Guía ANGT L'Hospitalet 2017: Análisis de los equipos, jugadores a seguir, calendario

Este viernes 6 de enero empieza la 38ª edición del Torneo Junior Ciutat de L’Hospitalet, bajo el pseudónimo de Adidas Next Generation Tournament desde que Euroliga patrocina este circuito. ¿El premio para el vencedor? Un billete para la final del ANGT que se celebrará en Estambul los mismos días que la Final Four de la Euroliga.

WEB DEL ANGT L'HOSPITALET

TODOS LOS EQUIPOS

HORARIOS Y RESULTADOS

CLASIFICACIONES

Este año no habrá la presencia del que fuera campeón en las pasadas tres ediciones, el Real Madrid, ni clásicos del torneo como Estudiantes, Unicaja o el Sevilla, ya que estos equipos disputarán el torneo en Coín (Málaga), del 10 al 12 de febrero, pero aún así hay muchos equipos que traen auténticas perlas. Gracias a la información aportada por muchos de los colaboradores de Solobasket, sacamos una amplia previa del torneo, con los jugadores destacados y equipos a seguir:

GRUPO A:

F.C. Barcelona: ¿a la tercera va la vencida?

Después de perder las dos últimas finales ante el eterno rival y sin la participación de Real Madrid en el torneo, los blaugrana son claros candidatos al título. Aunque perdieran la última edición del torneo de Hospitalet, cabe destacar que el bloque del año pasado ganó la Final Four u18 que se celebró en Berlín, y es que en aquel grupo liderado por Eric Vila (ahora en el baloncesto universitario norteamericano), había mucha calidad; sin ir más lejos, Aleix Font, Rodions Kurucs, Maxim Esteban, Automane Diagne y Pol Figueras ya están disputando minutos de calidad en Leb Oro.

Video of Sergi Martinez - 2016 FIBA U17 World Championships

Pero en ese equipo también había un junior de primer año con uno de los roles más importantes: Sergi Martínez, también en dinámica con el Barça B, se postula como uno de los candidatos a MVP del torneo. Martínez viene de hacer un Europeo u18 muy completo, donde ha sido el líder de la selección española conjuntamente con su ex-compañero Aleix Font, logrando unos promedios de 16.2 puntos y 9.3 rebotes; en la última edición del torneo del Hospitalet, Martínez también terminó con similares guarismos, lo que demuestra que es un jugador consistente. La única duda que hay sobre el jugador catalán es la posición donde debe jugar: con sus dos metros justos, Sergi está trabajando para adaptarse a la posición de alero (donde sufre en la Leb Oro), pero en torneos como este, podrá jugar perfectamente 4 o incluso de 5. Es agresivo, no tiene miedo y pelea cada balón suelto.

Video of Arnas Velicka - FIBA World Championship U17

La segunda espada de este Barça debería ser el base Arnas Velicka, jugador que también estaba teniendo minutos en Leb Oro hasta que se produjo el fichaje de Víctor Sada. El lituano (fichado este mismo año) tiene una facilidad para desbordar pasmosa, lee con solvencia las situaciones de 2c2, y por si fuera poco, se trata de un base de 1.92 y brazos largos. Su único “pero” son sus días irregulares en el tiro exterior; aún así, no es un jugador que se esconda, como ya demostró en el Europeo u18, donde anotó un triple en el último segundo ante Rusia para avanzar a semifinales.

Martínez y Velicka tendrán en el croata Luka Samanic y el montenegrino Nikola Zizic sus escuderos de lujo, ambos de juniors de primer año (2000). El primero es otro nuevo fichaje y uno de los mejores prospects de su generación, pues se trata de un jugador exterior de 2.08 con una envergadura interminable; Samanic es un jugador con mucha movilidad y facilidad para taponar, y aunque su mecánica de tiro no sea la mejor, se muestra efectivo de cara al aro. De otro lado, Zizic cumple ya su tercera temporada en la disciplina azulgrana, habiendo disputado minutos en el mismo torneo del Hospitalet siendo cadete de primer y segundo año; se trata de un pivot zurdo que, aunque no destaque en una faceta del juego en concreto, siempre está sumando para el equipo. Finalmente, los blaugranas pierden presencia sin el gigante Automane Diagne, pero la progresión del italiano Omar Dieng está siendo notable; el pívot de primer año y de 2 metros aportará físico y intimidación, un aspecto vital en los esquemas de Alfred Julbe.

En la batería de jugadores exteriores también encontramos jugadores interesantes, como el base de segundo año Raimón Carrasco, que el año pasado siempre cumplió en la sombra de Figueras, Andrija Marjanovic, un combo con mucha calidad y minutos pero que no termina de explotar, y David Font (hermano de Aleix), que aportara frescura y tiro exterior des del banquillo.

