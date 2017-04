El Real Madrid se clasifica para la Final Four con un Thompkins decisivo

De parcial en parcial. El primer cuarto fue un intercambio continúo pero no de canastas si no de parciales. Comenzó muy centrado el Darussafaka con un 5-0 dejando sin anotar al Madrid casi dos minutos. Pero el Madrid reaccionó de la mano de Llull y Randolph para endosar un parcial de 11-0 que provocó el primer tiempo muerto de David Blatt.

Las instrucciones del reputado entrenador surtieron efecto y los turcos se anotaron ahora el parcial de 7-0 con especial protagonismo de Wanamaker. Pero otra vez Llull y Randolph se pusieron las pilas y el 9-0 fue para los blancos. Aun quedó tiempo para una nueva racha con un 5-0 para los locales.

En este primer cuarto el duelo claro fue Wanamaker con 10 puntos y 10 de valoración contra Sergio Lull, 10 y 11, un Randolph muy centrado, 7 puntos y 12 de valoración. La igualdad del 21-24 del primer cuarto era por el poco acompañamiento del resto de los jugadores del Real Madrid (solo 4 puntos) y la no aparición de jugadores claves de Darussafaka como Clyburn y Wilbekin.

Un protagonista inesperado. En el segundo cuarto Trey Thompkins decidió recordar al jugador que arrasaba en Euroliga antes de que lo fichara el Real Madrid. El estadounidense anotó 9 puntos en este cuarto, bien acompañado por Doncic y el infalible Randolph (5 de 5 en tiros de campo en la primera parte) con 4 puntos cada uno. Los locales solo sobrevivían a base de tiros libres: 12 de 13 en la primera parte y 7 convertidos en el segundo cuarto.

Los blancos salieron intensos en defensa en la segunda parte pero Wanamaker, haciendo la guerra por su cuenta conseguía que las distancias no fueran muy grandes y cuando se le sumaron Wilbekin y Anderson para un parcial de 8-0, los turcos se acercaron a tres. Pero un oportuno triple de Taylor provocó que ese fuera su menor diferencia en este cuarto.

Volvieron a aparecer Randolph y el hoy decisivo Thompkins, mientras ese veterano que acaba de cumplir la mayoría de edad llamado Luka Doncic comenzaba a adueñarse del partido.Wonder Boy, como siempre, aportaba en todas las facetas y ya llevaba 17 de valoración.

También Rudy Fernández aparecía en la intendencia, mientras que por el bando local, exceptuando algún fogonazo de Anderson y los intentos de Wilbekin de meterse en el partido, Wanamaker se encontraba muy solo con 21 puntos a esas alturas.

Todo esto permitía al Madrid mantener ventajas de entre 9 y 7 puntos cuando llegó la jugada definitiva a falta de 18 segundos para terminar el tercer cuarto. Una falta de Harangody a un triple de Carroll llevó aparejada una técnica que se convirtió en 5 tiros libres anotados por el escolta mormón y dos mas de Doncic en la posesión. 14 de ventaja para empezar el último cuarto.

Darussafaka no quería rendirse pero el Madrid comenzó con una canasta de Thompkins y un triple de Rudy. Cuando creían acercarse los blancos respondían siempre, ahora con un triple de Carroll, luego con una gran asistencia de Doncic para canasta de Ayón.

Aún quedaría tiempo para la emoción, puesto que los jugadores del Madrid se relajaron antes de tiempo y con el despertar de Wilbekin los turcos se pusieron a 8 puntos a falta de 2:32.

Como dato totalmente sorprendente a estas alturas, los blancos no llevaban ni un solo rebote ofensivo. A pesar de los escasos 3 minutos y medio de Felipe Reyes, un equipo con Randolph, Ayón, Hunter, Doncic jugando por fuera, es algo casi inexplicable.

El increíble Llull, en un partido donde no estaba entre los más destacados, volvió a aparecer cuando Darussafaka se había puesto a 6 con un canasta de Clyburn. Su dos más uno tras un jugadón fue ya definitivo. Y por fin el Madrid cogió sus dos únicos rebotes ofensivos por medio de Thompkins y Ayón cuando los turcos iban a la desesperada y haciendo falta al mejicano para llevarlo a los tiros libres.

Eliminatoria quizás más dura de lo esperada para el actual campeón de la Liga Endesa contra un equipo muy bien armado por un gran entrenador y con una estrella rutilante como Wanamaker que se fue hasta los 25 puntos en el partido de hoy. Pero en el momento clave los blancos han demostrado su superioridad ganando los dos partidos en Turquía y con bastante solvencia en el partido de hoy. Decisiva aportación de un Trey Thompkins, del que a veces nos olvidamos de que está en la plantilla, y con el espectacular saber estar de Luka Doncic que fue el más valorado con 21 puntos.

