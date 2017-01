Herbalife Gran Canaria le recupera el pulso a la Eurocup de la mano de Hendrix (67-83)

Los puntos en la pintura de Hendrix (14) y Oneale (12) fueron determinantes

La vida sigue igual, podrá venir Katsikaris pero lo que está en el ADN de un equipo es muy difícil cambiarlo. Doce puntos consiguió el equipo local en la primera parte, 3x4. UCAM mostró ganas y actitud pero poco acierto en toda la primera mitad. Gran Canaria con un Oneale muy inspirado tomó ventaja ya en el primer cuarto 12-26.

La defensa dura y efectiva de Herbalife fue otra de las claves del encuentro unido al escaso peligro en la pintura de los pimentoneros. Benite dio un halo de esperanza a los suyos con buenas acciones ofensivas, pero McCalebb y Hendrix fulminaron las esperanzas pimentoneras antes del paso por los vestuarios 21-44.

El tercer cuarto no comenzó nada bien, al menos para los que esperaban remontada. Kuric estrenó el marcador con un estratosférico triple y Oneale siguió ampliando la ventaja, momento en que apareció Benite, una bombona de oxígeno para los suyos que junto a la activación de Baron acercaban tímidamente a los locales 45 – 61.

Lompart tomó el mando (Foto: Javier Bernal / ACBPHOTO)

Incluso llegó a parecer que había partido cuando Lompart inauguró el marcador del último cuarto con un triple 48-61, pero UCAM nunca llegó a bajar esta desventaja de +13. Hubo concierto de viento en el Palacio, ya que la afición local no estaba muy de acuerdo con la paridad del criterio local en ambas zonas. Lo cierto es que los canarios lanzaron 23 tiros libres por 6 de los murcianos.

McCalebb vs Campazzo: El primero dio una lección de veteranía y calidad, no destacó por su anotación, aunque fue importante, ni tan siquiera fue el máximo asistente de su equipo, pues empató con Oneale a 4 y Baron fue el máximo asistente con 6. Tampoco fue el más valorado, pero lo cierto fue que el americano fue dueño y señor del partido. El argentino en cambio estuvo irreconocible, vencido por la ansiedad apenas dio dos asistencias, cuando es el máximo asistente de la Eurocup, y no sólo no robó balones, otra estadística que lidera, sino que perdió siete. Sin Campazzo, esta vez el porcentaje de acierto exterior (56’5%) no fue suficiente.