estrella Roja siguen peleando por hacerse con la última plaza

Zalgiris y Barça dicen definitivamente adiós a sus opciones de prolongar su periplo europeo

RESULTADOS JORNADA 27 Fenerbahçe - Maccabi Tel Aviv 79-81 Zalgiris Kaunas - Anadolu Efes 68-76 Brose Bamberg - Baskonia 71-96 Panathinaikos - EA7 Milano 74-61 CSKA Moscow - Dogus Darussafaka 95-85 Crvena Zvezda - Olympiacos 64-66 Galatasaray Odeabank Istanbul - UNICS Kazan 75-67 Real Madrid - FC Barcelona 85-69

RESULTADOS JORNADA 28 Anadolu Efes - Fenerbahçe 80-77 Maccabi Tel Aviv -Zalgiris Kaunas 77-93 EA7 Milano - Brose Bamberg 76-84 Baskonia - Panathinaikos 63-72 UNICS Kazan - CSKA Moscow 74-85 Dogus Darussafaka - Galatasaray Odeabank Istanbul 73-67 Olympiacos - Real Madrid 73-79 FC Barcelona - Crvena Zvezda 67-53

ASÍ LE FUE A LOS NUESTROS

JORNADA 27

Budinger y Shengelia lideran el huracán vitoriano en Alemania (71-96)

El Real Madrid domina un Clásico en el que el Barça Lassa tocó fondo (85-69)

JORNADA 28

Singleton y Calathes permiten al PAO llevarse una sólida victoria en el Buesa (63-72)

El Real Madrid da de su propia medicina al Olympiacos en El Pireo (73-79)

Barça Lassa tira de orgullo y acaba con el Estrella Roja (67-54)

LA SEMANA, EQUIPO A EQUIPO.

Anadolu Efes Istanbul.

Video of Highlights: Anadolu Efes Istanbul-Fenerbahce Istanbul

Uno de los grandes triunfadores de la semana. El martes ganaron con cierta comodidad (68-76) en Kaunas, con recital de Jayson Granger (25p, 8a, 30 val), y el jueves hicieron lo propio contra el F enerbahçe, esta vez de forma más apretada (80-77) y gracias a que Bobby Dixon no pudo anotar el triple que habría llevado el partido a la prórroga.

Ya están clasificados para cuartos y aún aspiran a atrapar a Fenerbahçe y Olympiacos. Su calendario es malo: la semana que viene reciben al Oly y la siguiente van a Madrid.

Baskonia Vitoria Gasteiz.

Video of Highlights: Brose Bamberg-Baskonia Vitoria Gasteiz

La semana de los vitorianos empazaba fantásticamente, al saberse clasificados antes de jugar contra el Brose , por la derrota del Dogus, y seguía con una soberana paliza a los alemanes, 71-96, en la que destacaban muchos jugadores: Shengelia , Budinger , Larkin...Pero se torció tras la derrota vs. PAO en el Buesa Arena; el partido contra los orgullosos verdes era vital ganarlo si querían escalar posiciones en la tabla, y no lo hicieron. Hanga y Voigtmann fueron los más destacados.

Una vez clasificados, escalar plazas pasa por ganar la semana que viene en Estambul (vs. Galatasaray) y dentro de dos en casa contra el Zalgiris.

Brose Baskets Bamberg.

Video of Highlights: EA7 Emporio Armani Milan-Brose Bamberg

Ya fuera de toda opción de entrar en cuartos desde hace semanas, los teutones nada pudieron hacer contra el Baskonia, aunque luego sí pudieron rascar una victoria en Milan.

Sus dos últimas jornadas son en casa y contra equipos turcos (Dogus y Galatasaray), aunque parece que su mayor problema va a ser si podrán retener a un Nicolo Melli por el que algunos equipos NBA suspiran.

Crvena Zvezda MTS Belgrade.

