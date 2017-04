Festival anotador de Jaycee Carroll para cerrar una excelente fase regular (97-80)

Desde el principio se sintió que era un partido que estaba más enfocado como “entrenamiento”, ya que ninguno de los equipos se jugaba nada en la clasificación. Empezaron más fuertes los turcos desde la defensa, y ello permitió que el Real Madrid no anotase durante los primeros 3 minutos de encuentro. Randolph empataba a la primera canasta de Brown para poner el 2-2, con ambos equipos muy atascados en los ataques. Ayón era el encargado de mantener a su equipo en el incio del partido, marcando el camino tanto en ataque, como en defensa (4 puntos, 3 rebotes y 2 tapones). El Madrid iba carburando y con un triple de Llull conseguía un 12-8 a falta de 3 minutos para el final. Ambos equipos iban encontrando el camino al aro y, tras una gran jugada de Taylor que acabó en mate, Efes endosó un parcial de 0-6 para finalizar el primer cuarto con una ventaja de 16-21.

Deshaun Thomas aumentaba el parcial con una penetración en la primera jugada que daba el primer aviso a un Madrid que no podía volver a salir sin intensidad. Otro triple del ex barcelonista puso la máxima hasta el momento (18-25) justo antes de que apareciesen Carroll y Draper para anotar dos triples consecutivos que forzaban el tiempo muerto de Perasovic. El base anotaba de nuevo a la contra y devolvía así el parcial de 0-8 endosado por los turcos minutos antes, que era cortado por un triple de Heurtel (26-29).

Con Doncic y Draper a los mandos, el Madrid se encendía y la grada le acompañaba, aumentando la temperatura en el Wizink Center con una ovación a Andrés Nocioni en su salida a pista. El argentino transformó una gran asistencia de Doncic en un triple que la grada celebró como un gol en el primer balón que le llegó a las manos (31-31). El duelo por el ritmo del partido entre Thomas Heurtel (9 puntos y 3 asistencias) y Draper (7 y 1), lo mejor del segundo cuarto. El Madrid conseguía correr gracias a la defensa y aprovechando un 3-1, lograba ponerse por delante (35-33) a falta de 1:30 para el final del segundo periodo. Un triple de Brown ponía uno arriba a Andolu Efes con medio minuto para el final y en la siguiente jugada anotaría Ayón tras dos rebotes ofensivos para poner el 37-36 al descanso.

Dontaye Draper anotaba un triple en el primer ataque del segundo cuarto para colocarse como máximo anotador del partido (10 puntos) y Felipe Reyes pondría la máxima desde el psote bajo (42-36). Efes respondía con un parcial de 0-7 que les devolvía la ventaja, pero ahí estaba de nuevo Draper para golpear desde fuera (45-43). La zurda de Thomas seguía manteniendo a los suyos en el aro contrario, pero el Madrid ponía una marcha más para, con un “coast-to-coast” de Randolph, volver a poner una pequeña distancia (53-48). Efes volvía a reaccionar colocándose con un punto de ventaja apenas dos minutos después y es que, cuando Heurtel logra llevar el partido a su caos particular, no hay quién le frene (55-57). El Madrid intentó dar un último empujón para lograr aumentar la renta, pero se quedó en 62-60 tras un gran “pick&roll” entre Granger y Dunston en el último suspiro. Con los secundarios, el Madrid seguía mandando en el marcador.

Randolph takes off and detonates the dunk!! #RMBEFS #7DAYSMagicMoment #GameON pic.twitter.com/iPVS3T8dIt