El Real Madrid aprende a nadar en el barro de Obradovic y será primero (61-56)

Bogdan Bogdanovic estrenaba el partido con un triple, contestado inmediatamente por dos triples consecutivos de Sergio Llull, que ponía el 6-3 en el marcador en los dos primeros minutos. Fenerbahçe empezaba buscando opciones desde el juego interior, con éxito, provocando un parcial de 0-6 frente a un Madrid que se atascaba desde los lanzamientos exteriores (5 triples intentados por solo una canasta de dos). El primer tiempo muerto de Laso cambió las tornas y, esta vez sí, buscando a sus hombres altos, el Madrid volvía a ponerse por delante (14-11) a 3:30 para finalizar el primer cuarto.

Obradovic probaba con una presión a toda pista sobre Llull, pero eso no impedía que el balear se apuntase su octavo punto, superando claramente a Dixon. El base americano, totalmente fuera del encuentro en los primeros minutos. Rudy Fernández salía, como de costumbre, muy activo desde el banco, y con un robo se anotaba una bandeja fácil para ampliar la renta en el marcador, que Dixon reduciría con dos tiros libres para cerrar el primer cuarto con un 20-16.

Voló Luka Doncic para recoger el fallo de Rudy y convertirlo en dos puntos con este mate.

