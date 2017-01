Devotion Diaries: Real Madrid, líder. EA7 y Estrella Roja siguen ganando. Bourousis, MVP

Fenerbahçe Ulker Istanbul (+1) 3 Consiguen mantenerse en la cuarta posición con la victoria vs. Kazan. Involucrar a Bennett y recuperar a Udoh se antoja fundamental para seguir ahí, sobretodo viendo el calendario que tienen.

CSKA Moscú (-1) 2 Dejan la primera posición por el average con el Madrid, aunque eso no quita que perder en Kaunas no entraba en los planes de Itoudis & Co. Cuando De Colo y Teodosic no están al 100% son mucho más vulnerables.