Video of Highlights: Crvena Zvezda mts Belgrade-Olympiacos Piraeus

El gran perdedor de la semana. Estrella Roja podría haber enc arrilado su clasificación ganando en casa vs. Oly o en Barcelona, pero fue incapaz de hacerlo. La derrota en el Kombank Arena fue muy cruel; tras una disputada prórroga, un gancho de Iorgos Printezis al más puro estilo Fi nal Four 2012 daba el partido a los visitantes. El de Barcelona, en cambio, fue un partido perdido de principio a fin contra un Barça que, además de Ribas, Doellman y Lawal, tuvo las bajas de dos de sus tres pívots, Faverani y Tomic. Ni con esas pudieron los serbios plantar cara, y acabaron dando una pésima imagen en el Palau.

Si quieren pasar a cuartos no pueden perdonar la semana que viene vs. Unics, aunque el partido importante viene en la J30, en la que reciben al otro equipo que lucha por la octava plaza, el Dogus.

CSKA Moscú.

Video of Highlights: CSKA Moscow-Darussafaka Dogus Istanbul

Semana plácida para los actuales campeones. Ganaron cómodamente al Dogus (95-85) con el trío De Colo-Teodosic-Hines a pleno funcionamiento y 48 horas después hicieron lo propio contra el Unics en Kazan (74-85), con otro gran partido de De Colo (22p, 29 val).

Pueden quedar primeros, aunque su calendario no es de los más fáciles teniendo que jugar contra los dos equipos griegos.

Dogus Darussafaka.

Video of Highlights: Darussafaka Dogus Istanbul-Galatasaray Odeabank Istanbul

La mala semana del Estrella Roja los mantiene vivos. Nada pudieron hacer contra el CSKA a principios de semana, aunque luego cumplieron contra Galatasaray y siguen en la pomada. En Moscú el mejor fue Wilbekin y sus 8 triples de 9 intentos, mientras que en Estambul cumplieron con creces Brad Wanamaker (22p, 25 val) y Will Clyburn (16p, 9r).

Para seguir con opciones de dar caza al Estrella Roja deben ganarlos dentro de dos semanas, aunque también es imprescindible no perdonar en Bamberg el jueves que viene.

EA7 Milano.

Video of Highlights: Panathinaikos Superfoods Athens-EA7 Emporio Armani Milan

Colistas desde hace algunas semanas, perdieron los dos encuentros de la semana y ya llevan 7 derrotas seguidas. El jueves vs. Brose consiguieron competir algunos ratos, con la aparición del mejor Raduljica de la temporada (19p, 9r, 27 val); en Atenas, sin embargo, sólo anotaron 61 puntos y el partido tuvo poca historia.

FC Barcelona.

Video of Highlights: FC Barcelona Lassa-Crvena Zvezda mts Belgrade

La virtual eliminación con la que encaraba el Barça la semana se materializó ya antes que el balón empezara a rodar en Madrid. Lo que vino después lo conoce todo el mundo: pérdida de papeles de Bartzokas, codazo de Tomic y derrota dolorosa en casa del eterno rival. Para el partido del viernes sólo quedaba mejorar la imagen del equipo, y se consiguió ganando holgadamente al Estrella Roja, con un Perperoglou desatado (17p) y la sonrisa que volvía a las caras de los azulgranas.

Fenerbahçe Istanbul.

Video of Highlights: Fenerbahce Istanbul-Maccabi FOX Tel Aviv

El otro gran perdedor de la jornada ha sido el Fenerbahçe de Obradovic. Cedieron en casa de manera inexplicable contra el Maccabi, que obviamente no se jugaba nada y que con un tiro de Landesberg que botó unas cuantas veces en el aro antes de entrar robó el triunfo al conjunto local. Al cabo de dos días la desdicha se cebaría otra vez con ellos, al no entrar el triple de Dixon que habría llevado el choque vs. Efes a la prórroga.

Instalados en la cuarta posición, los estambulitas ya no pueden adelantar al Olympiacos, así que lo que les queda es defender su plaza de los ataques de sus inmediatos perseguidores.

Galatasaray Odeabank Istanbul.