Los culés van a por la primera plaza de grupo, y a por el título.

Herbalife Gran Canaria: los insulares vuelven al torneo con un Faye que asusta

Después de 5 años sin participar en ningún Next Generation Tournament, Gran Canaria participara de nuevo en el torneo de Hospitalet, donde ya compitió en 2010. Del roster de los pío-pío destaca la presencia del junior de primer año Biram Faye, el que fuera la sensación de los campeonatos de España cadete y junior el año pasado, recibiendo el trofeo de MVP en ambos casos. El jugador de origen senegalés tiene un físico de jugador de élite, mide 2.08 y tiene unos brazos interminables; Faye es un competidor nato y no es el típico que domina tan solo por físico, pues tiene tacto cerca del aro, un dominio de balón más que aceptable y un tiro de media distancia cada vez mejor. En la final del campeonato cadete, que se celebró en Andorra, Faye anotó 26 puntos y capturó 31 rebotes para terminar con 51 de valoración (aún así, su equipo perdió ante Estudiantes).

Video of Highlights BIRAM FAYE (´00). Gran Canaria.- MVP Cpto.España U16 y U18 (BasketCantera.TV)

Faye se complementará con el polaco Aleksander Balcerowski (también de primer año), la torre del torneo con 215 centímetros; el pívot no tiene problemas en jugar de cara al aro que ha mejorado notablemente en su coordinación, convirtiéndolo así en un prospect muy jugoso. Aún así, le faltan recursos y kilos, pues en posiciones cercanas al aro y contra rivales más fuertes sufre. Los pívots serán complementados por dupla nacional Javi López (1999) – Paulo Rodríguez (2000) también darán mucho de que hablar. El primero es un base con buen tiro exterior y gran capacidad para llevar las riendas del equipo, siendo uno de los playmakers más maduros de su generación, mientras que el segundo aporta intangibles y no necesita balón para rendir. Finalmente, también se debe observar con lupa el rendimiento del cadete montenegrino Jovan Kljacic, un exterior muy polivalente fichado este mismo verano por el club insular.

Aunque sea uno de los equipos más jóvenes del torneo, los juniors de Gabriel Alonso pelearan por una plaza en las semifinales.

Union Olimpija de Ljubljana: ¿un clásico venido a menos?

Los eslovenos ya son un fijo en el torneo de Hospitalet, habiendo participado en las últimas 4 ediciones. Aunque no hayan llegado a ninguna final, los de Liubliana siempre traen jugadores con mucha proyección. Sin ir más lejos, Emir Sulejmanovic fue MVP de la edición del 2013 y, aunque fichó por el Barcelona y dio bueno rendimiento en la Leb, se desvinculó del club y está ganando experiencia y minutos en la mítica Cibona de Zagreb. Blaz Mesicek fue MVP en 2015 y ya disputó minutos de calidad en Eurocup el año pasado; Jules Akodo deleitó con su mezcla de potencia y técnica individual en 2014 y 2015 y recaló hace pocos meses en el Burgos (donde aún no ha encontrado su sitio). No nos podemos olvidar tampoco de Vlatko Cancar, un 4 abierto y buena lectura del juego, que acabó fichando por el Mega Leks de Raznatovic este mismo verano.

Video of Nik Dragan - U16 European Championship 2015 Highlights

Este año presentan un roster con la mayoría de jugadores de primer año, y podrían ser la cenicienta del torneo. Aún así, tienen jugadores con potencial en las posiciones de 3-4: Matevz Mlakar (1999), que ya disputó el torneo el año pasado y cuajó buenos partidos, sobretodo en el aspecto reboteador, será una de las piezas clave de este equipo, y sobretodo el anotador zurdo Nik Dragan (2000), que también participó en el NGT el año pasado aún siendo cadete y estuvo en lista preliminar para asistir en el Jordan Brand Classic 2016. Finalmente, David Kralj (1999) será el encargado de llevar el timón del equipo; el base ha sido una pieza importante en la selección u18, jugando casi 15 minutos y produciendo 7.2 puntos y capturando 2.6 rebotes. Aún así, Kralj tiene que mejorar en la lectura del tempo de partido y tomar una mejor selección de tiro para mejorar sus porcentajes.

Alba de Berlín: ¿el tapado?

Desde hace años, la presencia de un equipo alemán es un fijo en el torneo de Hospitalet, y es que el Brose Baskets nos ha deleitado con jugadores como Leon Kratzer, Andras Obst, Isaac Bonga o Arnaldas Kulboka. Este año es el turno del Alba de Berlín, que ya disputaba el circuito del Next Generation Tournament en Belgrado, y que el año pasado estuvo en la fase final como anfitrión.

