Espectacular canasta ganadora sobre la bocina en instituto en USA (VIDEO)

Os pongo en situación: partido entre Central Minnesota Christian y North Woods de cuartos de final del Estado de Minnesota (en categoría equivalente a junior en España). North Woods domina en los últimos segundos 49-51 pero un rebote ofensivo de su rival empata el partido sin apenas tiempo para jugar. Y ocurre lo imposible...54-51 gracias a esta inverosimil canasta:

(no hacer caso a los rótulos con el resultado del encuentro)

Cade Goggleye drains the game-winning buzzer-beater to win it for Central Minnesota Christian in the Minnesota state quarterfinals. #SCtop10 pic.twitter.com/6F3G8tL1Y2