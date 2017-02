Españoles por la Euroliga: Llull, MVP; Reyes, histórico; Colom, dulce sorpresa

Repaso de los españoles en Euroliga

La próxima semana la Euroliga descansa y nos detenemos para hablar sobre el papel desempeñado por los españoles en la presente campaña, después de 21 jornadas.

Comenzamos nuestro repaso a la Ciudad Condal y allí nos esperan Navarro, Claver y el lesionado Ribas.

Empezaremos por este último. El pasado 26 de octubre, en la tercera jornada, Pau Ribas se produjo la rotura completa del tendón de Aquiles y estará de baja toda la temporada. Así que tan sólo le podemos desear una próspera recuperación y que la Euroliga le seguirá esperando para que aporte todo el baloncesto que lleva dentro, que es mucho.

Este verano llegó a Barcelona Víctor Claver procedente del Lokomotiv Kuban donde cuajó una magnífica temporada, ya que los de Krasnodar llegaron hasta la Final Four de Berlín y el valenciano fue uno de los protagonistas del equipo durante ese año.

Esta temporada no está logrando los números del pasado curso. El ala pívot de Valencia promedia 5.7 puntos y captura 4.2 rebotes en los 22 minutos que está en pista llegando a 8.2 de valoración. Unas cifras lejanas de sus posibilidades pero a pesar de ello, Bartzokas sigue teniendo su confianza ya que Claver ha sido titular en 14 de los 18 partidos que ha disputado esta Euroliga.

Navarro ante el CAI Zaragoza (ACB Photo)

Para terminar nuestro repaso en Barcelona hemos dejado a Juan Carlos Navarro.

No aportamos nada nuevo si decimos que Navarro no es el que era, pero su presencia en un equipo huérfano de referentes en este momento, quizá se antoja más necesaria que nunca como se demostró esta misma semana anotando 17 puntos en la nueva visita fallida del Barcelona a Kaunas. El máximo anotador en toda la historia de la Euroliga, siempre está dispuesto para tomar las riendas del equipo allí y en el momento que se le requiera.

Sus números por supuesto que están lejos de los dígitos que nos tenía acostumbrado; promedia 6.9 puntos, 1.5 rebotes y 2.2 asistencias por encuentro. Sólo ha disputado 11 partidos en los que ha promediado 5.1 de valoración 16:46 minutos de juego.

El catalán sigue siendo casi infalible anotando el 92.3 % de tiros libres que lanza.

La clave para que Navarro mejore está en su salud, en el momento que las lesiones se alejen de él y le dejen desarrollar su juego, volverá a aportar al equipo para intentar remontar posiciones en una Euroliga donde las cosas no están saliendo como los de Bartzokas pensaban.

Colom bota defendido por Pangos (Euroleague)

Continuamos viajando hasta las lejanas tierras de Kazan. Allí juega nuestro único representante en el extranjero; el base Quino Colom. De momento con su equipo, el Unics Kazan, lucha por no ser uno de los colistas de la competición y en estos momentos son 13º con 7 victorias y 14 derrotas. El andorrano está siendo la dulce sorpresa con unos números de auténtico protagonista: 11.1 puntos, 3.8 rebotes,

5.4 asistencias, 14.3 de valoración en los 27 minutos que está en pista.

Su mejor partido fue el pasado 22 de diciembre cuando se enfrentaron al Zalgiris y obtuvo una valoración de 25. Su tope anotador lo logró en casa frente a Baskonia y llegando a los 23 puntos. Una de sus principales virtudes es su visión de juego y el número de asistencias que reparte a sus compañeros. El 12 de enero, en el Basket Hall de Kazan repartió nada menos que 12, su mejor marca personal en este apartado del juego.

Para finalizar diremos que Quino está disputando su primera Euroliga, motivo por el cual su actuación se puede calificar de más que meritoria, aunque ha llegado en un momento muy maduro en su trayectoria profesional.

En un largo vuelo llegamos a Vitoria-Gasteiz. Allí tenemos a Ilimane Diop que aunque senegalés de nacimiento tiene doble nacionalidad, hecho que ya le ha permitido haber sido uno de los preseleccionados este pasado verano por Scariolo para las Olimpiadas de Rio.

