JaJuan Johnson, excelso buzzer-beater a la media vuelta y MVP de la jornada en Italia

Uno de los clásicos de la liga italiana, MIA-Red October Cantù, se impuso sobre la bocina a The Flexx Pistoia gracias a un tiro imposible de JaJuan Johnson. El final del partido fue loco: Johnson ya había clavado un triple para dejar casi sentenciado el encuentro, pero Terran Petteway, alero de los visitantes, no quería que eso se acabara ahí y enchufó un triple que parecía llevar el partido a la prórroga falta de 5 segundos (71-71), pero entonces apareció el ex NBA para dejar claro que es uno de los mejores jugadores de la liga y que la domina a su antojo: canastón a la media vuelta y victoria para un Cantù que lucha por la permanencia.

Y a continuación, el resumen del partido (el triple de Petteway lo podéis ver en el minuto 1:24):