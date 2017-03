El Real Madrid domina un Clásico en el que el Barça Lassa tocó fondo (85-69)

Empezaba fortísimo el Real Madrid con un parcial de 6-0. Randolph y Maciulis golpeaban primero ante un Barcelona Lassa que no vería aro hasta que Perperoglu anotase tras 3:30 de juego (3-2). Ninguno de los dos equipos se sentía cómodo en ataque, con minutos de auténtico desastre por parte de ambos equipos. En medio del atasque, aparecía Llull con 5 puntos consecutivos y una asistencia para el triple de Carroll que ponía la primera brecha del encuentro (14-7). El relevo de Perperoglu en el Barça lo cogía Koponen, con dos triples consecutivos, pero Llull veía de nuevo el hueco para colarse y anotar el 2+1. Más allá del espectáculo que estaba dando en ataque, el balear dejaba su sello atrás con un taponazo a Diagne cuando el pivot iba a machacarla.

Cuatro puntos consecutivos de un hiperactivo Randolph ponían por primera vez la decena de diferencia (21-11) con un minuto por jugarse del primer cuarto. En él, Claver se hacía fuerte ante Doncic al poste bajo y el esloveno hacía lo propio con Diagne desde el exterior (sacando la falta y anotando un tiro libre) para cerrar el primer cuarto (22-13).

El choque de estilos, al igual que en el anterior clásico de Liga Endesa, estaba muy presente. Si el final del primer cuarto acabó a ritmo blanco, en la reanudación los de Bartzokas conseguían frenar la ola ofensiva para reducir distancias (22-17). Un triple de Vezenkov provocaba el tiempo muerto de Laso tras un 0-7 de salida blaugrana, con el Madrid en blanco tras más de 3 minutos de juego. Otello Hunter rompía la sequía con dos tiros libres, seguido de un tiro de media distancia de Thompkins que animaban a los suyos. Sin el acierto de otros días, el Madrid era capaz de aguantar la renta con grandes defensas interiores (cuatro pérdidas de Tomic en la primera parte). Dos matazos a placer de Doncic y Hunter volvían a dar tranquilidad a los de Laso, contrastando con el enfado monumental de Bartzokas. Tomic se estrenaba con un gancho, pero un 2+1 de Ayón terminaba de desquiciar al entrenador heleno, que recibía la técnica y permitía al Madrid alcanzar la máxima hasta el momento (37-25).

El Barcelona se hundía por su propio peso (al descanso, solamente Perperoglu y Koponen habían anotado más de una canasta) y como muestra de ello, no eran capaces de lograr nada mejor que un tiro de media distancia de Diagne (fallado), en un ataque de 4 contra 5. Georgios Bartzokas, fuera de sí, terminaba de hundir el barco recibiendo la segunda técnica y se encaraba con Lamónica antes de abandonar el Wizink Center bajo una tremenda pitada (min. 18). El colmo lo pondría Sergio Llull, anotando de nuevo sobre la bocina en un triple que sonó a flecha clavada en un rival casi muerto, más allá incluso del resultado (41-27).

