El Real Madrid da de su propia medicina a Olympiacos en El Pireo (73-79)

Sergio Llull y Anthony Randolph anotaron 21 puntos cada uno para liderar la anotación

Un sorprendente Nikola Milutinov (22 años) fue el máximo anotador de los suyos con 18 puntos.

Abría Papanikolaou el marcador con una canasta en reverso tras el primer minuto de juego. El Madrid respondía con un parcial de 0-4 y se mostraba muy activo en defensa, aunque los rebotes ofensivos hacían que Olympiacos encontrase el camino hacia el aro en los primeros minutos (10-8 min. 4). Ambos equipos intentaban correr y desajustar las buenas defensas marcadas al inicio (todas las miradas puestas sobre Llull y Spanoulis) y a pesar de ello, el Madrid no terminaba de sentirse cómodo. Milotinov se aprovechaba de la atención sobre los exteriores griegos para hacer daño en la pintura (9 puntos y 3 rebotes ofensivos en los primeros 6 minutos) y hacer que Olympiacos lograse una pequeña renta de 16-10. El descanso del joven pivot serbio (22 años; 2,12) no terminaba con los problemas en el rebote del Real Madrid (permitiendo 8 ofensivos) y el parcial ascendía a 8-0 antes del tiempo muerto de Pablo Laso. El Real Madrid salía con otra cara, y devolvía el golpe con un parcial de 2-9 comandado por Anthony Randolph y Llull, quien, con un triple marca de la casa, cerraba el primer periodo poniendo el 20-19 en el marcador.

Otello Hunter se estrenaba ante su exafición (que le dio una gran bienvenida en la presentación) poniendo al Real Madrid por delante tras muchos minutos, pero no tardaría Green en responder. Anthony Randolph seguía haciendo daño, tanto en defensa, colocando su tercer tapón en apenas 8 minutos como superando a sus rivales en el balance defensivo para anotar en transición. Olympiacos se ahogaba desde el exterior (2/12 en triples) y además de ver cómo el Madrid recuperaba el ritmo de partido, Sfeiropoulos tenía una dura discusión con su jugador Khem Birch tras cinco minutos de juego de este.

El Madrid, no terminaba de hacerse con el control del partido, ya que, solucionado el problema en el rebote, las pérdidas (9), además del desacierto en el triple (2/8) eran una gran losa. Randolph era el único que veía el aro con claridad y con un triple ponía al Madrid con dos de ventaja, pero ahí estuvo Lojeski para responder y poner el 31-30 (min. 17). De nuevo los griegos lograban llevar el partido al barro, con ataques muy largos y molestando en el rebote para evitar correr a los de Laso, que sin embargo conseguían obtener otra pequeña ventaja de 35-37 tras un triple frontal de Thompkins (precisamente en una de las pocas transiciones que les permitieron). Dos tiros libres de Agravanis empataban el partido a 37 tras los primeros 20 minutos.

De nuevo era Papanikolaou el primero en anotar, esta vez con un triple, nada más empezar el tercer cuarto. Aparecía también Spanoulis con su primeros puntos del partido para poner el 6-0 de salida para los locales. Taylor no fallaba solo desde la esquina y se convertía en la respuesta (43-40 min. 23). En el siguiente ataque, el sueco robaba el balón y cuando se disponía a correr el contraataque, recibía una zancadilla de Spanoulis (no pitada), que acabó con Mantzaris anotando el triple liberado ante la incredulidad de Laso. Los minutos pasaban y el Madrid no encontraba su ritmo, pero la gran noticia era que, pese a ello, seguían muy vivos en el encuentro, logrando ponerse por delante de nuevo en el minuto 28 tras 5 puntos consecutivos de Sergio Llull. Unos grandes minutos defensivos de los blancos les permitían incluso ampliar la renta para ponerse por delante (54-58, máxima hasta el momento) a falta de un cuarto. El Madrid aguantaba en El Pireo un partido muy “a lo Olympiacos”.

Dos tiros libres de Doncic seguían aumentando la ventaja del Real Madrid ante un Olympiacos que había aumentado un punto un punto la intensidad en este arranque. Papapetrou encontraba vía libre al aro y con un matazo despertaba a su público en el momento más indicado. Randolph seguía aprovechando su gran acierto para apagar el fuego griego con cuatro puntos consecutivos, los dos últimos tras un increíble “fade away”. El Madrid aprovechaba el desacierto de los locales (solo 4 puntos en los primeros 4 minutos), pero no conseguía cerrar el encuentro. Green se aprovechaba de un nuevo rebote ofensivo para poner el 60-66 a 5 minutos para el final, justo antes de que Hunter volviese a poner la máxima de 8 tras finalizar el alley-oop lanzado por Llull. El balear se hacía por fin con el control del ritmo y con otra asistencia para el pivot americano y una “bomba”, ponía el 63-72 a 3 minutos para la conclusión del encuentro.

Olympiacos no se iba a rendir y eso lo sabía hasta el último hombre de la expedición madridista. Mantzaris, con una penetración y Spanoulis, con un triple, golpeaban en apenas unos segundos para volver a poner el encuentro en un puño. Olympiacos entraba en ese “trance” que le permitía remontar y poner el 70-73 y balón para empatar el encuentro, pero el fallo de Spanoulis en la penetración permitió al Madrid correr, anotando Llull su punto 21 del encuentro.

El escolta griego la pedía de nuevo y, esta vez sí, conseguía sacar los dos tiros libres. Anotaría solo uno, para poner el 71-75 a falta de 28 segundos para la conclusión. La presión la tuvo entonces Anthony Randolph, a quien no le tembló la muñeca, ni para poner el 71-77 ni el 73-79 definitivo con el que el Real Madrid se asegura estar entre los dos primeros de esta Euroliga.

Tras el partido, el MVP, Randolph, habló sobre la clave del encuentro: “Hemos controlado las pérdidas y el rebote en la segunda parte”

Pablo Laso, confirmó a su jugador: “Hablamos sobre la posesión del balón al descanso. En la primera parte condecimos demasiados rebotes ofensivos y pérdidas, cuando conseguir controlar el rebote estuvimos mejor, logramos tener buen movimiento para conseguir esta gran victoria.”