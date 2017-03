El mejor Baskonia de la temporada da un golpe sobre la mesa en Estambul (74-79)

El encuentro de hoy presentaba dos caras diferentes de la moneda dentro de lo que son los puestos de playoff. Mientras que Baskonia comenzó la competición como un tiro, los turcos lo hicieron de modo opuesto; sufriendo, de hecho, a manos vascas una dura derrota en la ida. La situación ha cambiado y los de Obradovic encaraban el partido como cuartos, esto es, cuatro posiciones por encima de los vitorianos.

Blazic trata de anotar, con Dixon delante (euroleague.net)

Y con el buen ambiente de revancha servido y el Sports Arena lleno hasta la bandera, los primeros compases del partido nos mostraban a ambos conjuntos con las muñecas agarrotadas. Bennet inauguraba el marcador con un triple, que era contestado por una canasta de Tillie con más de dos minutos jugados. Y, tras haber pasado el ecuador del cuarto, el marcador reflejaba un paupérrimo 7-4. Sin embargo, Fenerbahçe estaba mejor plantado defensivamente, y esto provocó una máxima de cinco: 11-6.

A partir de este momento, y con la entrada de Blazic y Luz, el partido dio un pequeño vuelco. Los vitorianos encontraron mayor acierto y, gracias a una presión que se extendía, incluso, hasta el campo contrario, fueron capaces de dar la vuelta al marcador: 13-14. 2-10 de parcial en dos minutos, de los cuales 7 eran del esloveno (empero, cometió 3 faltas muy rápidamente). De aquí a final de cuarto, hubo un intercambio de golpes, que se saldó con una mínima ventaja baskonista al llegar al tiempo de entre cuartos, gracias a un triple del base carioca en el último segundo (18-19).

Datome lanza con Tillie punteando (euroleague.net)

El segundo cuarto, que siguió la línea más animada de los últimos minutos, comenzaba con una canasta de Tornike Shengelia: 18-21. Los dos equipos empezaban a encontrar el acierto, y la igualdad se hacía dueña de este lapso de tiempo, con diversos cambios de liderazgo en el luminoso: 25-23; 25-26; 27-26; 30-32; y 35-34. Una jugada a destacar fue un matazo de Jan Vesely, en el 30-28.

Tras el 35-36, Baskonia apretó algo más los dientes. Eso, sumado a un mayor acierto de tres y a los numerosos errores locales, provocó un distanciamiento relativamente rápido en el marcador (35-43 al descanso, gracias a un triple de Hanga). Y, aunque el juego visitante era algo más individualista, las cosas le salieron bien. De hecho, si por algo destacaba el juego alavés en estos instantes en relación a su rival, esto era la calma. Fenerbahçe cometía muchos errores y jugaba elaborando poco sus jugadas.

Video of Highlights: Fenerbahce Istanbul-Baskonia Vitoria Gasteiz

Tras el pase por los vestuarios, las cosas siguieron mejorando para los de Sito Alonso, que anotaban dos veces y alcanzaban una máxima de diez: 35-47. A partir de aquí, el partido se endurecería mucho. Sin embargo, durante algunos minutos las cosas siempre fueron favorables a Baskonia, que contaba con un Larkin muy activo (terminaría el encuentro con 19 tantos).

Después de poner un 43-52 en el marcador, los turcos comenzarían su gran momento. Fue aquí donde Bogdan Bogdanovic se pondría la capa de héroe (acabaría con 26 puntazos ). Con muchos puntos saliendo de sus manos y dos triples de Mahmutoglu, lograban ponerse a dos (50-52). Y, con todo de cara para finalizar remontada, se encontraron con un Baskonia que hizo gala de una madurez casi impropia en la plantilla hasta la fecha. Toko participó bastante en estos minutos, hasta que llegó el final del tercer período y el marcador mostraba un 55-61.

Shengelia anota con la izquierda bajo el aro (euroleague.net)

Las defensas de ambos contendientes eran bastante agresivas, pero Baskonia era el equipo con mayor acierto. Y, con bastante calma, buena circulación y una planta (de plantarse) sólida atrás, volvían a hacer encajar un parcial negativo a los de Estambul, llegando incluso a tener otra renta de hasta 10 puntos, tras un triple de Tillie: 60-70. Luz y Blazic, que no habían tenido minutos los últimos meses, ayudaron sobremanera en todas las facetas del juego.

Fenerbahçe no se iba a dejar amilanar en su propia cancha y, con jugadas que solo pueden ser tildadas de épicas o heroicas (un mate bastante brutal de Bennet o un triplazo desde muy lejos de Bogdanovic son buenos ejemplos), iba, paso a paso, recortando la distancia, llegando a poner un 70-71. Pero Beaubois mostraba su frialdad y anotaba 5 puntos para dar una renta que aliviaba las expectativas de los suyos (70-76). Datome y Bogdanovic lo volvían a apretar y, tras un tiro libre de Larkin (74-77), Bennet tuvo un triple para empatar. Sin embargo, falló, propiciando un contraataque donde anotaría Tillie, dejando el definitivo 74-79.

Bogdanovic, genio y figura, el mejor del partido (euroleague.net)

Al final, los dos equipos nos han dejado uno de los mejores partidos de la temporada. No tanto por anotación, como por agresividad, ritmo, igualdad y momentos destacados. Baskonia, que había dado este nivel pocas veces esta temporada (de nuevo, sin Bargnani, el nivel mejora, lo cual anima el debate), ha mostrado unas credenciales bastante altas y da esperanzas a sus aficionados para remontar posiciones en la tabla. Fenerbahçe, por su parte, seguirá cuarto, pase lo que pase en los demás partidos. Su posición no cambia, aunque las sensaciones no sean las mejores posibles.

Estadísticas:

Fenerbahçe estadísticas (euroleague.net)