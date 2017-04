Iberostar Tenerife se proclama campeón de la 1ª edición de la BCL

Y el Canarias, qué, ¿otra vez campeón de Europa? Emulando aquella campaña publicitaria que tuviese más impacto que los coches que anunciaba, un anciano abuelo de las medianías de Tenerife podrá hacerse la misma pregunta mientras le visita su nieto dentro de unas cuantas décadas. Y es que donde ha llegado Iberostar Tenerife en esta temporada, hace tiempo que no llegaba. Concretamente nunca.

El equipo de La Laguna se ha convertido en la tarde noche de hoy en el primer campeón de la Basketball Champions League, la competición que pretende quitar cuotas y protagonismos a otras de mayor postín, despachos y conflictos mediante.

Video of Iberostar Tenerife v Banvit - Highlights - Final - Basketball Champions League

Con un Santiago Martín lleno hasta donde no se podía, los tinerfeños enfrentaron a un Banvit turco que tiene tantas vidas como siete gatos y la piel más dura que cualquier rinoceronte que se precie. Los ocho de Filipovski lucharon hasta la extenuación ante un Iberostar Tenerife que a su extraordinario ejercicio defensivo de costumbre sumó un grandísimo acierto exterior, anotando 12 canastas de tres y un 61 de porcentaje al descanso.

A cada arreón canarista respondían los Theodore, Orelik o Kulig para mirar de cerca el marcador y ostentar aún esperanzas de voltear el partido. Pero hoy no. Hoy no le tocaba al equipo turco que ya ganara la copa de su país allá por el mes de febrero. En esta ocasión toparon con los jugones Grigonis y White que mantuvieron siempre la ventaja canarista a pesar del buen trabajo otomano. Especial mención para el alero lituano que no ha parado de crecer en este año por el subtrópico, asumiendo roles y galones como los de hoy, yéndose a los 18 puntos y recogiendo merecidamente el trofeo de MVP de la final.

Video of Marius Grigonis - Finals MVP - Basketball Champions League

Buenos también los minutos de Kirksay con sus robos y su conocimiento del juego o de Niang Petit, con su intensidad, muchas veces sin control, pero intensidad al fin y al cabo, dando los necesarios relevos que quizás les faltó a los turcos al final del partido. Y es que con un minutaje tan amplio de sus jugadores franquicia, sobre todo de Theodore y Orelik, los de Banvit llegaron al final de partido con la lengua fuera y las piernas acalambradas. También con las manos del perro de presa oficial Rodrigo San Miguel encima para el base de Englewood. Aunque, eso sí, un perro de presa con pedigrí, como demostraron los tres triples del base maño durante la primera parte. Todo ello y la forma de juego turca forzó a tomar malas decisiones finales al jugón de Banvit, reduciendo sus porcentajes y las posibilidades de triunfo de su equipo. Todo lo contrario que Davin White, al que tanto le ponen los finales apretados. Un triple suyo a falta de 1:01 daba 6 puntos de ventaja a los suyos y marcaban el preludio de la fiesta.

A partir de ahí, jolgorio y protocolos para levantar el primer título europeo de la historia del CB 1939 Canarias, que, como en aquel renombrado comercial de televisión será recordado por generaciones. No harán falta campañas publicitarias para recordar que el último día de abril de 2017 Iberostar Tenerife fue campeón de Europa. Así lo recordarán el abuelo y su nieto en el pueblo de aquellas medianías (si quedan...) de cualquier pueblo de la isla. Allí donde, hasta ese momento, no habían llegado nunca.