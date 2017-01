Janning y Broekhoff acribillan a un Herbalife Gran Canaria insulso (71-86)

Derrota del Granca en la primera jornada del Top 16

Janning y Broekhoff (9 triples entre ambos) fueron los encargados de otorgar al Lokomotiv su ventaja

Los canarios no pudieron frenar el excelente engranaje ofensivo del Lokomotiv

La falta de intensidad de los locales fue muy acusada en la primera parte

1. Falta de intensidad en el Granca: Saltaron a la pista los rusos con mucha determinación en ataque, con Matt Janning jugando de base y Broekhoff con la muñeca caliente desde el principio. Al Gran Canaria le costaba más trabajo finalizar sus acciones con saldo positivo, aunque contaban con un Salin de vuelta a sus buenos porcentajes en el tiro de tres, después de varios partidos en los que no tenía su acierto habitual. Los dos equipos estaban mostrando una defensa lenta y débil, los ataques se imponían y, a pesar de los tres triples de Salin, el Granca iba a remolque en el marcador ante un equipo muy serio y equilibrado. Con la entrada de las segundas unidades la anotación cayó en picado, las defensas ajustaron algún error anterior y el Lokomotiv seguía por delante con rentas entorno a los cinco puntos.

2. Janning y Broekhoff: Sasa Obradovic sentó muy pronto en el primer cuarto a Janning y a Broekhoff, sus dos principales amenazas exteriores para hacerlos coincidir con una parte de los jugadores de banquillo y así elevar sus prestaciones. Eran los triples de estos dos jugadores, junto a una mayor intensidad en defensa lo que provocaba que el equipo ruso se estuviera mostrando superior al Gran Canaria. Por parte local, solo Oliver se respondía en ataque, con los demás compañeros o tímidos, o muy erráticos y con un juego más individualista de lo que suele ser habitual en los últimos partidos del Herbalife. La ventaja del Lokomotiv empezaba a crecer (26-40, con 15 minutos jugados) y los amarillos estaban siendo ampliamente dominados por su rival.

3. Kuban, muy superior: Otro jugador exterior, Mardy Collins, recogió el testigo anotador de sus compañeros, mientras que la defensa del Granca no aparecía. Con un 75% en tiros de campo (9 de 12 en tiros de 2 y 6 de 8 en triples), los rusos estaban jugando ataques muy cómodos, sin excesiva presión del rival y dominando por completo a los canarios. La defensa amarilla estaba permitiendo mucho espacio a tiradores de gran calidad como son los exteriores del Lokomotiv y lo estaban pagando caro. Sin capacidad de reacción en la primera mitad, los amarillos no dieron el nivel ni en ataque ni en defensa, dejando la impresión de que no estaban preparados para un partido de esta intensidad. Se llegó al descanso con una amplia ventaja (36-47) a favor del Lokomotiv, que mantuvo rentas por encima de los diez puntos desde el final del primer cuarto y que fue levemente reducida gracias a la iniciativa individual de Salin y de McCalebb.

4. Quieren, pero no pueden: Volvió a salir el Lokomotiv más metido en el partido que el Gran Canaria tras el intermedio, por lo que las distancias eran ya muy preocupantes para los jugadores de Casimiro. No solo era la diferencia en la intensidad o el acierto demostrado por ambos conjuntos, si no que el dominio de los rusos se trasladaba también al apartado mental, con una enorme brecha entre los dos contendientes. Uno de los duelos más desiguales del partido estaba siendo el de Broekhoff contra O'neale, que estaba siendo vapuleado por su rival, no solo por su 5 de 6 en tiros de tres, si no también por la actitud a la hora de pelear por los rebotes y defender. El Herbalife intentaba reaccionar, pero el Lokomotiv no se lo permitía, demostrando ser un equipo muy serio, equilibrado y con los conceptos de su juego muy claros.

5. Loko no se deja sorprender: El Gran Canaria empezó a defender de verdad al final del tercer cuarto, pero su rival, más preparado, también encontró respuestas para este incremento del nivel defensivo de los amarillos. Además, los ataques del Herbalife tampoco estaban resultando efectivos, por lo que la diferencia no se reducía en exceso. A pesar de intentarlo en varias ocasiones y de la mejora defensiva, el Granca no podía remontar el partido, ya que siempre aparecían Janning o Broekhoff para enfriar las ansias amarillas de darle la vuelta al marcador. Además, para unirse al gran día de los exteriores del Lokomotiv, apareció Vougioukas para hacer daño cuando más lo necesitaba su equipo. El pívot griego acabó con las opciones amarillas cuando más cerca estuvieron de voltear el tanteo (63-69). Los visitantes volvieron a ampliar la ventaja y acabaron llevándose una victoria muy importante para la clasificación del Top 16.