Video of Highlights: Galatasaray Odeabank Istanbul-Unics Kazan

Ya hace tiempo que no optan a clasificarse para cuartos, aunque están jugando mucho mejor que a principios de temporada. El miércoles batieron al UNICS Kazan jugando en equipo y el viernes compitieron contra un equipo que está luchando por pasar a la siguiente ronda como el Dogus. Les queda recibir al Baskonia e ir a Bamberg.

Maccabi Tel Aviv.

Video of Highlights: Maccabi FOX Tel Aviv-Zalgiris Kaunas

También hace días que están fuera de toda opción y también están dando algunos disgustos, como el que le dieron al Fener a principios de semana, impulsados por un gran Diamon Simpson (14p, 12r, 26 val) y por el tiro con más suspense de la historia de la competición, firmado por Sylven Landesberg. La segunda parte de la semana fue un volver a tocar con los pies en el suelo tras el correctivo que les dio el Zalgiris en su propio campo (77-93).

Olympiacos Piraeus.

Video of Highlights: Olympiacos Piraeus-Real Madrid

Tras rememorar la FF’12 en Belgrado y perder en casa contra el Madrid (73-79) están en tierra de nadie, con dos victorias de margen sobre el Fenerbahçe y el PAO y a dos victorias del CSKA y Madrid. Ya no pueden quedar primeros porqué tienen el average perdido contra los blancos, sin embargo, sí podrían atrapar al CSKA si ganaran al Efes en su casa, el CSKA perdiera contra el PAO y el duelo definitivo CSKA-Oly de la última jornada cayera para el bando visitante por más de 6 puntos de diferencia. Con Spanoulis todo es posible.

Panathinaikos Superfoods Athens.

Video of Highlights: Baskonia Vitoria Gasteiz-Panathinaikos Superfoods Athens

Los pupilos de Xavi Pascual salen muy reforzados de la doble jornada de esta semana. Batieron fácilmente al EA7 y noquearon al Baskonia dos días después con un gran Chris Singleton (18p, 8r). Una vez clasificados pueden subir a la cuarta posición o caer hasta a la séptima. Reciben al CSKA en la penúltima jornada y dentro de dos semanas se van a Tel Aviv.

Real Madrid.

Video of Highlights: Real Madrid-FC Barcelona Lassa

Ya clasificados y con el factor cancha asegurado en cuartos, han tenido la semana perfecta: dos victorias, contra el eterno rival (85-69) y en casa del Olympiacos (73-79), y dos MVPs de la jornada, Llull en la 27 y Randolph en la 28. Tienen dos partidos en el Palacio, contra Fener y Efes, para asegurar su primera posición.

Unics Kazan.

Video of Highlights: Unics Kazan-CSKA Moscow

La temporada se les está haciendo muy larga a los tártaros. Perdieron sus dos compromisos de la semana, contra Galatasaray y CSKA, y encadenan once derrotas seguidas. El único consuelo que tienen es contar en sus filas con el máximo anotador y segundo jugador más valorado de la competición, Keith Langford, que estuvo en sus guarismos con 24 puntos contra el Galatasaray y 17 contra el CSKA.

Zalgiris Kaunas.

Video of Highlights: Zalgiris Kaunas-Anadolu Efes Istanbul

Lo han luchado hasta el final pero no ha podido ser. El equipo de Jasikevicius ha sido una de las gratas sorpresas de la temporada pero el mal comienzo que tuvo y algunos tropiezos han acabado por dinamitar sus esperanzas. Tropezaron contra el Efes en su Zalgirio Arena tras unos últimos 5 minutos absolutamente desastrosos, y ya se quedaron sin opciones de pasar a cuartos. En Tel Aviv recuperaron su juego y pasaron por encima del Maccabi, con Jankunas siendo importante una semana más (12p, 7r, 21 val). Bravo por los lituanos y por el resurgir de Jankunas.

