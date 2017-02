Doncic (5+7+11) lidera al Real Madrid en Kazan frente al recital de Colom (77-81)

El partido en clave:

Langford y Ayon a los mandos. Iniciaba muy bien el encuentro el Madrid, con dos conexiones entre Llull y Ayon que ponían el 0-4 en el luminoso. Sin embargo, los rusos ponían rápidamente la directa y entre Coty Clark y Keith Langford conseguían un parcial de 10-0 que obligaba a Laso a parar el encuentro. Volvía la mejor versión de los de Laso tras el tiempo muerto, y Ayon (10 puntos) dominaba a placer en la zona para recortar distancias, hasta conseguir un pacial de 0-8 que devolvía la igualdad al marcador. Langford (7 puntos) volvía a tomar responsabilidades para dar una renta mínima (18-17) a los suyos, al final del primer periodo.

Doncic conectando con la zona. Ambos conjuntos comenzaban un bonito intercambio de canastas, y la mayoría de estas llegaban de continuaciones de interiores y buenos pases de los exteriores, se producían conexiones espectaculares. Parakhouski (6 puntos) se ponía de acuerdo con Colom; la pareja Hunter-Randolph, por su parte, se encomendaba a Luka Doncic (6 asistencias) y el esloveno brillaba para demostrando su gran lectura de juego. Los interiores blancos se imponían, y conseguían adelantar a los de Laso en el luminoso.

La pegajosa defensa rusa. Unics no estaba dispuesto a ceder en su terreno, y volvía a apretar las tuercas a nivel defensivo. El Madrid sufría la desconexión de un desconocido Sergio Llull, y sus ataques no conseguían generar ventajas. La defensa rusa asfixiaba el lanzamiento exterior blanco (29,4% en triples) y cerraban una de las principales vías de anotación del Real Madrid. Los rusos apretaban el luminoso de nuevo, e igualaban el partido (53-53) con un triple de Quino Colom. Los de Laso no se encontraban cómodos sobre el parquet, y sufrían tratando de frenar a Keith Langford que seguía anotando a placer.

El recital de Colom. El andorrano estaba dispuesto a sacar el conejo de la chistera para aupar a los suyos y tratar de llevarles a la victoria. Su conexión con Latavious Williams, su valentía a la hora de anotar y su liderazgo eran fundamentales para los rusos. Buenos números del base andorrano (11 puntos, 9 asistencias), que regresaba a la Euroliga después de 4 semanas de lesión.

La defensa, Doncic y Randolph. Los de Pablo Laso comprendían rápido que solo había una manera de llevarse el encuentro: bajar al barro y frenar el juego ruso. Los blancos aumentaban el uso de las manos, colapsaban la zona e impedían a Unics dar la campanada. Ante el mal partido de Llull, era Luka Doncic (5 puntos, 7 rebotes y 11 asistencias) quien comandaba la nave blanca y encontraba las mejores situaciones de ventaja para sus compañeros. Uno de los principales beneficiados era Anthony Randolph que imponía su poderío en las inmediaciones del aro, y daba la puntilla desde más allá del arco.