Ekpe Udoh roza la perfección y Fenerbahçe buscará la revancha en "su" final (84-75)

Fenerbahçe dominó desde el principio y no dio ninguna opción a los blancos

Caen los favoritos: La final de la Euroleague la jugarán el tercer y quinto clasificado de la fase regular

Ekpe Udoh dejó un partido para la historia de la Final Four: 18 puntos, 12 rebotes, 8 asistencias y 3 tapones

Falló Bogdanovic la primera solo desde el triple, pero, a la contra, estrenaba el marcador con una suspensión, que no tardaría Gustavo Ayón en responder. Fenerbahçe entraba con todo en el partido y en menos de tres minutos, bajo el aliento de los suyos, tomaba el ritmo del encuentro para poner el 9-2 tras un tremendo mate de Vesely. Los aurinegros, con la premisa clara de exprimir cada ataque de los de Laso al límite. Aparecía ahí Llull con 5 puntos consecutivos para despertar a los suyos, pero la superioridad del pivot checo en las alturas y las pérdidas del Madrid (4) provocaban el tiempo muerto de Laso con 14-7 en el ecuador del primer cuarto. Si Vesely dominaba en ataque, era Udoh quien intimidaba en defensa para permitir a los suyos seguir corriendo, y lograr la decena de ventaja (17-7) tras un triple de Dixon. El aro seguía completamente cerrado para los blancos (3/13 en TC), ahogados en el ansia y el empuje de los turcos. Llull, el único que veía aro, se apuntaba su punto número 11, todos de forma consecutiva y ponía un 21-13 final casi agradecido, después de unos minutos muy sufridos por parte de los de Pablo Laso.

La línea exterior de Fenerbahçe, apretando las líneas de pase como nunca antes, cortocircuitaba cada ataque y no se encontraba el camino para correr y romper esa defensa. Las pérdidas seguían siendo una condena, con tres más en la reanudación del tercer cuarto, a pesar de que el quinteto defensivo del Madrid funcionaba e impedía que los locales rompiesen el encuentro. Sin embargo, en ese ambiente, estar tantos minutos sin anotar se paga caro, y un triple de Kalinic puso la máxima tras un lanzamiento exterior (26-13, min. 14). Datome se encargaba se incendiar más el momento, forzando una doble antideportiva con Rudy Fernández como protagonista. Y, de pronto, un destello: Parcial de 5-0 del Madrid, con el primer contraataque del partido, que acabó en triple de Anthony Randolph para levantar a los suyos del banquillo. Doncic encontraba la tecla saliendo rápido en el rebote defensivo y repetía la jugada para asistir esta vez a Llull y ampliar el parcial al 8-0 (26-21). Como más les gusta, corriendo, anotando desde fuera y con el mejor Llull (17 puntos), el Madrid volvía al encuentro (26-24). Los locales reaccionaban con un parcial de 11-3, durante el cual, Anthony Randolph tenía que retirarse con claros gestos de dolor. Cinco puntos consecutivos de Carroll parecían mantener al Madrid en un nuevo momento de crisis, pero la muñeca de Bogdanovic (10 puntos) volvía a poner la distancia. A pesar de los 19 puntos de Llull, el 44-34 al descanso indicaba que mucho tendrían que cambiar las cosas si el Real Madrid quería citarse con Olympiacos el domingo.

La mejor noticia llegaba con la vuelta de Randolph en el inicio del tercer cuarto. El americano se apuntaba la primera del tercer cuarto, pero de nuevo el Madrid se tropezaba con sus propios errores, a pesar de la buena actitud en defensa. La sucesión de pérdidas (14) permitía a Fenerbahçe volver la máxima (52-37) en el minuto 25 de partido, que encendía el infierno turco. Carroll rompía el parcial con dos triples consecutivos que sentaban como agua de mayo, pero hacía falta bajar el porcentaje de tiros de los locales (58% en T2; 43% en triples) para entrar de nuevo en el encuentro. Ekpe Udoh seguía intratable y solamente el tercer triple de Carroll evitaba males peores en un escenario muy complicado (56-46, min. 28). La exhibición de Udoh seguía viento en popa (12 puntos, 7 rebotes, 7 asistencias y 3 tapones) y dos lanzamientos consecutivos de media distancia volvían a distanciar a Fenerbahçe, que se veía muy superior ante un Madrid desquiciado (63-48). Dos tiros libres de Llull reducían la distancia, pero eran granos de arena ante la montaña de 13 puntos que tenía que remontar el Real Madrid en un Sinam Erden de gala.

Sloukas hurgaba en la herida con un triple en el primer ataque del último cuarto, pero Hunter contestaba con un precioso aro pasado. Pero los triples estaban ahora del lado de Fenerbahçe y esta vez la muñeca de Datome estiraba la renta (68-52, min. 32). El Real Madrid aprovechaba la relajación de los turcos para endosar un 0-8 en apenas dos minutos que les resucitaba de nuevo, con 6 minutos por jugarse (68-60).

En estos momentos, los blancos llevaban más triples (10) que canastas de dos puntos (9).

La incapacidad para defender a Udoh en la media distancia no permitía culminar la remontada, y Datome volvía a lanzar un puñal en forma de 2+1 para volver a superar la decena (75-64, min. 37). Un nuevo mate del nigeriano levantaba al público y prácticamente daba el billete para la final a Fenerbahçe. Lo siguió intentando el Madrid, colocando un 77-70 a 56 segundos para el final tras un 2+1 de un Llull incansable (26), pero Bogdanovic, desde la personal, ponía el culmen al partidazo del Fenerbahçe, que volverá a su segunda final de la Euroleague consecutiva (84-75).

Carroll, tras el partido: “Ha sido complicado. No fue un buen partido, aunque dimos la cara y luchamos hasta el final. No pudimos ejecutar nuestro plan de partido, no movimos el balón bien y no esperábamos que tuviesen tanto acierto.”

Bogdanovic: "Estuvimos increíbles en defensa y supimos hacerles daño sumando puntos fáciles en los "miss-match". Movimos muy bien la pelota."

Sobre la final: "Tienen muchísima experiencia y una gran química, liderados por Spanoulis. Tenemos que pararle, mejor de lo que ha hecho el CSKA."

Obra: "Hemos dominado desde el primer minuto. Quizás el último cuarto hemos bajado un poco la intensidad. El Madrid es un equipo con orgullo y ha intentado cambiar la situación, pero hemos merecido ganar. Creo que hemos jugado muy bien defensivamente, pero teniendo enfrente a un jugador como Llull, que es capaz de cambiar muchas situaciones, sabíamos que teníamos que trabajar mucho. No les hemos dejado jugar en equipo (4 asistencias) y eso nos ha permitido controlar el partido."

Sobre su noveno título: "Sería el primero del club, esto es importante. Olympiacos es un equipo que sabe cómo jugar estos partidos. Tienen mucha calidad, va a ser muy dificil."