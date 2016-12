El Baskonia hunde más al Barça (65-62) de la mano de Beaubois y Larkin

El Baskonia recibía al Barça en casa en un partido que se antojaba vital para los visitantes, que buscarían redimirse tras una mala racha de resultados. Los de Bartzokas sufrieron una nueva lesión antes del encuentro, la de Oleson, que se suma a las de Perperoglou,Ribas y Lawal. Mientras, los vascos seguían con Bargnani como baja destacable. Los de Alonso solo habían dejado escapar una victoria en el Buesa Arena en todo lo que llevamos de Euroliga, así que se antojaba un duro encuentro para los catalanes.

1º Desastroso comienzo del Baskonia

Durante los dos primeros minutos, el Barça empezó bien, dominando el partido 0-4. Así, el equipo local no fue capaz de anotar durante los primeros tres minutos y medio, partiendo con un paupérrimo 0/7 en tiros de campo, el Barça mandaba ya 0-9, lo que forzó un tiempo muerto de Sito Alonso.

Shengeila fue el encargado de estrenar el marcador para los locales, mediante una penetración marca de la casa. A pesar de que el Baskonia había empezado a anotar, los de Bartzokas seguían a lo suyo y con un triple de Koponen en contraataque ya llegaban al 4-12. En la siguiente jugada Rice conectaría con Tomic un espectacular alley-opp. Pero el Baskonia respondería, y Shengeila protagonizaría una penetración sublime que acabaría en 2+1. Los de Alonso volverían a anotar mediante una acción espectacular y es que Hanga protagonizó un contraataque de los que quitan el hipo (9-14). El cuarto acabaría 9-16, con un Baskonia muy desacertado en el tiro y un Barça dominando en el rebote (10-15).

Prigioni regresó a Baskonia (Foto: Euroleague)

2º Prigioni regresa a casa

El base argentino entraría transcurrido un minuto del segundo cuarto y sería aclamado por su afición tras volver después de 4 años. Transcurridos dos minutos, ningún equipo había anotado aún. La tónica se mantenía: buena defensa y malos porcentajes de ambos conjuntos. Sería Navarro el encargado de estrenar el marcador en este cuarto, a lo que Vezenkov se sumaría con un triple en la siguiente jugada y volvería a poner los 10 puntos de diferencia en el encuentro (13-23). No estaba habiendo mucha anotación, pero la mayoría de canastas estaban siendo espectaculares, y Larkin no sería para menos, el base protagonizaría una penetración vertiginosa que acabaría en 2+1 (16-23). Beaubois (19 pts) protagonizaría dos buenas acciones para los locales, y mediante una suspensión y una bandeja pondría al Baskonia a tan solo tres puntos 20-23. A falta de 3 minutos para que acabase la primera parte, los vascos llevaban un 0/10 en triples, mientras que los de Bartzokas firmaban un 3/10, estaba siendo muy difícil para ambos conjuntos sumar desde el exterior. Koponen (13 pts) era uno de los pocos enchufados y sumaba otro triple para poner a los catalanes arriba 21-26. Shanen Larkin (14 pts) volvería a ser el protagonista de una jugada espectacular, pero esta vez poniéndole un tapón antológico a Rice. A continuación, el ex-NBA sumaría un 2+1 que ya ponía a su equipo 24-26, su actuación estaba siendo determinante para los locales. Justin Doellman sería el encargado de dar la cara por el Barça y tras un rebote en ataque volvía a subir la diferencia (24-30), siendo este el resultado definitivo del primer tiempo.

3º El show de Beaubois

Koponen sería el primero en anotar en este cuarto, sumando otro triple a su casillero, el finlandés volvería a sumar una suspensión que ya pondría el 26-37 en el electrónico, pero Beaubois contestaría rápidamente con un triple (29-37). Posteriormente el Barcelona ejecutaría una gran jugada colectiva que dejaría a Tomic bajo el aro para sumar otros dos puntos, ya llevaba 10. Por su parte, los vascos volverían a sumar otro triple, esta vez de la mano de Hanga (32-39). Tomic seguía en su línea y con una buena acción en el poste volvía a aumentar la diferencia en el marcador a 9 puntos (32-41). Los vascos no se rendían y Hanga pondría a su equipo 5 puntos abajo gracias a un 2+1. Por su parte, Tomic volvería a protagonizar una buena acción defensiva, poniéndole un tapón a Budinger, pero no serviría de mucho puesto que posteriormente Beaubois aprovecharía para sumar de nuevo, mediante un triple (38-42). El francés no tendría piedad y en el siguiente ataque lo haría otra vez: canasta desde el 6,75 y el Baskonia tan solo un punto por debajo (41-42). Sería Diop el encargado de poner a los locales por encima en el marcador, mediante un potente mate (43-42). El Senegalés fue el protagonista de nuevo en la jugada siguiente, poniéndole un tapón a Navarro. Rice empataría el partido con un triple tras un espectacular stepback, pero Luz anotaba una bandeja tras una rapidísima contra que dejaría el partido 47-45 con todavía un cuarto por jugarse.

4º Duelo entre Larkin y Rice

Holmes volvería a jugar para el Barça, después de varios partidos sin contar para Bartzokas, el americano empezaría bien, anotando una suspensión contra tabla a media distancia. Tomic sumaría un 2+1 que apretaría más el marcador (51-50), la victoria se iba a vender muy cara, ganase quien ganase. Sería Rice quien pusiese arriba a los catalanes de nuevo (51-52), gracias a una bonita bandeja contra tablero. Hanga le devolvería la paridad al marcador, después de anotar un tiro libre tras falta de Holmes (51-51). Posteriormente los vascos cogerían de nuevo la delantera, con un mate de Voigtmann (53-51) muy aclamado por la grada. Beaubois se encontraba en estado de gracia y con una trepidante entrada (2+1) dejaba a su equipo arriba 57-53. Pero Ante Tomic (18 pts) volvería a mostrarse imparable en la zona y le sacaría 2 tiros libres a sus rivales (57-55). Por su parte, Rice (15pts) sería el encargado de empatar el encuentro con un tiro desde la media distancia (57-57), quedaban dos minutos por jugarse. Shane Larkin anotaría su primer triple en el partido, provocando un estruendo en la grada, pero Rice contestaría rápido con otro tiro desde el 6,75. El partido se encontraba en un momento loco, pues en la siguiente jugada el base del Baskonia sumaría otra canasta desde la línea exterior y hacía enloquecer a la grada (63-60) nuevamente, a lo que Rice volvería a contestar con dos tiros libres (63-62). Resultó espectacular el duelo entre los jugones de ambos equipos. El base del Barcelona fallaría su siguiente bandeja, lo que obligaría a los visitantes a realizar una falta. Beaubois no perdonaría desde la línea (65-62). El último tiro sería lanzado por Claver, que fallaría un triple muy forzado. Los vascos se llevaron una merecida victoria y el equipo de Bartzokas sigue ofreciendo un rendimiento muy por debajo del que se supone que debería dar. El Baskonia se pone segundo gracias a esta victoria.

