El Madrid asalta Vitoria gracias a la defensa y a un Doncic enorme (71-79)

La jornada de hoy nos traía un derbi entre dos conjuntos que participan en la ACB, y el Madrid, primero de la Euroliga, quería continuar su marcha en competición europea, así como vengarse de la derrota sufrida en Vitoria en liga domestica. Baskonia, por su parte, está en una racha irregular, y llega de ganar al Barcelona en su casa, pero de perder en el Buesa contra el equipo culé. Ambos conjuntos buscaban confirmar buenas sensaciones.

Llull trata de irse de Larkin (euroleague.net)

El primer cuarto comenzó con los contendientes apuntados al fallo, a causa de una defensa bastante intensa y agresiva, en la que se buscaba la presión constante al rival. Sin embargo, el equipo blanco, dentro de esta dinámica, fue capaz de ir encontrando ventajas a través del bloqueo y continuación entre Llull y Ayón. Esto provocó un parcial de salida muy amplio que se fue hasta un 4-12 para los visitantes.

Esta situación provocó un tiempo muerto de Sito Alonso en el ecuador del cuarto y, a través del control del rebote ofensivo y gracias a una clara mejora defensiva, los baskonistas fueron capaces de devolver el parcial, liderados por Beaubois en ataque. Así se llegaba a un 15-14, tras una canasta de Hanga, que era contestada con otra de la plantilla rival, y acabando un primer período lleno de fallos con un 15-16.

Tillie lanza ante la oposición de Randolph (euroleague.net)

Fue en estos segundos diez minutos cuando el Madrid comenzó a anotar con más soltura. De hecho, el primer triple de su equipo llegaba de la mano de Thompkins, que ponía un 18-19 y abría la veda. El Baskonia, que encontraba más dificultades, seguía de cerca la estela merengue y, alternando momentos buenos con otros malos, era capaz de anotar parciales favorables, para así acercarse.

Primero, el Madrid se iba de 8 (20-28). Después, los vitorianos recortaban la diferencia, a causa de una falta y después técnica de Hunter. Hanga rubricaba el parcial con un mate, y 27-28. A partir de aquí, los triples y mates se volvieron protagonistas y, con un muy buen Randolph, las cosas quedaban favorables para el conjunto de Laso, a pesar de un triple en el último segundo de Laprovittola: 36-39. El Madrid ganaba ambos parciales y destacaba por su regularidad defensiva, en contraposición a los chispazos vascos (que, por otro lado, controlaban el rebote 22-19).

Video of Highlights: Baskonia Vitoria Gasteiz-Real Madrid

Tras el pase por los vestuarios, el dominio blanco no hizo más que acrecentarse: del resultado al descanso nos íbamos a un 36-46 de manera fulgurante, debido al nivel en su propia canasta, que hacía al Baskonia atascarse y no tener ideas claras; y también gracias a la circulación, que mostraba un buen equilibrio entre el juego interior y exterior. Taylor se hacía fundamental a lo largo del partido, quedando patente sobre todo en este lapso de tiempo: buena lectura de los espacios, generando situaciones de tiro muy fácil, y también una defensa excepcional sobre Larkin (el estadounidense se quedó en unos pobres 5 puntos, con horribles porcentajes).

Aunque el Madrid lograba que los de Sito no corrieran, los locales trataron de que la diferencia de diez no fuera definitiva, con Beaubois y Hanga tirando del equipo. Se llegaba a un resultado de 52-57 (52-59 al final del tercer cuarto). Pero los 20 puntos del francés azulgrana y la intensidad del húngaro volador no eran suficiente para dinamizar el ataque y generar ventajas que permitieran canastas fáciles. Por otro lado, la defensa tampoco serviría para frenar lo que vendría después.

Aquello a frenar sería el show que Doncic ofrecería en el Buesa. Tras una canasta de Hunter y un triple de Beaubois, los cuales dejaban el marcador en un 55-61, el joven base esloveno anotaría 7 puntos consecutivos de un talento genial. Primero con un rebote ofensivo complicadísimo; después, anotando un triple que ponía el 57-66; y, por último, realizando una de las mejores jugadas del año, en la que se pasaba el balón por debajo de las piernas (desde atrás) y anotaba una suave bandeja con dos defensores punteando. El resultado: un 57-68 y vuelta a la máxima diferencia (y todo gracias al chaval, que mostraba un dominio del juego impropio de su edad).

Taylir lanza en suspensión echándose hacia atrás (euroleague.net)

A partir de aquí las cosas se hicieron muy cuesta arriba para Baskonia, que dependía en exceso de Beaubois y la defensa de Voigtmann (que se iría con 10 puntos, 13 rebotes y 5 asistencias). El Madrid, que no tuvo el protagonismo de gente como Llull o Carroll (y Reyes y Rudy lesionados), hizo un gran trabajo colectivo, a destacar la gran defensa. Taylor y Doncic fueron los más destacados: 16 puntos para el americano y unos impresionantes 16 puntos, 9 rebotes, 6 asistencias y 30 de valoración para Luka. Al final, y aunque Baskonia lo intentaba como podía (pero con errores defensivos muy claros y un ataque sin ideas), las cosas acabaron con un 71-79.

La conclusión de la crónica sería que, tras el encuentro, el Madrid se muestra como un conjunto muy sólido y con las ideas claras, mientras que Baskonia va bajando el nivel poco a poco, como si el cansancio se hiciera dueño de los jugadores. Los blancos siguen primeros y los vascos se mantienen entre los ocho primeros, pero con peores sensaciones. De nuevo, Bargnani no tiene protagonismo, sea por su bajo nivel o por no jugar.

Estadísticas:

Estadísticas Baskonia (euroleague.net)