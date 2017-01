Dubljevic y San Emeterio derrotan a un combativo Alba Berlín (85-80)

Los taronja se sobreponen a las 19 pérdidas de balón

1. Superior pese a las pérdidas: El Valencia Basket comenzó el partido más enchufado que el Alba de Berlín gracias al acierto en el tiro de Guillem Vives y de Bojan Dubljevic que comandaban la ofensiva taronja. No obstante, tras un parcial inicial de 14-5, los hombres dirigidos por Ahmet Caki subieron el nivel defensivo presionando a toda pista y provocando numerosas pérdidas en el equipo valenciano que se tradujeron en una remontada alemana que se acercó a cuatro puntos al término del cuarto 24-20.

2. Cortocircuito taronja: El Alba de Berlín vio que estaba haciendo mucho daño con la presión a toda pista al base y mantuvo el esquema durante el segundo periodo. El base Akpinar secó tanto a Diot como a Vives y Engin Atsur con un triple puso por primera vez en el partido por delante al conjunto alemán 26-27. Una vez por delante el equipo de Caki siguió anotando con facilidad hasta conseguir un parcial de 4-15 (28-35). Fue en ese momento cuando tirando de orgullo Rafa Martínez y Fernando San Emeterio tomaron el control del partido, el catalán logró un triple más tiro libre adicional para acercar a los taronja aunque fallaría el adicional y San Emeterio con 11 puntos le dio la vuelta de nuevo al marcador poniendo al equipo dirigido por Pedro Martínez tres puntos arriba al descanso 46-43. El Valencia Basket solo cometería cinco faltas en la primera parte, la parte negativa es que de las cinco, tres caerían sobre el pívot catalán Pierre Oriola que vería sus minutos lastrados y obligaría a Pedro Martínez a forzar a Kravtsov que regresaba de una lesión.

San Emeterio ante la oposición de un defensa (Foto: Valencia Basket)

3. Reinicio tras el descanso: Los taronja no supieron cerrar el grifo de las pérdidas pero si supieron subir el nivel defensivo para mitigar todo lo posible los balones perdidos. Así pues, el Alba de Berlín anotaría solo cinco puntos en cinco minutos y medio, situación que provocó que como hiciese en el primer cuarto, el Valencia Basket pusiese la diferencia en diez puntos 58-48. Una renta que sabría mantener durante todo lo que restaría de cuarto gracias a un triple final de Joan Sastre desde la esquina que dejaría el marcador en 68-58 al final del tercer cuarto.

4. Que no estaba muerto…: Comenzó de forma perfecta el último cuarto para el Valencia Basket, marchándose hasta el +17 (75-58) que parecía finiquitar el partido. Sin embargo el equipo taronja se empeñó en meter en partido y en reanimar al Alba de Berlín a base de pérdidas y más pérdidas que no desaprovechaban los hombres de Caki. Los alemanes no dejaron de creer en ningún momento y gracias a la precisión quirúrgica de Atsur desde el triple y del base Ismet Akpinar el equipo alemán recortó hasta ponerse a dos puntos en el último minuto 82-80. En ese momento no le tembló el pulso a Rafa Martínez y a Joan Sastre que desde el tiro libre remataron el partido pese a que Gaffney tuvo tiro para empatar pero pensó más en la falta que en anotar y regalo el balón al Valencia Basket. Finalmente el equipo taronja certifica su segunda victoria en Eurocup y mantiene la racha frente al Alba Berlín, equipo contra el que nunca ha perdido.

Sastre ante Malcolm (Foto: Valencia Basket)

5. Demasiadas pérdidas: 19 pérdidas en total acumularía el Valencia Basket en el partido. Ese fue el principal mal del equipo taronja durante el partido y el motivo por el que el Alba Berlín pudo incluso remontar el partido en el último minuto. Hubo poco entendimiento entre los bases y el resto de jugadores y eso provocó que la férrea defensa alemana provocase tantas pérdidas que afortunadamente no se tradujeron en una derrota del Valencia Basket.

Estadística Valencia Basket

Estadísitca Alba Berlín