(Foto: Juan Carlos García Mate ©)

Podemos decir que esta temporada es en la que Diop se está doctorando en la Euroliga. En casi todos los aspectos del juego y estadísticas ya ha alcanzado los números de la pasada campaña. Está promediando más de 3.3 puntos , 2.7 rebotes y 3.3 de valoración por encuentro en los 12 minutos que está en pista.

El pasado 23 de diciembre disputó su mejor partido en sus 4 participaciones en la Euroliga. Llegó a las dobles figuras con 10 puntos y 10 rebotes. La pena fue que los de Sito Alonso sucumbieron ante al Panathinaikos de Xavi Pascual.

El pívot baskonista ha evolucionado, en especial bajo la tutela de Sito Alonso que en estos temas de dar oportunidades a los jóvenes, es un maestro. Todavía tiene margen y partidos para que llegue más alto y gane protagonismo en una posición muy disputada con Bargnani y Voigtmann como compañeros en la pintura.

Terminamos nuestro viaje tomando el AVE y llegando a Madrid. Allí nos esperan Llull, Rudy y Reyes.

Antes de comenzar a analizar a estos tres jugadores, diremos que Alex Suárez estaba incluido en el roster del equipo para la presente Euroliga, pero el ex de la Penya no ha llegado a debutar en dicha competición. Tampoco en la liga doméstica ha tenido muchas oportunidades de demostrar su valía, tan sólo ha participado en 7 partidos, jugando una media de tan sólo 6 minutos en los 18 partidos que ha disputado el Real Madrid en liga. El ex de la Penya y de Bilbao Basket había logrado hacerse un hueco en la liga ACB y este verano fichó por los de Pablo Laso pero ha tenido muy pocas oportunidades de jugar. Esperemos que el de Mahón cuente con más minutos para continuar con su evolución como jugador profesional.

Rudy Fernández está disputando su sexta temporada en el Real Madrid. No está siendo la mejor de todas, pero sí que se está especializando en el tiro de tres. Es el

12º jugador que más lanza desde la línea de 6,75. A pesar de que sus números puede que no sean tan espectaculares como en otras temporadas, está promediando 8.4 puntos, 3.8 asistencias, 3.3 rebotes y 1.3 robos de balón; valorando 10.7 tantos.

Felipe Reyes es una leyenda viva de la historia de la Euroliga. Esta misma temporada se ha convertido en el cuarto máximo anotador de la Euroliga y a menos de 200 puntos del tercero que es Marcus Brown. Dicha clasificación la encabeza Navarro seguido de Spanouliss. El capitán promedia 6.8 puntos, 3.1 rebotes con una valoración de 8.6 en los escasos 15 minutos que juega.

Video of Highlights: Brose Bamberg-Real Madrid

Si hubiera un título de MVP a los españoles en la Euroliga, este se lo llevaría el escolta Sergio Llull. El de Mahón está realizando una temporada magnífica. Ha sido el MVP de noviembre y el de la jornada 7; es el tercer jugador que más puntos promedia de la Euroliga, después de Langford y De Colo, y también el tercero en porcentaje de asistencias por partido de toda la competición, detrás de Teodosiv y Spanoulis.

Promedia 11.4 puntos, 6.1 asistencias, 2.2 rebotes y casi 1 robo de balón, llegando a 17.2 en valoración. Pero su valor en el equipo va más allá de lo que nos indican las estadísticas. Canastas ganadoras en los momentos finales como la anotada en Bamberg a falta de menos de un segundo ha logrado varias, tanto en Euroliga como en la ACB.

Llull está realizando una Euroliga a un muy alto nivel. En 10 de las 21 jornadas disputadas hasta el momento ha llegado a una valoración mínima de 18 tantos. Si nos fijamos en la anotación, todavía es mejor. Salvo en sus visitas a Kaunas y a Vitoria, siempre ha anotado por lo menos 12 puntos.

Sobre el autor Guzmán Villardón @blog24segundos Antiguedad: 4 meses 1 semana #Contenidos: 15 Total lecturas: 21,775