Video of Philipp Herkenhoff - 2016 Albert Schweitzer Tournament

La estrella del equipo es Philipp Herkenhoff (1999), un 3-4 muy versátil con tiro desde la línea de tres. Sus 210 centímetros de envergadura y su agresividad hacen que capture muchos rebotes, y no sería de extraño que tuviera promedios cercanos al doble-doble; en el aspecto físico, le hacen falta horas de gimnasio para ganar algunos kilos, pero sin duda, de cualidades no les faltan y será uno de los alicientes del torneo. Su escudero será el base anotador de primer año Jonas Mattisseck, que en su segundo año de cadete ya estaba en dinámica junior; el base tiene detalles de genio y un tiro de media distancia notable, y aunque no destaca por ser un gran asistente, no tiene malas cualidades como director.

Otra arma de los de la capital alemana será el recién llegado Njegos Sikiras, jugador de nacionalidad bosnia que ha recalado en el Alba trás haberse formado en el Stella Azurra. Sikras es un 4 moderno con físico y talento a raudales y facilidad para anotar en diferentes sensaciones, desde tiros exteriores (prodigándose des del pick ‘n’ pop) a finalizaciones cercanas al aro con ambas manos. El quinteto titular lo completaran el killer Badu Buck (1999), un escolta con vocación ofensiva que puede jugar puntualmente de base, y el pívot Hendrik Drescher (2000), un 5 muy versátil capaz de jugar de fuera a dentro y que no rehúye al contacto.

Así pues, mucho cuidado con el Alba de Berlín, que querrá luchar también por una plaza en semifinales y dar la campanada.

GRUPO B:

Divina Seguros Joventut de Badalona: candidatos a todo cuatro años más tarde

El equipo de Dani Miret está cuajando una excelente temporada del campeonato de Cataluña, donde tan solo ha perdido un partido de los 14 disputados. Precisamente, el partido lo perdieron ante el F.C. Barcelona, rival que superaron en la segunda vuelta. Los de Badalona encadenan dos años flojos en el torneo de Hospitalet, incluso acabando sextos en la última edición cayendo ante el anfitrión.

Video of Josep Busquets FIBA World U 17 Highlights

Este año, en cambio, las sensaciones son diferentes, pues llega un bloque muy compacto donde muchos juegan, como ya ocurriera hace 4 años con la generación de Abalde, Nogués, Gomila, Iriarte o Assalit. Este año, la mayor amenaza ofensiva es Pep Busquets (1999), que ha dejado atrás los problemas físicos y está rindiendo a un gran nivel. El alero es un fijo en las selecciones de formación y el año pasado ya disputó el torneo, donde anotó más de 12 puntos por partido; el arsenal ofensivo de Busquets dará mucho que hablar.

Alejandro Galán y Pol Molins son dos jugadores que también serán muy importantes en los esquemas de Miret, y ambos han disputado algún minuto en Leb Oro vistiendo la camiseta del Prat. De un lado, el ala-pívot de Calamonte es un cuatro que, aunque pueda tirar de media y larga distancia, le gusta jugar en el poste, y lo hace finalizando bien con las dos manos (promedio 16.7 puntos en la última edición del torneo). De otro lado, Molins es un jugador que no deja de sorprender: nadie lo consideraba como una de las perlas nacionales de la generación del 99, y sin embargo, no ha parado de evolucionar; de hecho, el catalán está jugando de base este año, y a sus cualidades de buen defensor y inteligencia, le ha sumado efectividad des del triple y un notable manejo de balón.

Y por si fuera poco, la Penya tiene a cuatro prospects del 2000 muy prometedores. El brasileño Pedro Barros ya demostró su exuberancia física y detalles ofensivos en la edición del año pasado, y este año, jugando de escolta (debido a la reconversión de Molins), tiene un rol más anotador. Joel Parra también se puede considerar como una de los alicientes del torneo: el 3/4 estuvo en la selección española u18 para el Europeo aún siendo 2 años menor que la mayoría (y en detrimento de jugadores como el mismo Galán), y fue uno de los dos españoles que participaron en el Jordan Classic Band (el otro fue Carlos Alcocén); este jugador zurdo destaca por su amplio rango de tiro y por tener un notable físico para su edad que le ayuda a capturar muchos rebotes. Finalmente, la dupla formada por Dídac Cuevas y Arnau Parrado también darán minutos de calidad; el base es un jugador maduro que puede anotar y dirigir aunque tenga un hándicap en el aspecto físico (1.78 m), mientras que Parrado es, al igual que Parra, un 3/4 con un rango de tiro muy interesante.

