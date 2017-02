Heurtel, sobre su futuro NBA: "Si a Sergio Rodríguez le va bastante bien, ¿por qué no?

El jugador francés será agente libre el próximo verano y abre las puertas a poder marchar a la NBA si llega la posibilidad

En una amplia entrevista concedida a una publicación mensual de la Federación Francesa de Baloncesto, Thomas Heurtel ha abordado temas con su situación en el Anadolu Efes actualmente, así como su futuro, donde la NBA está en su punto de mira.

Heurtel ha disputado 21 partidos en Euroleague, promediando 13.7 puntos, 5.7 asistencias y 13.6 de valoración por encuentro.

Cuestionado sobre por qué, a pesar de sus recursos financieros, Anadolu no consigue colocarse entre los mejores en la Euroliga, Heurtel comenta que “La pasada temporada el club montó una gran plantilla y Dusan Ivkovic levantó un proyecto interesante. Pero, los GM y los presidentes de los equipos turcos, excepto Fenerbahçe, tienden a cambiar el roster cada año y eso complica la construcción de proyectos.”

Heurtel habla sobre la falta de pasión en torno al club: "Cuando juega Galatasaray, Fenerbahçe o Besiktas el pabellón se llena de fans de sus equipos. En nuestra cancha hay poca afición. Para los partidos de liga el pabellón está casi vacío. Hay que recalcar que el sponsor es una marca de cerveza y, en un país musulmán, eso no está siempre bien visto"

Heurtel hizo unas declaraciones el pasado noviembre criticando su situación en el equipo en las que criticaba a Perasovic por no darle más relevancia en el equipo: “Cuando tengamos siete derrotas seguidas se dará cuenta de su error”. Heurtel destaca que eso dio que hablar y que en el cuarto partido de la Euroliga, ante Darussafaka, Jayson Granger se lesionó y Heurtel cambió el rumbo de aquel partido. “Desde entonces tengo un rol bien definido”, afirma Heurtel.

Sobre la posibilidad de recalar en la NBA Heurtel confirma que “si tengo una posibilidad el próximo verano la valoraré con mi agente. Es un verano clave. Es la primera vez que seré agente libre y lo que he demostrado los últimos años me hace tener confianza.”

Sobre el papel de Sergio Rodríguez en la NBA Heurtel comenta que “veo a menudo los partidos de los Sixers. Me preguntaba si Sergio Rodríguez podría jugar a buen nivel ya que tenemos un poco el mismo perfil. Y, si a él le va bien, ¿Por qué a mi no? Es un jugador muy creativo. Yo también. En la NBA estaría incluso más cómodo cuando hay espacios”

Recordando su gran papel ante Estados Unidos en los Juegos Olímpicos, donde firmó 18 puntos, 8 rebotes y 9 asistencias, destacaba que “su juego sin ayudas hace que sea más fácil jugar que en Euroliga. Aquí tú pasas a un jugador y tienes a tres jugadores encima. Allí tú pasas y te quedas solo. Pero lo más complicado es defener a jugadores con cualidades atléticas fuera de lo común y fundamentos absolutamente increíbles".

Sobre su futuro con la selección nacional francesa destaca que quiere volver a reencontrar el rol que tuvo en el bronce de la Copa del Mundo 2014, “todo el mundo quiere ser el base titular de su selección. Estaría muy orgulloso de poder tener ese papel. El verano próximo tendremos necesidad y espero que todos sean conscientes”