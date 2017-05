El mejor anotador de Europa, ¿recuerdas a Nick Minnerath?

Nick Minnerath, ex Obradoiro dominando en Europa

La vida está llena de segundas oportunidades, cuando los golpes embisten y ciegan tu mente, el duro trabajo y la constancia te hacen salir a flote. Esto lo sabe muy bien el jugador del que vamos a hablar en esta sección de baloncesto internacional.

Hablamos de Nick Minnerath, jugador nacido en Massachusetts en 1988 que actualmente se encuentra destacando en el baloncesto europeo y que tuvo un breve paso por Obradoiro en la temporada 2013/2014.