A priori, el grupo de la Penya es más flojo, pero aún así, en un torneo tan frenético, un partido malo te puede costar quedarte fuera de las semifinales, así que los verde-y-negros deberán ir a por todas.

Torrons Vicens L’Hospitalet: a demostrar por enésima vez que no son la cenicienta del torneo

El anfitrión del torneo no será un rival fácil para nadie, y es que el Hospitalet nunca es un rival cómodo; sin ir más lejos, el equipo de Albert Cañellas ya ha ganado al Barça en esta temporada.

Video of Sergi Tell / Rising Stars Popular Pau Gasol Academy

El timón del equipo lo llevará el jugón-triplista Sergi Tell (2000), y es que en los últimos años, el Hospitalet ha tenido en sus filas a grandes bases, como David Jofresa, Dani Garcia o Francesc Iturria (ahora en Estados Unidos). Los otros nombres a seguir de este equipo son el pívot Pablo Fontanet -que disputará su segundo torneo consecutivo y se trata de un jugador de no muchos centímetros, pero con energía y garra- y jugadores formados en el Barça y la Penya que buscan ganar curtirse y ganar confianza, como Adrià Arqué y Albert Montalvo. Finalmente, también hay que ir con ojo con el junior de primer año Imanol Martínez, un alero habitual en las selección catalana en competiciones autonómicas.

Aprovechando el factor local, el Hospitalet intentará barrer para casa los partidos de la fase previa, y quién sabe si puede saltar la sorpresa…

Cedevita de Zagreb: ¿Aspiraciones con/sin Musa?

Los croatas vuelven al ANGT de Hospitalet después de haber jugado el circuito tres de las últimas temporadas en Belgrado, y en las plantillas oficiales en la web de la Euroliga figura un nombre que destaca por encima del resto: Dzanan Musa, probablemente el segundo jugador con mayor proyección de la generación del 1999 solo por detrás de Luka Doncic. La participación del jugador bosnio sería el bombazo del el torneo, pero Musa está en dinámica del equipo sénior del Cedevita y disputa casi 14 minutos por partido en Eurocup, así que no sería de extrañar que tuviera compromisos con el primer equipo y no compitiera en el torneo junior. Musa es un jugador de 2.03 metros que sabe cómo dominar los partidos y su excelente técnica individual le permite jugar en cualquier posición exterior, sabe leer los espacios y encontrar las debilidades de la defensa; su único defecto es la irregularidad en el tiro de tres puntos (6/28 en el Europeo u18).

Video of Dzanan Musa - MVP - 2015 U16 European Championship

En caso que la estrella bosnia no venga, Darko Bajo (1999) se hará con el rol de líder del equipo; el jugador croata también ha sido convocado en partidos de Eurocup, pero aún no ha debutado en la competición. Bajo juega a caballo entre el 3 y el 4, pues se trata de un jugador potente pero versátil con un gran repertorio de movimientos ofensivos: tiro exterior, tras bote, penetraciones, finalizaciones a campo abierto… El croata sabe leer el juego y competir, pero tendrá que definirse en una posición concreta para asentarse en Europa. Otra de las armas de los balcánicos es el base croata Antonio Jordano (1999), un base de 1.89 con mucha capacidad anotadora exterior que estuvo presente en la Jordan Brand Classic de 2015; Jordano asumirá muchos tiros, y no sería raro que convirtiese en uno de los mejores triplistas del torneo.

Con o sin Musa, el Cedevita es claro candidato a pasar de fase

Panathinaikos Superfoods Athens: debutantes en el torneo, sin presión y con Kalaitzakis

Los griegos debutan en el circuito de ANGT, y lo harán en Hospitalet, donde traen a un equipo liderado por el base Giorgios Kalaitzakis (1999), un base con gran envergadura y mentalidad de líder. El joven griego es un jugador inteligente sin lagunas evidentes en su juego: con sus brazos largos, roba muchos balones y corre muy bien en transición, finalizando o asistiendo sin problemas con izquierda/derecha; su tiro es efectivo aunque su mecánica sea un poco ortodoxa. También apunan alto Ioannis Chatziveroglou y Panagiotis Zervas, ambos juniors de primer año. El primero es un cuatro de casi 2 metros con un notable tiro exterior y instinto reboteador, mientras que Zervas también juega en la posición de base, aunque compartirá muchos minutos con Kalaitzakis jugando desde la posición de 2, puesto que se trata de un jugador con mayor vocación ofensiva.

Video of Giorgos Kalaitzakis scouting report 2015

En un equipo donde no hay afán de protagonismo ni individualidades, y donde hay una plantilla donde todos los jugadores se entienden entre ellos, se verá un juego colectivo defensivo para intentar amarrarse a la segunda plaza del grupo.