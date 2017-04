El Real Madrid se complica, pero conquista Estambul y se pone a tiro de la F4 (81-88)

Clyburn anotaba el primer triple desde la frontal en el primer ataque de su equipo. Fue a la tercera, Taylor el que puso el 3-2 tras rebote ofensivo. El Madrid tanteaba el terreno en un partido vital para sus aspiraciones, pero su cara era bien distinta a la de los primeros partidos. Empezando por la de Luka Doncic, que en el primer balón que recibió logró su primer triple de la serie. Tras dos partidos flojos, titular; en apenas 3 minutos de juego, el nudo estaba desatado (acabaría con 8 puntos y 13 de valoración el primer cuarto). Los blancos mostraban una circulación en ataque que nunca se vio en los primeros partidos y Llull, tras la asistencia de Doncic, ponía el 9-14 tras otro lanzamiento exterior. Los turcos se encomendaban de nuevo a Zizic, que anotaba 6 de los primeros 11 puntos de su equipo, pero enfrente tenía al mejor Madrid de la serie, que en un visto y no visto endosaba un parcial de 0-11 que ponía el 11-25 tras 8 minutos de juego. Y todo ello, sin rastro de Brad Wanamaker. Cada uno de los jugadores blancos se convertía en una amenaza en ataque. Además, la intensidad defensiva permitía robar hasta 4 balones, mediante los cuales el Madrid dio el primer golpe sobre la mesa, demostrando por qué ha sido el mejor equipo durante la fase regular. Los turcos aguantaban el golpe, respondiendo un parcial de 6-0 justo antes de que Rudy Fernández, con un tiro libre, cerrase el mejor cuarto del Real Madrid en esta serie (17-26).

El único problema sin solucionar de los de Laso tenía nombre y apellido. Ante Zizic seguía siendo el gran dominador en la pintura y con 9 puntos volvía a meter a los suyos en el encuentro (20-26, min 11). Pero el Madrid no bajaba la intensidad y dominando la lucha por el rebote conseguía segundas oportunidades que les permitía volver a superar los dos dígitos. Carroll se apuntaba dos triples seguidos para poner la máxima hasta el momento (22-34) y su puntería contrastaba con el 1/8 que, de momento, condenaba a los de Blatt, que además veían como Wilbekin se retiraba, lesionado. La renta aumentaría hasta el 27-41 y los de Laso mantenían la velocidad de crucero, aunque de nuevo recibían un toque de atención, esta vez en forma de 6-0. Pero la muñeca de Carroll estaba suelta y con otros 5 puntos seguidos (11 en este cuarto) apagaba el ímpetu de Darussafaka, que veía como el Real Madrid ampliaba su ventaja al descanso (33-46).

Doncic se apuntaba una nueva canasta tras palmear el fallo de Ayón en el rebote ofensivo y mantenía a su equipo con la intensidad de la primera mitad. Aparecía Gustavo Ayón para asegurar cerca del aro y frenar la intensa salida de los turcos, comandados por Wilbekin. Un triple de Anthony Randolph, en su versión martillo pilón, elevaba la renta al 37-55 en el ecuador del tercer cuarto. Darussafaka sobrevivía a base de pequeños destellos individuales y de responder cuando parecía que peor tenía las cosas. De nuevo, parcial de 8-0 que, aunque no terminaba de meterles en el partido, impedía que el Madrid lo rompiese. De nuevo, Carroll hacía de bombero con otros dos lanzamientos, en una noche infalible para él desde la larga distancia (5/5), para poner el 47-64. A pesar de todo, mejoraban los locales desde el triple, con Wilbekin a la cabeza. Ayón ejercía de director de juego, dando un clínic desde el poste bajo, los blancos volvían a recuperar sensaciones, aún sufriendo en defensa. De nuevo Wilbekin daría la puntilla con un triplazo que ponía el 58-70.

