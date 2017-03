Iberostar Tenerife, anfitrión de la Final Four de la BCL

En la tarde de hoy la FIBA lo hacía oficial. Iberostar Tenerife luchará por lograr su primer título europeo bajo su propio techo y al calor de sus incondicionales aficionados. No partía entre las favoritas, pero finalmente la isla tinerfeña hospedará la primera edición de la Final Four de esta novel competición.

Con rivales tan lustrosos como Mónaco o el siempre atractivo poder adquisitivo otomano, será sin embargo, el Iberostar Tenerife quien organice y reciba a los otros tres equipos que quedan aún en liza: AS Monaco, Umana Reyer Venezia y Banvit.

Los partidos de semifinales y final se disputarán entre el 28 y el 30 de abril en el Santiago Martín de La Laguna y el sorteo de emparejamientos de semifinales se realizará el próximo jueves día 6 de abril en las instalaciones del Iberostar Grand Hotel Mencey.

Este es el trofeo que levantará uno de los equipos supervivientes en el Santiago Martín de La Laguna

Sin duda, un nuevo aliciente para la afición canarista, un hito para la isla, pero sobre todo, un gran éxito para los mandatarios y dirigentes aurinegros con su presidente Félix Hernández a la cabeza, que se mostraba “orgulloso y especialmente alegre” al conocer la noticia.

El próximo jueves estaremos atentos al sorteo para conocer al, esperemos, primer rival canarista y analizar las posibilidades de éxito en un reto que será, sin duda, un desafío de importancia y trascendencia tremendas para el baloncesto tinerfeño. Uno más en esta temporada.