TOP 10 DE LA SEMANA

Video of Top 10 Plays - Turkish Airlines EuroLeague Round 27

Video of Top 10 Plays - Turkish Airlines EuroLeague Round 28

CLASIFICACIONES

Power Ranking Equipos

Nº Equipo Nº Anterior +/- 16 EA7 Armani Milano 16 = 15 UNICS Kazan 15 = 14 Galatasaray Odeabank Istanbul 13 -1 13 Maccabi FOX Tel Aviv 14 +1 12 Brose Baskets Bamberg 11 -1 11 FC Barcelona Lassa 12 +1 10 Zalgiris Kaunas 10 = 9 Dogus Darussafaka Istanbul 9 = 8 MZT Estrella Roja Belgrado 8 = 7 Baskonia Vitoria-Gasteiz 6 -1 6 Anadolu Efes Istanbul 7 +1

5Fenerbahçe Ulker Istanbul (-1) Dos partidos resueltos de forma muy cruel contra sus intereses los dejan con su posición en la tabla en franca vulnerabilidad. 4Panathinaikos Superfoods Athens (+1) Gran semana la suya, con dos victorias. Pueden tener factor cancha a favor si superan al Fenerbahçe. 3Olympiacos Piraeus(=) Van a quedar terceros con casi total seguridad. Pudieron ganar contra el Madrid pero no lo consiguieron. 2 CSKA Moscú (=) Semana fácil para los rusos, con De Colo haciendo méritos para ser el MVP de la temporada. Todavía pueden quedar primeros.

1

Real Madrid (=)

Ganaron sus dos partidos y tienen los dos MVPs de la jornada. Siguen primeros.

Volver al inicio

Power Ranking Jugadores

Nº JUGADOR EQUIPO Nº ANTERIOR +/- 10 Derrick Brown Anadolu Efes Istanbul 5 -5 9 Brad Wanamaker Dogus Darussafaka Istanbul - - 8 Anthony Randolph Real Madrid - - 7 Milos Teodosic CSKA Moscú 7 = 6 Paulius Jankunas Zalgiris Kaunas 4 -2

5 Chris Singleton | Panathinaikos Superfoods Athens (+4) Está siendo fundamental en el buen final de temporada que está teniendo el PAO. En 6 de las últimas jornadas ha valorado 20 o más. 4 Keith Langford | Unics Kazan (-1) Como decíamos, es el único punto de luz en un equipo que está siendo muy sombrío últimamente. Ya no es el jugador más valorado de la competición. 3 Sergio Llull | Real Madrid (+3) Fue MVP de la jornada 27 con 32 de valoración y contra el Oly ayer valoró 24 más. 2 Ekpe Udoh | Fenerbahçe Istanbul (=) 13+10 vs Maccabi y 8+10 vs. Efes. Buen papel del nigeriano a pesar de la mala semana que ha tenido el equipo.

1 Nando De Colo-CSKA Moscú (=)

Sin bajar de 20 de valoración en los dos partidos de la semana, ya ha atrapado a Langford. La mejor versión del francés será crucial para que su CSKA aspire a atrapar al Madrid.

MVPs de la semana: Sergio Llull (J27) y Anthony Randolph (J28).

Video of Turkish Airlines EuroLeague Round 27 MVP: Sergio Llull, Real Madrid

Video of Turkish Airlines EuroLeague Round 28 MVP: Anthony Randolph, Real Madrid

EL CINCO IDEAL SOLOBASKET DE LAS JORNADAS 27 Y 28 Base Sergio Llull (Real Madrid)

21 puntos, 6 asistencias, 7 faltas recibidas (32 valoración) 21 puntos, 6 asistencias, 7 faltas recibidas (32 valoración) Escolta

Jayson Granger (Anadolu Efes Istanbul)

25 puntos, 8 asistencias, 5 faltas recibidas (30 valoración) Alero Kostas Papanikolaou (Olympiacos Piraeus) 17 puntos, 9 rebotes, 3 faltas recibidas (26 valoración) 17 puntos, 9 rebotes, 3 faltas recibidas (26 valoración) Ala-pívot



Anthony Randolph (Real Madrid)

21 puntos, 5 rebotes, 4 tapones (30 valoración) Pívot Miroslav Raduljica (EA7 Milano) 19 puntos, 9 rebotes, 6 faltas recibidas (27 valoración)