El Madrid se cura las heridas arrollando a Crvena Zvezda (98-68) en un gran partido coral

Tras tres derrotas consecutivas (Iberostar Tenerife, Galatasaray y Herbalife Gran Canaria) el Real Madrid se mostró más acertado que nunca, dejando sobre el parqué una primera mitad de enseño en la que endosó 63 puntos a un Crvena Zvezda que no dio señal alguna de intensidad defensiva durante los primeros 20 minutos.

Ayón estrenaba el marcador, antes de que Dangubid anotase dos entradas para dar la primera ventaja a los suyos. El acierto de Maciulis desde el exterior (9 puntos con 3 triples sin fallo) comenzaba a dar las primeras ventajas al Real Madrid, que se mostraba, además, infalible desde la pinura (12-8). Los serbios se mostraban incapaces de defender el pick&roll entre Llull y Ayón (5 asistencias en el primer cuarto para el mexicano) y los puntos crecían a una velocidad vertiginosa en el marcador de los blancos (21-16 min.6). Anthony Randolph se unía a la fiesta desde el exterior con dos lanzamientos que disparaban a los suyos (27-19) y provocaban el primer tiempo muerto de Radonjic con tres minutos por jugarse. El carácter del omnipresente Simonovic y la presencia en la pintura de Kuzmic (6 puntos) permitía que los suyos siguiesen en el partido a pesar de la incapacidad de su equipo para encadenar dos defensas seguidas con éxito. Parecía que la ventaja estaría por debajo de los diez puntos tras los primeros diez minutos, hasta que despertó Llull para anotar cuatro puntos consecutivos y servírsela entre las piernas a Ayón que cerraba un increíble 38-24 en el primer cuarto.

.@23Llull with an in-between-the-legs pass to @AyonGustavo, who completes the play with a dunk! NICE! #RMBCZV #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/k8mDGmKQoP